بمجرد تأكيد حجز تذاكر مباريات كأس العالم 2026، سيتعين عليك البدء في التخطيط لجدول رحلاتك في يوم المباراة. ومن العوامل الرئيسية، بالطبع، كيفية الوصول إلى الملعب والعودة منه بطريقة سلسة وخالية من التوتر، حتى تستمتع بتجربة كأس العالم إلى أقصى حد.

تتمتع كل مدينة من المدن الـ 16 المضيفة لكأس العالم المنتشرة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية بنظام نقل فريد خاص بها، وسيكون التحضير أمرًا حيويًا لضمان سير يومك الخاص دون أي تعقيدات غير ضرورية.

دع GOAL تعرض لك أحدث المعلومات حول وسائل النقل في كأس العالم 2026، بما في ذلك أفضل الوسائل التي يمكنك استخدامها في المواقع المختلفة.

مواقف السيارات والنقل في كأس العالم: نظرة عامة

المدينة المضيفة / الملعب تكلفة وقوف السيارات (يوم المباراة) وسائل النقل العام الرئيسية تكلفة النقل (ذهاب وإياب) نيويورك/نيوجيرسي (ميتلايف) لا توجد مواقف سيارات في الموقع نيوجيرسي ترانزيت (القطار) 105.00 دولار (بحد أقصى) لوس أنجلوس (سوفي) 300.00 دولار مترو لوس أنجلوس + حافلة نقل 3.50 ميامي (هارد روك) 175.00 دولار - 250.00 دولار برايتلاين / حافلة النقل 20.00 دولار أمريكي أو أكثر / مجانًا بوسطن (جيليت) 175 قطار ركاب MBTA 80.00 دولار دالاس (AT&T) 125.00 دولار - 175.00 دولار TRE + حافلة النقل 12.00 فيلادلفيا (لينكولن) 115.00 دولار - 125.00 دولار خط برود ستريت 0.00 دولار (مجانًا بعد المباراة) كانساس سيتي (أروهيد) 75.00 دولار - 125.00 دولار حافلة الاستاد 15.00 هيوستن (NRG) 99.00 دولار - 125.00 دولار الخط الأحمر لمترو ريل 2.50 أتلانتا (مرسيدس-بنز) 99.00 مارتا 5.00 سياتل (لومين فيلد) 125.00 دولار أمريكي قطار لينك الخفيف 6.50 سان فرانسيسكو (ليفيز) 125.00 دولار قطار VTA الخفيف / BART 15.00 دولار - 25.00 دولار تورونتو (ملعب BMO) 80.00 دولار أمريكي أو أكثر (محدود) GO Transit / TTC 7.00 دولار - 15.00 دولار فانكوفر (بي سي بليس) 75.00 دولار أمريكي أو أكثر (عدد محدود) سكاي ترين 6.50 دولار - 10.00 دولار مكسيكو سيتي (أزتيكا) متغير المترو / ترين ليجيرو 10 بيزو (0.60 دولار)

ما هي مواقف السيارات المتاحة في ملاعب كأس العالم 2026؟

مواقف السيارات في جميع ملاعب كأس العالم الـ 16 محدودةللغاية ويجب التعامل معها بحذر لتجنب الرفض عند بوابة الأمن.

منطقة ممنوع الوقوف: ملعب ميتلايف

بالنسبة للمباريات التي تقام في ملعب ميتلايف (بما في ذلك المباراة النهائية في 19 يوليو)، لا توجد أي مواقف سيارات للمشجعين داخل الملعب.

يجب على المشجعين الذين يقودون سياراتهم إلى ميدولاندز حجز أماكن خارج الملعب في مركز التسوقأمريكان دريم، حيث ارتفعت الأسعار إلى 225 دولارًا لكل مباراة، أو استخدام حافلات النقل الرسمية.

الحجز الرسمي عبر JustPark

يجب شراء جميع تذاكر وقوف السيارات مسبقًا عبر JustPark، الشريك الرسمي للفيفا لعام 2026.

