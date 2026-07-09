هيوستن، لدينا مشكلة. لكنها مشكلة جميلة، إذ ستستعرض مجموعة من نجوم كرة القدم العالميين من أصحاب المستوى الرفيع مهاراتهم الرائعة على الملاعب في تكساس خلال الأسابيع المقبلة، وأصبحت الآن أمام معضلة اختيار مباراة كأس العالم التي ستذهب إليها.

يستضيف ملعب NRG، الواقع على بُعد عدة أميال إلى الجنوب الغربي من وسط مدينة هيوستن، ما مجموعه سبع مباريات خلال بطولة كأس العالم 2026، بما في ذلك مباراتان للبرتغال في دور المجموعات ومباراتان في الأدوار الإقصائية.

يُعد الاطلاع على مواصفات الملعب، وخصائص السقف القابل للسحب، ومسارات النقل المحلية أمراً أساسياً للجماهير المسافرة إلى هيوستن لحضور مباريات البطولة. ويمكن أيضاً للمشجعين الذين سيتابعون عن بُعد الاستعداد ليوم المباراة عبر الاستفادة من أفضل العروض الترحيبية لدى شركات المراهنات الرائدة. تفضل بزيارة صفحتنا الترويجية للاطلاع على أحدث رمز ترويجي من Melbet متاح اليوم.

ما مباريات كأس العالم 2026 التي ستُقام على ملعب NRG؟

التاريخ المباراة التذاكر الأربعاء 17 يونيو البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية (12 ظهراً بتوقيت CDT) 1-1 السبت 20 يونيو هولندا ضد السويد (12 ظهراً بتوقيت CDT) 5-1 الثلاثاء 23 يونيو البرتغال ضد أوزبكستان (12 ظهراً بتوقيت CDT) 5-0 الجمعة 26 يونيو الرأس الأخضر ضد السعودية (7 مساءً بتوقيت CDT) 0-0 الاثنين 29 يونيو دور الـ32: البرازيل ضد اليابان (12 ظهراً بتوقيت CDT) 2-1 السبت 4 يوليو دور الـ16: كندا ضد المغرب (12 ظهراً بتوقيت CDT) 0-3

سيستضيف ملعب NRG ما مجموعه سبع مباريات خلال كأس العالم 2026 من FIFA. ويشمل ذلك خمس مباريات في دور المجموعات، ومباراة واحدة في دور الـ32، ومباراة واحدة في دور الـ16.

هذا الملعب متعدد الاستخدامات، الذي افتُتح في عام 2002، استضاف مجموعة من أبرز الفعاليات الرياضية والترفيهية. وإلى جانب مباريات دوري كرة القدم الأمريكية NFL المعتادة، استضاف السوبر بول مرتين، وهما Super Bowl XXXVIII في 2004 وSuper Bowl LI في 2017. كما استضاف ملعب NRG فعالية WrestleMania في 2009، وقدم بعض من أكبر نجوم الموسيقى في العالم حفلاتهم هناك.

كيفية شراء تذاكر كأس العالم في هيوستن على ملعب NRG

اعتباراً من اليوم، فإن سحوبات التذاكر الرسمية الرئيسية لكأس العالم، بما في ذلك البيع المسبق عبر Visa والسحوبات العشوائية المبكرة، قد انتهت. ومع الطلب القياسي، أصبحت الإتاحة الأساسية عبر المراحل الأولى محدودة للغاية الآن.

في ما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات الأخيرة: هذه المرحلة جارية حالياً وتعمل بنظام الأسبقية بالحضور. وعلى عكس السحوبات، فهذه معاملات تتم في الوقت الفعلي. وهذه هي النافذة الأخيرة للشراء مباشرة من FIFA.

منصة FIFA الرسمية لإعادة البيع: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر الموثقة بالقيمة الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

منصات السوق الثانوية: يمكن للجماهير أيضاً العثور على التذاكر عبر منصات مثل StubHub . وغالباً ما تكون هذه الخيارات الأفضل للمباريات الإقصائية ذات الطلب المرتفع، رغم أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. احرص دائماً على مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

نظرة عامة على ملعب NRG

سعة كأس العالم 68,311 سنة الافتتاح 2002 المستأجر/المستأجرون الدائمون Houston Texans (NFL) العنوان One NRG Park, Houston, TX 77054, USA التذاكر التذاكر

ما خريطة مقاعد كأس العالم في ملعب NRG؟

تعتمد خريطة مقاعد كأس العالم في ملعب NRG على تصميم بيضاوي متعدد المستويات، مقسم إلى أربع فئات رئيسية من تذاكر FIFA، وهي كما يلي:

الفئة 1 (الجانبان المميزان) : تقع في المستوى السفلي (مستوى 100) على امتداد الخطين الجانبيين المركزيين. وتوفر هذه المقاعد أكثر الإطلالات المباشرة والقريبة على أرضية الملعب.

الفئة 2 (الزوايا والامتدادات الجانبية) : تشمل هذه الفئة أقسام الزوايا في المستوى السفلي، وبعض مقاعد الخط الجانبي في المستوى العلوي التي تمتد إلى الخارج من خط المنتصف.

الفئة 3 (خلف المرمى والزوايا العلوية) : تقع في مستويات المدرج العلوي خلف المرميين مباشرة، وكذلك في أقسام الزوايا الأعلى.

الفئة 4 (أعلى ارتفاع) : تقع المقاعد الأكثر ملاءمة للميزانية في أعلى أقسام الزوايا ضمن المستويين 600 و700. وهي توفر رؤية بانورامية من أعلى.

