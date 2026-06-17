دليل تذاكر كأس العالم 2026 في هيوستن: جدول مباريات استاد NRG، وتذاكر اللحظة الأخيرة، ومعلومات عن المباريات

هيوستن، لدينا مشكلة. لكنها مشكلة سارة — فمجموعة من نجوم كرة القدم العالميين سيستعرضون مهاراتهم الرائعة على الملاعب التكسانية خلال الأسابيع المقبلة، وأنت الآن تواجه معضلة اختيار أي مباراة من مباريات كأس العالم ستحضرها.

يستضيف ملعب NRG، الذي يقع على بعد عدة أميال جنوب غرب وسط مدينة هيوستن، ما مجموعه سبع مباريات خلال بطولة كأس العالم 2026، بما في ذلك مباراتان للبرتغال في دور المجموعات ومباراتان في مرحلة خروج المغلوب.

ما هي مباريات كأس العالم 2026 التي ستُقام في استاد NRG؟

التاريخ المباراة متوسط أسعار إعادة البيع التذاكر الأربعاء 17 يونيو البرتغال ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية (12 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا) 400 دولار - 1,800 دولار التذاكر السبت 20 يونيو هولندا ضد السويد (12 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا) 250 دولار - 1,100 دولار التذاكر الثلاثاء 23 يونيو البرتغال ضد أوزبكستان (12 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا) 200 دولار - 850 دولار التذاكر الجمعة 26 يونيو الرأس الأخضر ضد المملكة العربية السعودية (7 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) 150 دولار - 700 دولار التذاكر الاثنين 29 يونيو دور الـ32: الفائز في المجموعة C ضد الوصيف في المجموعة F (12 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا) 450 دولار - 1,800 دولار التذاكر السبت 4 يوليو دور الـ16: لم يُحدد بعد ضد لم يُحدد بعد (12 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا) 650 دولار - 2,600 دولار التذاكر

سيستضيف ملعب NRG ما مجموعه سبع مباريات خلال كأس العالم لكرة القدم 2026. ويشمل ذلك خمس مباريات في مرحلة المجموعات، ومباراة واحدة في دور الـ32، ومباراة أخرى في دور الـ16.

وقد استضاف هذا الملعب متعدد الأغراض، الذي افتتح في عام 2002، مجموعة من الفعاليات الرياضية والترفيهية الكبرى. وبالإضافة إلى مباريات دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) المنتظمة، فقد استضاف ملعب NRG كأس السوبر مرتين (السوبر بول الثامن والثلاثون في عام 2004 والسوبر بول الحادي والخمسون في عام 2017). كما استضاف ملعب NRG حدث «ريسلمانيا» في عام 2009، وأقام فيه بعض أكبر الفنانين الموسيقيين في العالم حفلات موسيقية.

كيفية شراء تذاكر كأس العالم في هيوستن من استاد NRG

حتى اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). ونظرًا للطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس «من يأتي أولاً يخدم أولاً». وعلى عكس عمليات السحب، فإن هذه المعاملات تتم في الوقت الفعلي. وهذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للمشجعين شراء وبيع التذاكر التي تم التحقق منها بالقيمة الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub . غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد إقبالًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

نظرة عامة على استاد NRG

سعة ملعب كأس العالم 68,311 سنة الافتتاح 2002 الفريق المضيف الدائم هيوستن تكسانز (NFL) العنوان One NRG Park، هيوستن، تكساس 77054، الولايات المتحدة الأمريكية التذاكر التذاكر

ما هي خريطة مقاعد استاد NRG لكأس العالم؟

تستخدم خريطة مقاعد استاد NRG لكأس العالم تصميمًا بيضاويًا متعدد المستويات مقسمًا إلى أربع فئات رئيسية لتذاكر الفيفا، وهي كما يلي:

الفئة 1 (مقاعد جانبية مميزة) : تقع في الطابق السفلي (المستوى 100) على طول الخطوط الجانبية المركزية. وتوفر هذه المقاعد أفضل إطلالة مباشرة وقريبة على الملعب.

الفئة 2 (الزوايا والخطوط الجانبية الممتدة) : تشمل هذه الفئة أقسام الزوايا في الطابق السفلي ومقاعد مختارة على الخطوط الجانبية في الطابق العلوي تمتد إلى الخارج من وسط الملعب.

الفئة 3 (خلف المرمى والزوايا العلوية) : تقع في الطوابق العليا مباشرةً خلف المرمى، بالإضافة إلى أقسام الزوايا الأعلى.

الفئة 4 (أعلى ارتفاع) : تقع المقاعد الأكثر ملاءمة للميزانية في أقسام الزوايا الأعلى في المستويين 600 و700. وتوفر هذه المقاعد إطلالة بانورامية شاملة.

تاريخ استاد NRG

افتتح استاد NRG في عام 2002، وهو منذ ذلك الحين الملعب الرئيسي لفريق هيوستن تكسانز التابع للاتحاد الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL). ومن المعروف أنه أصبح أول ملعب في الاتحاد الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) مزودًا بسقف قابل للسحب.

ومع ذلك، فليس من المستغرب أن يستضيف استاد NRG سبع مباريات خلال كأس العالم 2026، حيث أصبح وجهة شهيرة لكرة القدم. فقد لعب المنتخب الوطني الأمريكي للرجال هناك في عدة مناسبات، كما تستخدم المكسيك الملعب لاستضافة مباريات ودية دولية.