لن يتم قبول أي مدفوعات في الموقع عند بوابات الاستاد.

يرجى ملاحظة أن معظم التذاكر يتم تخصيصها على دفعات. ومن المرجح أن تتلقى تخصيص مقعدك المحدد والتصريح الرقمي عبر البريد الإلكتروني قبل 7 إلى 10 أيام من انطلاق المباراة.

قواعد أهلية صارمة

لحاملي التذاكر فقط: يقتصر وقوف السيارات على حاضري المباراة. غالبًا ما يتعين عليك إظهار تذكرة المباراة على هاتفك المحمول لمجرد دخول مجمع وقوف السيارات بالملعب.

يقتصر وقوف السيارات على حاضري المباراة. غالبًا ما يتعين عليك لمجرد دخول مجمع وقوف السيارات بالملعب. تطابق البريد الإلكتروني: يجب عليك استخدام نفس عنوان البريد الإلكتروني المسجل في JustPark والمرتبط بحسابك الرسمي لشراء تذاكر FIFA . قد تؤدي أي تباينات إلى وضع علامة على حجزك أو إلغائه تلقائيًا .

عليك المسجل في JustPark والمرتبط بحسابك . قد تؤدي أي تباينات إلى وضع على حجزك . الأسعار: في حين أن بعض المواقف لا تزال بسعر 75 دولارًا، ارتفع متوسط أسعار المواقف في المباريات البارزة إلى 175 دولارًا لكل مركبة.

فيما يلي التكاليف التقديرية لمواقف السيارات في كأس العالم 2026 حسب الملعب:

الملعب المدينة السعر (تقريبًا) ملعب ميتلايف نيويورك/نيوجيرسي لا توجد مواقف للسيارات في الموقع ملعب سوفي لوس أنجلوس 250 - 300 دولار ملعب جيليت بوسطن 175 دولار ملعب هارد روك ميامي 175 دولار - 200 دولار ملعب لينكولن فاينانشال فيلادلفيا 115 دولار - 125 دولار استاد AT&T دالاس 75 دولار - 125 دولار استاد أروهيد كانساس سيتي 75 دولار - 100 دولار استاد إن آر جي هيوستن 99 دولار - 125 دولار ملعب مرسيدس بنز أتلانتا 99 دولار ملعب لومن سياتل 125 دولارًا أمريكيًا ليفيز ستاديوم سان فرانسيسكو 125 دولارًا أمريكيًا



ملاحظة: لم يتم بعد إدراج أسعار مواقف السيارات في الملاعب الكندية والمكسيكية (تورونتو، فانكوفر، مكسيكو سيتي، غوادالاخارا، مونتيري) بالكامل على البوابة الرسمية، ولكن من المتوقع أن تتبع الأسعار نماذج "التسعير المتغير" المماثلة التي تعتمد على ارتفاع الطلب.

من المتوقع أن ترتفع رسوم وقوف السيارات مع تقدم البطولة من مرحلة المجموعات إلى مرحلة خروج المغلوب.

كيف تستخدم وسائل النقل العام خلال كأس العالم 2026؟

في حين أن بعض متابعي مباريات كأس العالم سيحرصون على القيادة والوقوف بالسيارات، فإن العديد من المدن المضيفة تدفع بخطط "خالية من السيارات" مع التوصية باستخدام وسائل النقل العام أو خدمات النقل المكوكية.

التوفير في تكاليف النقل والحوافز

بينما تقدم بعض المدن حوافز، قامت مدن أخرى بتبسيط أنظمة الدفع الخاصة بها. في سياتل، يمكن للمشجعين شراء تذكرة خاصة بكأس العالم لمدة 3 أيام بقيمة 18 دولارًا تغطي جميع وسائل النقل الإقليمية.

لا تزال الرحلات ذهابًا وإيابًا بأسعار مناسبة متاحة في أتلانتا (5 دولارات عبر MARTA)ولوس أنجلوس (3.50 دولارات عبر LA Metro).

