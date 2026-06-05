دليل تذاكر كأس العالم 2026 في هيوستن: جدول مباريات استاد إن آر جي، وتذاكر اللحظة الأخيرة، ومعلومات عن المباريات

هيوستن، لدينا مشكلة. لكنها مشكلة سارة - فمجموعة من نجوم كرة القدم العالميين سيستعرضون مهاراتهم الرائعة على الملاعب التكسانية خلال الأسابيع المقبلة، وأنت الآن تواجه معضلة اختيار مباراة كأس العالم التي ستحضرها.

يستضيف ملعب NRG، الذي يقع على بعد عدة أميال جنوب غرب وسط مدينة هيوستن، ما مجموعه سبع مباريات خلال بطولة كأس العالم 2026، بما في ذلك مباراتان للبرتغال في دور المجموعات ومباراتان في مرحلة خروج المغلوب.

يعد ملعب NRG واحدًا من 16 ملعبًا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ستستضيف مباريات كأس العالم خلال شهري يونيو ويوليو، حيث تتنافس 48 فريقًا على الجائزة الأكبر في كرة القدم.

لأسباب تتعلق بالرعاية، سيُشار إلى الملعب باسم "ملعب هيوستن" خلال كأس العالم.

سواء كنت تخطط لحضور مباراة أو ترغب ببساطة في استكشاف الملعب أثناء تواجدك في المدينة، فإن GOAL لديها كل ما تحتاج إلى معرفته لتجربة سلسة لا تُنسى.

ما هي مباريات كأس العالم 2026 التي ستقام في استاد NRG؟

التاريخ المباراة المكان/الموقع التذاكر الأحد 14 يونيو ألمانيا ضد كوراساو (12 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب NRG (هيوستن) التذاكر الأربعاء 17 يونيو البرتغال ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية (12 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب NRG (هيوستن) التذاكر السبت 20 يونيو هولندا ضد السويد (12 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب NRG (هيوستن) التذاكر الثلاثاء 23 يونيو البرتغال ضد أوزبكستان (12 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب NRG (هيوستن) التذاكر الجمعة 26 يونيو الرأس الأخضر ضد المملكة العربية السعودية (7 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب NRG (هيوستن) التذاكر الاثنين 29 يونيو دور الـ32: الفائز في المجموعة C ضد الوصيف في المجموعة F (12:00 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب NRG (هيوستن) التذاكر السبت 4 يوليو دور الـ16: لم يتحدد بعد ضد لم يتحدد بعد (12 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب NRG (هيوستن) التذاكر

سيستضيف استاد NRG ما مجموعه سبع مباريات خلال كأس العالم 2026. ويشمل ذلك خمس مباريات في مرحلة المجموعات، ومباراة واحدة في دور الـ32، ومباراة واحدة في دور الـ16.

استضاف هذا الملعب متعدد الأغراض، الذي افتتح عام 2002، مجموعة من الفعاليات الرياضية والترفيهية الكبرى. وبالإضافة إلى مباريات الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) التي تقام بانتظام، فقد استضاف الملعب نهائي السوبر بول مرتين (السوبر بول الثامن والثلاثون عام 2004 والسوبر بول الحادي والخمسون عام 2017). كما استضاف ملعب NRG حدث «ريستليمانيا» عام 2009، وأقام فيه بعض أكبر الفنانين الموسيقيين في العالم حفلات موسيقية.

كيفية شراء تذاكر كأس العالم في هيوستن من استاد NRG

حتى اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). مع الطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. على عكس السحوبات، هذه معاملات تتم في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub . غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

نظرة عامة على استاد NRG

سعة ملعب كأس العالم 68,311 سنة الافتتاح 2002 الفريق المضيف هيوستن تكسانز (NFL) العنوان One NRG Park, Houston, TX 77054, USA التذاكر التذاكر

ما هي خريطة مقاعد استاد NRG لكأس العالم؟

تستخدم خريطة مقاعد استاد NRG لكأس العالم تصميمًا بيضاويًا متعدد المستويات مقسمًا إلى أربع فئات رئيسية لتذاكر FIFA، وهي كما يلي:

الفئة 1 (مقاعد جانبية مميزة) : تقع في الطابق السفلي (المستوى 100) على طول الخطوط الجانبية المركزية. وتوفر هذه المقاعد أفضل إطلالة مباشرة وقريبة على الملعب.

الفئة 2 (الزوايا والخطوط الجانبية الممتدة) : تغطي هذه الفئة أقسام الزوايا في الطابق السفلي ومقاعد مختارة على الخطوط الجانبية في الطابق العلوي تمتد إلى الخارج من وسط الملعب.

الفئة 3 (خلف المرمى والزوايا العلوية) : تقع في الطوابق العليا مباشرة خلف المرمى، بالإضافة إلى أقسام الزوايا العلوية.

الفئة 4 (أعلى ارتفاع) : تقع المقاعد الأكثر ملاءمة للميزانية في أقسام الزوايا في المستويات 600 و700 الأعلى. توفر هذه المقاعد إطلالة بانورامية من أعلى.

تاريخ استاد NRG

افتتح استاد NRG في عام 2002، وهو منذ ذلك الحين مقر فريق هيوستن تكسانز التابع للاتحاد الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL). ومن المعروف أنه أصبح أول ملعب في الاتحاد الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) مزود بسقف قابل للسحب.