تاريخ ملعب NRG

افتُتح ملعب NRG في عام 2002، ومنذ ذلك الحين أصبح الملعب الرسمي لفريق Houston Texans في دوري NFL. واشتهر بأنه أول ملعب في NFL يمتلك سقفاً قابلاً للسحب.

ومع ذلك، ليس من المستغرب أن يستضيف ملعب NRG سبع مباريات خلال كأس العالم 2026، إذ أصبح مكاناً معروفاً لكرة القدم. وقد خاض منتخب الولايات المتحدة للرجال عدداً من المباريات هناك، كما تستخدم المكسيك هذا الملعب لاستضافة مباريات ودية دولية.

وبالحديث عن الولايات المتحدة والمكسيك، التقى الجاران والخصمان وجهاً لوجه على ملعب NRG في يوليو الماضي، في نهائي كأس الكونكاكاف الذهبية 2025. وشاهد أكثر من 70,000 مشجع فوز المكسيك بنتيجة 2-1 وتتويجها باللقب.

ما الفرق التي تلعب على ملعب NRG؟

يُعد ملعب NRG حالياً الملعب الرسمي لفريق Houston Texans الشهير في دوري NFL.

الفريق الدوري Houston Texans NFL

كيفية الوصول إلى ملعب NRG

النقل العام

أفضل وأكثر الطرق كفاءة للوصول إلى ملعب NRG عبر النقل العام خلال كأس العالم هي استخدام القطار الخفيف METRORail Red Line، الذي يوصلك إلى مسافة مشي قصيرة فقط من بوابات الملعب.

وللتعامل مع جماهير كأس العالم، يجري رفع سعة القطارات إلى عربتين، وستعمل كل 5 دقائق خلال ساعات الذروة في البطولة. وستبلغ تكلفة الرحلة الواحدة سعراً ثابتاً قدره 1.25 $. وتقبل منصات METRO بطاقات الائتمان، وبطاقات الخصم، وApple Pay، وGoogle Pay، أو يمكنك استخدام تطبيق Ride METRO الرقمي.

بالسيارة

بسبب الازدحام الشديد يوم المباراة وارتفاع أسعار مواقف السيارات في الملعب، التي تتجاوز غالباً 50 $، تنصح سلطات النقل المحلية بشدة بتجنب القيادة مباشرة إلى الملعب. ومع ذلك، إذا كنت ستستخدم سيارتك، فستحتاج إلى شراء تصريح ركن رسمي مسبقاً عبر الإنترنت من JustPark.

كن مستعداً لنقاط تفتيش أمنية مكثفة وتأخيرات في التنقل قد تزيد بشكل كبير من أوقات الرحلات المعتادة عبر South Loop وWest Loop والطريق السريع 288.

الجولات الإرشادية في ملعب NRG

تتوفر جولات ملعب NRG الرسمية المعتمدة من FIFA في تواريخ محددة لا تُقام فيها مباريات قبل كأس العالم وخلاله. وتمتد الجولات من 90 دقيقة إلى ساعتين، وتمنحك إمكانية الوصول إلى مساحات الضيافة المميزة، والمناطق الإعلامية، وغرف الملابس، ونقاط المشاهدة على جانب الملعب. وتبلغ تكلفة هذه الجولات الحصرية الخاصة بكأس العالم نحو 50 إلى 60 $ للشخص الواحد.

وخارج فترات كأس العالم ذات الإجراءات الأمنية المشددة، تُدار الجولات العامة العادية مباشرة من قِبل مشغلي ملعب NRG. وعادة ما تُحدد هذه الجولات في الساعة 10:15 صباحاً، و12 ظهراً، و2:00 بعد الظهر يومي الثلاثاء والخميس، وتبلغ تكلفتها نحو 6 $ للبالغين.

أماكن تناول الطعام والشراب بالقرب من ملعب NRG

تهيمن على المنطقة المحيطة مباشرة بملعب NRG مجموعة محدودة من المطاعم التي تُعد من أساسيات الطعام في تكساس. وتقع هذه الأماكن المعروفة، مثل Pappasito's Cantina وPappadeaux Seafood Kitchen وClutch City Cluckers، بالقرب من الطريق الدائري، ما يجعلها مثالية للوجبات والمشروبات قبل المباراة أو بعدها. وكلمة تحذير: كن مستعداً لازدحام هائل في يوم المباراة.

أما من يبحث عن مشروب سريع في الجوار، فيمكنه تجربة الحانات الرياضية مثل Red River Ice House، الذي يضم شاشات كبيرة بكثرة، وفناء خارجياً، وطاولة بلياردو، وأنواعاً محلية من البيرة المصنوعة يدوياً. وهناك أيضاً مكان داخلي/خارجي أكثر حيوية هو Swagger، الذي يقدم أطعمة حانات غير رسمية، إلى جانب خيارات متنوعة من شاحنات الطعام.

وللعثور على تجمعات مشاهدة مخصصة لكرة القدم بأجواء حيوية، أو حدائق بيرة في الهواء الطلق، أو تشكيلة أوسع من الحانات المستقلة التي تقدم الطعام، يمكنك بسهولة استقلال خط METRORail Red Line شمالاً إلى أحياء قريبة مثل Rice Village أو Midtown أو Downtown.

يستضيف Simone on Sunset حفلات مخصصة لكرة القدم على فناءه الخارجي المغطى، ويقدم البيتزا وأطباق المشاركة وكوكتيلات مُحضّرة يدوياً. وهناك أيضاً Social Beer Garden، وهو مكان ضخم داخلي/خارجي يتمتع بأجواء نابضة بالحياة. وسيعرض مباريات كأس العالم على شاشة LED بطول 20 قدماً، وتوجد لديه شاحنات طعام محلية متغيرة لمن يشعر بالجوع أثناء المباريات.