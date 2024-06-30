دورة كولومبيا الودية .. الإسبان ينتظرون موافقة النصر وموقف رونالدو

المفاوضات جارية بين الطرفين

يدرس النصر حاليًا إمكانية قبول الدعوة الإسبانية للمشاركة في دورة كولومبيا الودية المقررة هذا الصيف استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

النصر سيخوض معسكرًا إعداديًا في البرتغال بدءًا من السابع من يوليو القادم، وقد تلقى عرضًا من نادي ريكرياتيفو هويلفا الإسباني للعب في الدورة الودية والمفاوضات جارية حاليًا بين الطرفين بهدف التوصل لاتفاق.

صحيفة "هويلفا" أكدت أن النادي الإسباني مُصر تمامًا على مشاركة النصر وخاصة نجمه كريستيانو رونالدو، والذي يبقى موقفه من التواجد في البطولة معلقًا في ظل تواجده حاليًا مع منتخب بلاده البرتغال في ألمانيا حيث يستعد لمواجهة سلوفينيا في دور الـ16 من يورو 2024، وهو ما قد يؤثر على موعد انضمامه لتدريبات فريقه.

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الفريق الإسباني ينتظر رد نظيره السعودي قبل إعلان قائمة الفرق المشاركة في البطولة خلال الأيام القليلة القادمة.

يُشار إلى أن النصر من المقرر أن يخوض 6 مباريات ودية في معسكره البرتغالي استعدادًا للموسم الجديد، فيما سيخوض مباراتين في معسكره الثاني الذي سيُقام في إسبانيا خلال أغسطس القادم.