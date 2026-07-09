تنتظر الجنة عشاق كرة القدم المتجهين إلى «مدينة الملائكة» خلال الأسابيع المقبلة. سيستضيف ملعب «سوفي»، الواقع في ضاحية إنجلوود بمدينة لوس أنجلوس، ما مجموعه ثماني مباريات خلال بطولة كأس العالم 2026، بما في ذلك مباراتين للمنتخب الأمريكي في دور المجموعات (ضد باراغواي وضد تركيا).

مع مشاركة 48 فريقًا يتنافسون على اللقب الأكبر في كأس العالم، ستُقام البطولة خلال شهري يونيو ويوليو في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ما هي مباريات كأس العالم 2026 التي ستُقام في ملعب «سوفي»؟

التاريخ المباراة التذاكر الخميس 18 يونيو سويسرا ضد البوسنة والهرسك (12 ظهراً بتوقيت المحيط الهادئ) 4-1 الأحد 21 يونيو بلجيكا ضد إيران (12 ظهراً بتوقيت المحيط الهادئ) 0-0 الخميس 25 يونيو تركيا ضد الولايات المتحدة (7 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ) 3-2 الأحد 28 يونيو دور الـ32: جنوب أفريقيا ضد كندا (12 ظهراً بتوقيت المحيط الهادئ) 0-1 الخميس 2 يوليو دور الـ32: إسبانيا ضد النمسا (12 ظهراً بتوقيت المحيط الهادئ) 3-0 الجمعة 10 يوليو ربع النهائي: إسبانيا ضد بلجيكا (12 ظهراً بتوقيت المحيط الهادئ) التذاكر

سيستضيف ملعب سوفي ما مجموعه ثماني مباريات خلال كأس العالم 2026. ويشمل ذلك خمس مباريات في مرحلة المجموعات، ومباراتين في دور الـ32، ومباراة واحدة في ربع النهائي.

ورغم أن هذا الملعب متعدد الأغراض لم يُفتتح إلا في عام 2020، إلا أنه استضاف بالفعل مجموعة من الفعاليات الرياضية والترفيهية الكبرى. فإلى جانب مباريات الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) العادية، استضاف الملعب سوبر بول LVI (2022)، وريسل مانيا 39 (2023)، والعديد من الحفلات الموسيقية التي شارك فيها بعض من أكبر الفنانين في العالم.

كيفية شراء تذاكر كأس العالم في لوس أنجلوس من ملعب SoFi

حتى اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). ونظرًا للطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس «من يأتي أولًا يخدم أولًا». وعلى عكس عمليات السحب، فإن هذه المعاملات تتم في الوقت الفعلي. وهذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للمشجعين شراء وبيع التذاكر التي تم التحقق منها بالقيمة الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub . غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد إقبالًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

نظرة عامة على استاد SoFi

سعة استاد كأس العالم 69,000 سنة الافتتاح 2020 الفريق (الفرق) المقيم (المقيمة) لوس أنجلوس رامز (NFL)، لوس أنجلوس تشارجرز (NFL) العنوان 1001 South Stadium Drive، إنجلوود، كاليفورنيا 90301، الولايات المتحدة

ما هي خريطة مقاعد استاد سوفي لكأس العالم؟

تقسم خريطة المقاعد الرسمية لكأس العالم في استاد SoFi الملعب إلى مستويات التذاكر القياسية للفيفا وفئات الضيافة، على النحو التالي:

الفئة 1 : تقع على طول الخطوط الجانبية السفلية والوسطى الرئيسية، وتوفر أقرب إطلالة على الملعب وأكثرها مركزية.

الفئة 2 : تقع مباشرةً بجوار الفئة 1 على طول الزوايا العلوية وخطوط النهاية السفلية.

الفئة 3 : تغطي الطبقات المتوسطة إلى العليا خلف كلا القائمين وأقسام الزوايا العليا.

الفئة 4 : تقع في أقسام الطابق العلوي الأعلى (المستوى 500)، وتُعد المقاعد الأكثر ملاءمة للميزانية.

أجنحة الضيافة / أجنحة كبار الشخصيات : تقع في وسط أجنحة طابق النادي الحصرية والمناطق المميزة على مستوى الملعب.

تاريخ استاد SoFi

افتتح استاد SoFi في عام 2020 ويقع في الموقع السابق لمضمار سباق هوليوود بارك.

فريقا لوس أنجلوس رامز ولوس أنجلوس تشارجرز التابعان للاتحاد الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) هما المستأجران الدائمان لملعب SoFi، وتبلغ سعة الملعب عند تجهيزه لمباريات كرة القدم الأمريكية 70,240 مقعدًا.

ومن المقرر أن يستضيف الاستاد مباراة السوبر بول LXI في فبراير 2027، بالإضافة إلى حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2028.

ليس من المستغرب أن يستضيف ملعب سوفي ثماني مباريات خلال كأس العالم 2026، حيث أصبح وجهة شهيرة لكرة القدم. فقد أُقيمت فيه المباراة النهائية لكأس الكونكاكاف الذهبية 2023 (المكسيك 1-0 بنما)، إلى جانب مباراتين خلال كأس أمريكا 2024.