ومع ذلك، فليس من المستغرب أن يستضيف استاد NRG سبع مباريات خلال كأس العالم 2026، حيث أصبح مكانًا شهيرًا لكرة القدم. وقد لعب المنتخب الوطني الأمريكي للرجال هناك في عدد من المناسبات، كما تستخدم المكسيك الملعب لاستضافة مباريات ودية دولية.

وبالحديث عن الولايات المتحدة والمكسيك، فقد التقى الجاران والخصمان وجهاً لوجه في استاد NRG في يوليو الماضي، في نهائي كأس الكونكاكاف الذهبية 2025. وشهد أكثر من 70 ألف مشجع فوز المكسيك بنتيجة 2-1 وحصولها على الكأس.

ما هي الفرق التي تلعب في استاد NRG؟

يعد ملعب NRG حاليًا مقرًا لفريق هيوستن تكسانز الشهير في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL).

الفريق الدوري هيوستن تكسانز NFL

كيفية الوصول إلى استاد NRG

وسائل النقل العام

أفضل الطرق وأكثرها كفاءة للوصول إلى استاد NRG بوسائل النقل العام خلال كأس العالم هي ركوب قطار METRORail Red Line الخفيف، الذي ينزلك على بعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام من بوابات الاستاد.

لتلبية احتياجات الجماهير خلال كأس العالم، يتم تحديث القطارات لتتسع لقطارين، وستعمل كل 5 دقائق خلال ساعات الذروة في البطولة. تبلغ تكلفة الرحلة الواحدة 1.25 دولار. تقبل منصات مترو الدفع ببطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر وApple Pay وGoogle Pay، أو يمكنك استخدام تطبيق Ride METRO الرقمي.

بالسيارة

نظرًا لازدحام حركة المرور الشديد في أيام المباريات وارتفاع أسعار مواقف السيارات في الملعب (التي غالبًا ما تتجاوز 50 دولارًا)، تنصح سلطات النقل المحلية بشدة بتجنب القيادة مباشرة إلى الملعب. ومع ذلك، إذا كنت تستخدم سيارتك، فستحتاج إلى شراء بطاقة وقوف رسمية مسبقًا عبر الإنترنت من JustPark.

كن مستعدًا لوجود نقاط تفتيش أمنية مشددة وتأخيرات في السفر قد تزيد بشكل كبير من أوقات التنقل العادية عبر South Loop و West Loop والطريق السريع 288.

جولات إرشادية في استاد NRG

تتوفر جولات رسمية في استاد NRG معتمدة من الفيفا في تواريخ محددة خارج أيام المباريات قبل وأثناء كأس العالم. تستغرق الجولات من 90 دقيقة إلى ساعتين وتتيح لك الوصول إلى مساحات الضيافة المميزة ومناطق وسائل الإعلام وغرف تغيير الملابس ونقاط المشاهدة بجانب الملعب. تتراوح تكلفة هذه الجولات الحصرية لكأس العالم بين 50 و60 دولارًا للشخص الواحد.

خارج فترات كأس العالم التي تخضع لإجراءات أمنية مشددة، تتولى الجهات المشغلة لملعب NRG إدارة الجولات العامة العادية بشكل مباشر. وعادةً ما تُقام هذه الجولات في الساعة 10:15 صباحًا، وظهراً، والساعة 2:00 بعد الظهر أيام الثلاثاء والخميس، وتبلغ تكلفتها حوالي 6 دولارات للبالغين.

أماكن لتناول الطعام والشراب بالقرب من استاد NRG

تسيطر على المنطقة المحيطة مباشرةً بملعب NRG عدد قليل من المطاعم التي تقدم الأطعمة التقليدية في تكساس. تقع هذه المطاعم الشهيرة، مثل Pappasito's Cantina و Pappadeaux Seafood Kitchen و Clutch City Cluckers، بجوار الطريق الدائري السريع، مما يجعلها مثالية لتناول الطعام والشراب قبل أو بعد المباراة. تحذير: كن مستعدًا لحشود هائلة في أيام المباريات.

يمكن لمن يبحثون عن مشروب سريع في الجوار تجربة الحانات الرياضية مثل Red River Ice House، التي تتميز بشاشات كبيرة وفيرة، وفناء خارجي، وطاولة بلياردو، وبيرة محلية مصنوعة يدويًا. أما المكان الداخلي/الخارجي الأكثر حيوية فهو Swagger، الذي يقدم وجبات حانة غير رسمية بالإضافة إلى خيارات متنوعة من عربات الطعام.

للعثور على حفلات مشاهدة كرة القدم النابضة بالحياة، أو حدائق البيرة في الهواء الطلق، أو مجموعة متنوعة من الحانات المستقلة، يمكنك بسهولة ركوب الخط الأحمر لمترو METRORail شمالًا إلى الأحياء المجاورة مثل رايس فيليدج أو ميدتاون أو داونتاون.

يستضيف Simone on Sunset حفلات مخصصة لكرة القدم في فناءه الخارجي المغطى ويقدم البيتزا والأطباق التي يمكن مشاركتها والكوكتيلات المصنوعة يدويًا. أو هناك Social Beer Garden، وهو مكان ضخم داخلي/خارجي يتميز بأجواء نابضة بالحياة. سيُعرض فيه مباريات كأس العالم على شاشة LED بحجم 20 قدمًا، كما يتوفر فيه عربات طعام محلية متنقلة لمن يشعرون بالجوع أثناء المباريات.