الأسعار الحرجة وحدود السعة

كن مستعدًا لرسوم إضافية بسبب ارتفاع الطلب. بعد انخفاض الأسعار مؤخرًا، أصبحت تذاكر NJ Transit ذهابًا وإيابًا إلى ملعب MetLife Stadium الآن 105 دولارات (بعد أن كانت 150 دولارًا).

يبلغ الحد الأقصى لهذه التذاكر 40,000 تذكرة لكل مباراة، وتتطلب الشراء المسبق عبر تطبيق NJ Transit، وتشمل سوارًا ماديًا إلزاميًا لرحلة العودة. في ميامي، بلغت تكلفة وقوف السيارات في ملعب هارد روك 249.99دولارًا للمباريات الكبرى.

اللوجستيات الأساسية ليوم المباراة

المسافة الأخيرة سيرًا على الأقدام: تقع مراكز مشاركة الركوب في الملاعب مثل SoFi و AT&T ضمن مناطق محظورة، مما يتطلب في الغالب السير لمدة 20 إلى 30 دقيقة للوصول إلى البوابات. ويُحظر النزول مباشرة عند الملاعب في أيام المباريات.

تقع مراكز مشاركة الركوب في الملاعب مثل ضمن مناطق محظورة، مما يتطلب في الغالب لمدة للوصول إلى البوابات. في أيام المباريات. تجنب الطوابير: تجنب طوابير آلات بيع التذاكر عن طريق شحن بطاقات النقل الرقمية أو التطبيقات مسبقًا، مثل TAP (لوس أنجلوس) أو Breeze (أتلانتا) أو myORCA (سياتل/ساوند ترانزيت).

فيما يلي أمثلة على وسائل النقل الرئيسية وتكاليفها في المدن المضيفة لكأس العالم 2026:

الملعب المدينة وسيلة (وسائل) النقل السعر ملعب ميتلايف نيويورك/نيوجيرسي قطار NJ Transit / حافلة مكوكية 150 دولار / 80 دولار ملعب جيليت بوسطن قطار خاص ليوم المباراة / حافلة شركة النقل المضيفة 80 دولار / 95 دولار ملعب لينكولن فاينانشال فيلادلفيا خط برود ستريت 2.90 دولار قبل المباراة، مجانًا بعد المباراة) استاد AT&T دالاس TRE + حافلة نقل 6 دولارات (0 دولار للحافلة) استاد أروهيد كانساس سيتي حافلة الاستاد 15 دولار ملعب هارد روك ميامي قطار برايتلاين / حافلة النقل 20.40 دولار أمريكي+ / مجانًا استاد ليفي سان فرانسيسكو قطار VTA الخفيف / BART 11 - 22 دولار ملعب SoFi لوس أنجلوس مترو لوس أنجلوس 3.50 دولار ملعب مرسيدس بنز أتلانتا مارتا 5 استاد NRG هيوستن الخط الأحمر لمترو ريل 3 ملعب لومن سياتل لينك لايت ريل / ساوندر 3.25 دولار إلى 5.75 دولار تورونتو ملعب BMO TTC / GO ترانزيت من 3.30 دولار فانكوفر بي سي بليس سكاي ترين من 3.20 دولار مدن المكسيك متعددة المترو / الحافلات المحلية 5 بيزو (0.30 دولار)

ستتوفر تطبيقات مثل Uber و Lyft (الولايات المتحدة/كندا) أو DiDi (المكسيك) في مواقع معينة لمن يرغبون في ركوب سيارات الأجرة المشتركة.

ومع ذلك، يجب أن تدرك أن الأسعار قد ترتفع بشكل كبير قبل المباريات وبعدها مباشرة، كما أن بعض الملاعب ستفرض قيودًا على مناطق الركوب والنزول.

