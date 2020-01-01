دوافع الاتحاد للفوز على العالمي - حارس ثالث للنصر وهروب العميد من دوامة الهبوط

الاتحاد والنصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

تنطلق مساء اليوم الجمعة واحدة من أقوى المباريات في الدوري السعودي للمحترفين، بين النصر والاتحاد في كلاسيكو من بين الأقوى في دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

يسعى الفريقين في خطف الـ3 نقاط، بحوافز مختلفة تمامًا عن بعضهما البعض، فالنصر من أجل الحفاظ على صدارة الدوري والاتحاد من أجل الاستفاقة والهروب من دوامة الهبوط.

ونرى أن الاتحاد هناك له فرص أقوى من أجل الفوز بالمباراة إذا قام باستغلالها بالشكل المناسب خلال المباراة التي ستقام اليوم.

غيابات النصر

وتضرب الغيابات النصر خلال مواجهة الاتحاد بين الإيقاف والإصابة والاستدعاء للمنتخب السعودي الأولمبي الذي يخوض غمار المنافسة من أجل خطف بطاقة التأهل إلى طوكيو 2020.

ويغيب عن النصر في اللقاء بسبب الإيقاف كلًا من براد جونز ومايكون وهما ضربتين قويتين للنصر أمام العميد ولكن سنري كيف يتغلب فيتوريا على هذا.

وبسبب الإصابة يغيب كلًا من وليد عبدالله وعمر هوساوي وعبدالرحمن العبيد وحمد المنصور وعبدالفتاح آدم، حيث سيخوض فيتوريا بهذا الشكل المباراة بالحارس الثالث خاصًة بسبب غياب جونز ووليد عبدالله.

ويفتقد النصر كلًا من فراس البريكان وعبدالإله العمري ومختار علي وأيمن يحيى من أجل المشاركة في المنتخب الأولمبي السعودي.

حافز اتحادي:

لدى فريق الاتحاد في المباراة حافز قوي قبل مواجهة النصر، خاصًة من أجل الهروب من دوامة الهبوط حيث يتواجد في المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة فقط، حيث حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 1 وتلقى 8 هزائم.