ستبلغ سعة استاد سوفي خلال كأس العالم 69,650 متفرجًا، حيث يتعين، في التجهيزات المخصصة لكرة القدم، إزالة المقاعد في الأقسام الزاوية لاستيعاب ملعب أوسع يتوافق مع معايير الفيفا.

ما هي الفرق التي تلعب في ملعب سوفي؟

يعد ملعب «سوفي» حاليًا الملعب الرئيسي لكل من فريقي «لوس أنجلوس رامز» و«لوس أنجلوس تشارجرز» الشهيرين في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL).

الفريق الدوري لوس أنجلوس رامز الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) لوس أنجلوس تشارجرز NFL

كيفية الوصول إلى استاد SoFi

وسائل النقل العام

الطريقة الأكثر كفاءة والأقل تكلفة للوصول إلى استاد SoFi بوسائل النقل العام خلال كأس العالم هي استخدام خدمة LA Metro World Cup Match Day Direct Service. ستقوم LA Metro بتشغيل 300 حافلة إضافية لتوفير خدمة نقل مباشرة ودون توقف إلى الاستاد لجميع المباريات الثماني، متجنبةً بذلك عمليات النقل العادية وازدحام المرور المعتاد بعد المباريات.

خدمة الحافلات هذه مجانية، مما يعني أنك لن تدفع سوى أجرة المترو القياسية البالغة 1.75 دولارًا للرحلة الواحدة للوصول إلى مركز النقل.

تستغرق الرحلة بالحافلة حوالي 15 دقيقة. تنزلك الحافلة عند موقف Lot S (Arbor Vitae/District Dr)، ومن هناك لا يتبقى سوى مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام تتراوح بين 5 و10 دقائق للوصول إلى مدخل استاد SoFi.

بالسيارة

إذا كنت تنوي السفر بالسيارة إلى استاد SoFi، فيجب عليك شراء تصريح وقوف رسمي مسبقًا عبر الإنترنت من JustPark، أو القيادة إلى موقف «Park-and-Ride» (الوقوف والركوب) لركوب الحافلة المكوكية إلى المباراة. يُنصح بشدة بعدم القيادة مباشرةً إلى منطقة الاستاد دون تصريح وقوف محجوز مسبقًا، حيث سيتم منعك من الدخول عند الحاجز الأمني الصارم التابع للفيفا.

يقع استاد SoFi في 1001 S Stadium Dr، إنجلوود، كاليفورنيا 90301. تجدر الإشارة إلى أن حركة المرور على الطرق السريعة الرئيسية مثل I-405 وI-105 ستكون مزدحمة بشكل استثنائي في أيام مباريات كأس العالم.

الجولات المصحوبة بمرشدين في استاد سوفي

تُقام الجولات الرسمية لكأس العالم في استاد SoFi حتى 9 يوليو. هذه الجولات المصحوبة بمرشدين مفتوحة للجمهور العام، لذا لن تحتاج إلى تذكرة لمباراة كأس العالم لحجز إحدى هذه الجولات.

تستغرق كل جولة بقيادة خبير ما بين 90 دقيقة وساعتين، وتبدأ أسعارها من 85 دولارًا أمريكيًا. تشمل الباقة دخولًا حصريًّا إلى غرف تغيير ملابس اللاعبين، ومناطق وسائل الإعلام، والأجنحة المؤسسية الفاخرة، وأنفاق اللاعبين تحت الأرض.

تتوفر أيضًا جولات قياسية خلف الكواليس، إذا كنت تزور الملعب خارج أوقات المباريات. تبدأ أسعار هذه الجولات القياسية المصحوبة بمرشدين، والتي تستغرق أكثر من 60 دقيقة، من 56 دولارًا.

أماكن لتناول الطعام والشراب بالقرب من استاد SoFi

سيجد مشجعو كأس العالم المتوجهون إلى استاد SoFi مزيجًا رائعًا من البارات الرياضية الضخمة الغامرة جنبًا إلى جنب مع المطاعم المحلية الأسطورية، على مسافة قصيرة من الملعب.

تقع الحانات الرياضية المفعمة بالحيوية، مثل «تومز ووتش بار» و«ذا ميتينغ سبوت» و«كوزم لوس أنجلوس»، جميعها في منطقة هوليوود بارك المحيطة بالملعب، مما يجعلها خيارًا سهلاً لتناول المشروبات قبل المباراة وبعدها.

أما أولئك الذين يفضلون تذوق تراث إنجلوود الغني والمتميز عالمياً في مجال الطهي، فلن يضطروا إلى السفر بعيداً أيضاً. ما عليك سوى إلقاء نظرة خارج مواقف السيارات المجاورة مباشرةً لملعب SoFi ستجد مطاعم مثل Two Hommés (مطبخ أفريقي)، و Dulan's Soul Food Kitchen (مطبخ كاريبي)، و Martin's Cocina y Cantina (مطبخ مكسيكي).