كيف تشتري تذاكر مباريات كأس العالم 2026 في اللحظة الأخيرة؟

بدأت مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة حاليًا، بعد إطلاقها في 1 أبريل. على عكس الجولات السابقة، هذه ليست يانصيب. تُباع التذاكر على أساس من يأتي أولاً يخدم أولاً مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

حاليًا، بعد إطلاقها في 1 أبريل. على عكس الجولات السابقة، هذه ليست يانصيب. تُباع التذاكر على أساس من يأتي أولاً يخدم أولاً مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح أيضًا. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

مفتوح أيضًا. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة. كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

أين ستقام كأس العالم 2026؟

ستقام كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

ستُقام 104 مباراة على مدار 39 يومًا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. تحقق من المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع للمباريات أدناه:

البلد الملعب (المدينة) السعة كندا بي سي بليس (فانكوفر) 48,821 ملعب BMO (تورونتو) 45,000 المكسيك استاد أزتيكا (مكسيكو سيتي) 83,000 ملعب أكرون (غوادالاخارا) 44,330 ملعب BBVA (مونتيري) 50,113 الولايات المتحدة ملعب مرسيدس بنز (أتلانتا) 67,382 ملعب جيليت (فوكسبورو) 63,815 استاد AT&T (دالاس) 70,122 استاد إن آر جي (هيوستن) 68,311 استاد أروهيد (كانساس سيتي) 67,513 استاد سوفي (إنجلوود) 69,650 ملعب هارد روك (ميامي) 64,091 ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) 78,576 ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا) 65,827 ملعب ليفيز (سان فرانسيسكو) 69,391 ملعب لومن (سياتل) 65,123

ما هو جدول مباريات كأس العالم 2026 حسب الملعب؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة).

المكان التاريخ المباراة (وقت البدء) التذاكر تورونتو، كندا (ملعب BMO) 12 يونيو المجموعة ب: كندا ضد البوسنة والهرسك (3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) التذاكر 17 يونيو المجموعة L: غانا ضد بنما (7 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) التذاكر 20 يونيو المجموعة E: ألمانيا ضد كوت ديفوار (4 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) التذاكر 23 يونيو المجموعة L: بنما ضد كرواتيا (7 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) التذاكر 26 يونيو المجموعة الأولى: السنغال ضد العراق (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) التذاكر 2 يوليو دور الـ32: وصيف المجموعة K ضد وصيف المجموعة L (7 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) التذاكر فانكوفر، كندا (بي سي بليس) 13 يونيو المجموعة د: أستراليا ضد تركيا (9 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ) التذاكر 18 يونيو المجموعة ب: كندا ضد قطر (3 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ) التذاكر 21 يونيو المجموعة G: نيوزيلندا ضد مصر (6 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ) التذاكر 24 يونيو المجموعة ب: سويسرا ضد كندا (12 ظهراً بتوقيت المحيط الهادئ) التذاكر 26 يونيو المجموعة G: نيوزيلندا ضد بلجيكا (8 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ) التذاكر 2 يوليو دور الـ32: الفائز بالمجموعة ب ضد صاحب المركز الثالث في المجموعات هـ/و/ز/ط/ي (8 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ) التذاكر

