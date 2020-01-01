دورتموند أمل برشلونة للتعاقد مع جارسيا

هل يحقق البرسا أمله؟

دخل بوروسيا دورتموند على خط المهتمين بالحصول على خدمات جان كلير توديبو، مدافع برشلونة، في الساعات القليلة المتبقية من سوق الانتقالات الصيفية.

توديبو خارج مخططات رونالد كومان وهو يُدرك ذلك، وهو ما جعله يحاول رفقة ممثليه إيجاد مخرج هذا الميركاتو، وسط اهتمام من بعض فرق الدوري الإنجليزي به.

فولهام هو النادي الأكثر سعيًا لضم توديبو، ويتوقع أن يكون سعره 18 مليون يورو، لكن دورتموند مؤخرًا دخل في الصفقة وعرض على اللاعب العودة للبوندسليجا مرة أخرى.

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لا يزال الفرنسي لم يتخذ قراره النهائي بعد، لكن الأكيد أنه سيبذل قصارى جهده للرحيل في الساعات المقبلة وكذلك يحاول برشلونة نفس الشيء لإنقاذ الدفاع سريعًا.

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في حالة أن ضم دورتموند أو فولهام توديبو، فإن الفرصة ستكون سانحة لبرشلونة لمنح إدارة مانشستر سيتي عرضًا ضخمًا يُقنعها بالتخلي عن إريك جارسيا، والذي أعلن صراحةً رغبته في العودة إلى النادي الكتالوني.

إدارة سيتي تطلب مبلغًا كبيرًا للموافقة على بيع الإسباني رغم رفضه تمديد عقده لينتهي في الصيف المقبل ويحق له الرحيل مجانًا في الشتاء، وتحاول إدارة جوسيب ماريا بارتوميو جلبه الآن بناء على توجيهات كومان نفسه.

الجدير بالذكر أن برشلونة يعيش فترة مميزة مع كومان من الناحية الهجومية وإن ظلّ الدفاع في حاجة واضحة للدعم، ما يؤكد تخمينات الصحف بأن إدارة البرسا ستضغط لبيع توديبو وجلب جارسيا قبل يوم الإثنين.