وبالحديث عن الولايات المتحدة والمكسيك، فقد التقى الجاران والخصمان وجهاً لوجه في استاد NRG في يوليو الماضي، في نهائي كأس الكونكاكاف الذهبية لعام 2025. وشهد أكثر من 70 ألف مشجع فوز المكسيك بنتيجة 2-1 وحصولها على الكأس.

ما هي الفرق التي تلعب في استاد NRG؟

يُعد ملعب NRG حاليًا الملعب الرئيسي لفريق هيوستن تكسانز الشهير في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL).

الفريق الدوري هيوستن تكسانز NFL

كيفية الوصول إلى استاد NRG

وسائل النقل العام

أفضل الطرق وأكثرها كفاءة للوصول إلى استاد NRG بوسائل النقل العام خلال كأس العالم هي ركوب خط المترو الأحمر (METRORail Red Line)، الذي ينزلك على بعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام من بوابات الاستاد.

واستعدادًا لاستيعاب أعداد الجماهير المتوافدة لحضور كأس العالم، يجري حاليًا توسيع سعة القطارات لتشمل عربتين، وستعمل القطارات كل 5 دقائق خلال ساعات الذروة في البطولة. وتبلغ تكلفة الرحلة الواحدة 1.25 دولارًا أمريكيًا كسعر ثابت. وتقبل منصات مترو الدفع ببطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر وApple Pay وGoogle Pay، أو يمكنك استخدام تطبيق Ride METRO الرقمي.

بالسيارة

نظرًا للازدحام المروري الشديد في أيام المباريات وارتفاع أسعار مواقف السيارات في الاستاد (التي غالبًا ما تتجاوز 50 دولارًا)، تنصح سلطات النقل المحلية بشدة بتجنب القيادة مباشرةً إلى الملعب. ومع ذلك، إذا كنت تستخدم سيارتك، فستحتاج إلى شراء تصريح وقوف رسمي مسبقًا عبر الإنترنت من JustPark.

كن مستعدًا لوجود نقاط تفتيش أمنية مشددة وتأخيرات في التنقل قد تزيد بشكل كبير من أوقات التنقل المعتادة عبر مناطق ساوث لوب وويست لوب والطريق السريع 288.

جولات إرشادية في استاد NRG

تتوفر جولات رسمية في استاد NRG معتمدة من الفيفا في تواريخ محددة لا تُقام فيها مباريات قبل وأثناء كأس العالم. تستغرق الجولات من 90 دقيقة إلى ساعتين وتتيح لك الوصول إلى مساحات الضيافة المميزة، ومناطق وسائل الإعلام، وغرف تغيير الملابس، ونقاط المشاهدة بجانب الملعب. تتراوح تكلفة هذه الجولات الحصرية الخاصة بكأس العالم بين 50 و60 دولارًا للشخص الواحد.

خارج فترات كأس العالم التي تخضع لإجراءات أمنية مشددة، تتولى الجهات المشغلة لملعب NRG إدارة الجولات السياحية العامة العادية بشكل مباشر. وعادةً ما تُقام هذه الجولات في الساعة 10:15 صباحًا، وظهراً، و2:00 مساءً أيام الثلاثاء والخميس، وتبلغ تكلفتها حوالي 6 دولارات للبالغين.

أماكن لتناول الطعام والشراب بالقرب من استاد NRG

تتميز المنطقة المحيطة مباشرةً بملعب NRG بوجود عدد من المطاعم التي تقدم الأطباق التقليدية في تكساس. تقع هذه المطاعم الشهيرة، مثل Pappasito's Cantina وPappadeaux Seafood Kitchen وClutch City Cluckers، على مقربة من الطريق الدائري السريع، مما يجعلها مثالية لتناول الوجبات والمشروبات قبل المباراة أو بعدها. تنبيه: كن مستعدًا لمواجهة حشود هائلة في أيام المباريات.

أما من يبحثون عن مشروب سريع في الجوار، فيمكنهم تجربة الحانات الرياضية مثل «ريد ريفر آيس هاوس»، التي تتميز بشاشات عملاقة وفيرة، وتراس خارجي، وطاولة بلياردو، وبيرة محلية مصنوعة يدويًا. أما المكان الداخلي/الخارجي الأكثر حيوية فهو «سواغر»، الذي يقدم وجبات حانة غير رسمية بالإضافة إلى خيارات متنوعة من عربات الطعام المتنقلة.

للعثور على حفلات مشاهدة كرة القدم النابضة بالحياة، أو حدائق البيرة في الهواء الطلق، أو مجموعة متنوعة أوسع من الحانات التي تقدم الطعام، يمكنك بسهولة ركوب الخط الأحمر لمترو METRORail شمالًا إلى الأحياء المجاورة مثل رايس فيليدج، أو ميدتاون، أو داونتاون.

يستضيف «Simone on Sunset» حفلات مخصصة لكرة القدم في فناءه الخارجي المغطى، ويقدم البيتزا والأطباق التي يمكن مشاركتها والكوكتيلات المصنوعة يدويًّا. أو هناك «Social Beer Garden»، وهو مكان ضخم داخلي وخارجي يتميز بأجواء نابضة بالحياة. سيُعرض فيه مباريات كأس العالم على شاشة LED يبلغ طولها 20 قدمًا، كما تتواجد فيه عربات طعام محلية تتناوب على المكان لمن يشعرون بالجوع أثناء المباريات.