7 يوليودور الـ16: الفائزون في المباراة 85 ضد الفائزين في المباراة 87 (1 ظهراً بتوقيت المحيط الهادئ) التذاكر غوادالاخارا، المكسيك (استاد أكرون)11 يونيوالمجموعة أ: كوريا الجنوبية ضد التشيك (8 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) التذاكر 18 يونيوالمجموعة أ: المكسيك ضد كوريا الجنوبية (7 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) التذاكر 23 يونيوالمجموعة K: كولومبيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية (8 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) التذاكر 26 يونيوالمجموعة H: أوروغواي ضد إسبانيا (6 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) التذاكر مكسيكو سيتي، المكسيك (استاد بانورتي)11 يونيوالمجموعة أ: المكسيك ضد جنوب أفريقيا (1:00 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) التذاكر 17 يونيوالمجموعة K: أوزبكستان ضد كولومبيا (8 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) التذاكر 24 يونيوالمجموعة أ: التشيك ضد المكسيك (7 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) التذاكر 30 يونيودور الـ32: الفائز بالمجموعة أ ضد صاحب المركز الثالث في المجموعات ج/ه/و/ح/ط (7 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) التذاكر 5 يوليودور الـ16: الفائزون في المباراة 79 ضد الفائزين في المباراة 80 (6 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) التذاكر مونتيري، المكسيك (استاد BBVA)14 يونيوالمجموعة F: السويد ضد تونس (8 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) التذاكر 20 يونيوالمجموعة F: تونس ضد اليابان (10 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) التذاكر 24 يونيوالمجموعة أ: جنوب أفريقيا ضد كوريا الجنوبية (7 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) التذاكر 29 يونيودور الـ32: الفائز بالمجموعة F ضد الوصيف بالمجموعة C (7 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) التذاكر أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (ملعب مرسيدس بنز)15 يونيوالمجموعة H: إسبانيا ضد الرأس الأخضر (12:00 ظهراً بتوقيت الساحل الشرقي) التذاكر 18 يونيوالمجموعة أ: الفائز في مسار د الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ضد جنوب أفريقيا (12 ظهراً بتوقيت الساحل الشرقي) التذاكر 21 يونيوالمجموعة H: إسبانيا ضد السعودية (12 ظهراً بتوقيت الساحل الشرقي) التذاكر 24 يونيوالمجموعة C: المغرب ضد هايتي (6 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) التذاكر 27 يونيوالمجموعة K: جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوزبكستان (7:30 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) التذاكر 1 يوليودور الـ32: الفائز بالمجموعة L ضد صاحب المركز الثالث في المجموعات E/H/I/J/K (12:00 ظهراً بتوقيت الساحل الشرقي) التذاكر 7 يوليودور الـ16: الفائز في المباراة 86 ضد الفائز في المباراة 88 (12 ظهراً بتوقيت الساحل الشرقي) التذاكر 15 يوليونصف النهائي: الفائزون في المباراة 99 ضد الفائزين في المباراة 100 (3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) التذاكر فوكسبورو، الولايات المتحدة الأمريكية (ملعب جيليت)13 يونيوالمجموعة C: هايتي ضد اسكتلندا (9 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) التذاكر 16 يونيوالمجموعة الأولى: الفائز في مباراة التصفيات الثانية للفيفا ضد النرويج (6 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) التذاكر 19 يونيوالمجموعة C: اسكتلندا ضد المغرب (6 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) التذاكر 23 يونيوالمجموعة L: إنجلترا ضد غانا (4 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) التذاكر 26 يونيوالمجموعة الأولى: النرويج ضد فرنسا (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) التذاكر 29 يونيودور الـ32: الفائز بالمجموعة E ضد صاحب المركز الثالث في المجموعات A/B/C/D/F (4:30 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) التذاكر 9 يوليوربع النهائي: الفائز في المباراة 89 ضد الفائز في المباراة 90 (4:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) التذاكر أرلينغتون، الولايات المتحدة الأمريكية (ملعب AT&T)14 يونيوالمجموعة F: هولندا ضد اليابان (3 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) التذاكر 17 يونيوالمجموعة L: إنجلترا ضد كرواتيا (3 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) التذاكر 