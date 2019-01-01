دوجلاس كوستا يرحب بالانتقال لباريس سان جيرمان

النادي الفرنسي بحاجة للتوصل لاتفاق مع نظيره الإيطالي بعد موافقة اللاعب

يواصل ليوناردو المدير الرياضي الجديد لباريس سان جيرمان، سعيه لجلب المزيد من الصفقات للنادي الفرنسي هذا الصيف.

دوجلاس كوستا يعتبر أحد الأسماء المرشح رحيلها عن يوفنتوس بسوق الانتقالات الحالي، لصعوبة حصوله على فرصة أساسية مع السيدة العجوز.

ووفقاً لصحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، فإن باريس يترقب موقف البرازيلي تمهيداً لضمه.

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وأوضحت أن ليوناردو تقابل مع وكيل أعمال كوستا في العاصمة الفرنسية باريس أمس الإثنين لمناقشة الصفقة.

وأعطى وكيل الجناح البرازيلي مؤشرات إيجابية لباريس، حيث رحب بالانتقال للفريق، لتصبح الكرة الآن في ملعب يوفنتوس.

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ومن المتوقع أن يبدأ النادي الفرنسي المفاوضات مع نظيره الإيطالي خلال الأيام القادمة، لبحث إمكانية التعاقد مع صاحب الـ28 عاماً.

ويتوجب على باريس بيع أي من لاعبيه الحاليين قبل ضم كوستا، لتفادي تورطه في أزمة جديدة مع الاتحاد الأوروبي بخصوص اللعب المالي النظيف.