22 يونيوالمجموعة J: الأرجنتين ضد النمسا (12:00 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا) التذاكر 25 يونيوالمجموعة F: اليابان ضد السويد (6 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) التذاكر 27 يونيوالمجموعة J: الأردن ضد الأرجنتين (9 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) التذاكر 30 يونيودور الـ32: وصيف المجموعة E ضد وصيف المجموعة I (12:00 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا) التذاكر 3 يوليودور الـ32: وصيف المجموعة D ضد وصيف المجموعة G (1:00 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) التذاكر 6 يوليودور الـ16: الفائز في المباراة 83 ضد الفائز في المباراة 84 (2 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) التذاكر 14 يوليونصف النهائي: الفائزون في المباراة 97 ضد الفائزين في المباراة 98 (2 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) التذاكر هيوستن، الولايات المتحدة الأمريكية (ملعب NRG)14 يونيوالمجموعة E: ألمانيا ضد كوراكاو (12:00 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا) التذاكر 17 يونيوالمجموعة K: البرتغال ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية (12 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا) التذاكر 20 يونيوالمجموعة أ: هولندا ضد السويد (12 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا) التذاكر 23 يونيوالمجموعة K: البرتغال ضد أوزبكستان (12 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا) التذاكر 26 يونيوالمجموعة H: الرأس الأخضر ضد السعودية (7 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) التذاكر 29 يونيودور الـ32: الفائز بالمجموعة C ضد الوصيف بالمجموعة F (12:00 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا) التذاكر 4 يوليودور الـ16: الفائز في المباراة 73 ضد الفائز في المباراة 75 (12 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا) التذاكر كانساس سيتي، الولايات المتحدة الأمريكية (ملعب أروهيد)16 يونيوالمجموعة J: الأرجنتين ضد الجزائر (7 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) التذاكر 20 يونيوالمجموعة E: الإكوادور ضد كوراكاو (6 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) التذاكر 25 يونيوالمجموعة F: تونس ضد هولندا (5 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) التذاكر 27 يونيوالمجموعة J: الجزائر ضد النمسا (8 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) التذاكر 3 يوليودور الـ32: الفائز بالمجموعة K ضد صاحب المركز الثالث في المجموعات D/E/I/J/L (7:30 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) التذاكر 11 يوليوربع النهائي: الفائز في المباراة 95 ضد الفائز في المباراة 96 (7:00 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) التذاكر لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية (ملعب SoFi)12 يونيوالمجموعة D: الولايات المتحدة الأمريكية ضد باراغواي (6 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ) التذاكر 15 يونيوالمجموعة G: إيران ضد نيوزيلندا (6 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ) التذاكر 18 يونيوالمجموعة ب: سويسرا ضد البوسنة والهرسك (12 ظهراً بتوقيت المحيط الهادئ) التذاكر 21 يونيوالمجموعة G: بلجيكا ضد إيران (12 ظهراً بتوقيت المحيط الهادئ) التذاكر 25 يونيوالمجموعة D: تركيا ضد الولايات المتحدة الأمريكية (7 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ) التذاكر 28 يونيودور الـ32: وصيف المجموعة أ ضد وصيف المجموعة ب (12 ظهراً بتوقيت المحيط الهادئ) التذاكر 2 يوليودور الـ32: متصدر المجموعة H ضد وصيف المجموعة J (12 ظهراً بتوقيت المحيط الهادئ) التذاكر 10 يوليوربع النهائي: الفائز في المباراة 93 ضد الفائز في المباراة 94 (12 ظهراً بتوقيت المحيط الهادئ) التذاكر ميامي، الولايات المتحدة الأمريكية (ملعب هارد روك)15 يونيوالمجموعة H: السعودية ضد أوروغواي (6 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) التذاكر 21 يونيوالمجموعة H: أوروغواي ضد الرأس الأخضر (6 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) التذاكر 24 يونيوالمجموعة C: اسكتلندا ضد البرازيل (6 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) التذاكر 27 يونيوالمجموعة K: كولومبيا ضد البرتغال (7:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) التذاكر 3 يوليودور الـ32: الفائز بالمجموعة J ضد الوصيف بالمجموعة H (6 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) التذاكر 11 يوليوربع النهائي: الفائز في المباراة 91 ضد الفائز في المباراة 92 (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) التذاكر 18 يوليومباراة تحديد المركز الثالث: الخاسر في المباراة 101 ضد الخاسر في المباراة 102 (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) التذاكر نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية (ملعب ميتلايف)13 يونيوالمجموعة C: البرازيل ضد المغرب (6 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) التذاكر 16 يونيوالمجموعة الأولى: فرنسا ضد السنغال (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) التذاكر 22 يونيوالمجموعة الأولى: النرويج ضد السنغال (8 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) التذاكر 25 يونيوالمجموعة E: الإكوادور ضد ألمانيا (4 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) التذاكر 27 يونيوالمجموعة L: بنما ضد إنجلترا (5 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) التذاكر 30 يونيودور الـ32: الفائز بالمجموعة الأولى ضد صاحب المركز الثالث في المجموعات C/D/F/G/H (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) التذاكر 5 يوليودور الـ16: الفائز في المباراة 76 ضد الفائز في المباراة 78 (4 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) التذاكر 19 يوليوالنهائي: الفائزون في المباراة 101 ضد الفائزين في المباراة 102 (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) التذاكر فيلادلفيا، الولايات المتحدة الأمريكية (ملعب لينكولن فاينانشال فيلد)14 يونيوالمجموعة E: كوت ديفوار ضد الإكوادور (7 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) التذاكر 19 يونيوالمجموعة C: البرازيل ضد هايتي (9 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) التذاكر 22 يونيوالمجموعة الأولى: فرنسا ضد العراق (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) التذاكر 25 يونيوالمجموعة E: كوراكاو ضد كوت ديفوار (4 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) التذاكر 27 يونيوالمجموعة L: كرواتيا ضد غانا (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) التذاكر 4 يوليودور الـ16: الفائز في المباراة 74 ضد الفائز في المباراة 77 (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) التذاكر سانتا كلارا، الولايات المتحدة الأمريكية (ملعب ليفيز)13 يونيوالمجموعة ب: قطر ضد سويسرا (12 ظهراً بتوقيت المحيط الهادئ) التذاكر 16 يونيوالمجموعة J: النمسا ضد الأردن (9 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ) التذاكر 19 يونيوالمجموعة D: تركيا ضد باراغواي (9 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ) التذاكر 22 يونيوالمجموعة J: الأردن ضد الجزائر (8 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ) التذاكر 25 يونيوالمجموعة د: باراغواي ضد أستراليا (7 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ) التذاكر 1 يوليودور الـ32: الفائز بالمجموعة D ضد صاحب المركز الثالث في المجموعات B/E/F/I/J (5 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ) التذاكر سياتل، الولايات المتحدة الأمريكية (لومين فيلد)15 يونيوالمجموعة G: بلجيكا ضد مصر (12 ظهراً بتوقيت المحيط الهادئ) التذاكر 19 يونيوالمجموعة د: الولايات المتحدة الأمريكية ضد أستراليا (12 ظهراً بتوقيت المحيط الهادئ) التذاكر 24 يونيوالمجموعة ب: البوسنة والهرسك ضد قطر (12 ظهراً بتوقيت المحيط الهادئ) التذاكر 26 يونيوالمجموعة G: مصر ضد إيران (8 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ) التذاكر 1 يوليودور الـ32: الفائز بالمجموعة G ضد صاحب المركز الثالث في المجموعات A/E/H/I/J (1:00 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ) التذاكر 6 يوليودور الـ16: الفائز في المباراة 81 ضد الفائز في المباراة 82 (5 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ) التذاكر

يعد تبسيط ترتيبات النقل واللوجستيات في يوم المباراة سر الاستمتاع بتجربة رياضية مباشرة خالية من التوتر. وبالمثل، فإن تنظيم منصاتك الرقمية مسبقًا يقيك من تفويت أفضل عروض المراهنات المباشرة على الكريكيت. خصص بعض الوقت للاطلاع على مقارنة الخبراء التي أجريناها لأفضل مواقع المراهنات على الدوري الهندي الممتاز (IPL) لتحديد أفضل العروض قبل بدء موسم البطولة.