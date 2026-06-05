دليل تذاكر كأس العالم 2026 في لوس أنجلوس: جدول مباريات استاد سوفي، وتذاكر اللحظة الأخيرة، وخريطة المقاعد

تنتظر الجنة عشاق كرة القدم المتجهين إلى «مدينة الملائكة» خلال الأسابيع المقبلة. سيستضيف ملعب «سوفي» (SoFi Stadium)، الواقع في ضاحية إنجلوود بمدينة لوس أنجلوس، ما مجموعه ثماني مباريات خلال بطولة كأس العالم 2026، بما في ذلك مباراتان للمنتخب الأمريكي في دور المجموعات (ضد باراغواي وتركيا).

مع 48 فريقًا مستعدًا للتنافس على الجائزة الكبرى لكأس العالم، ستقام البطولة خلال شهري يونيو ويوليو في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ولأسباب تتعلق بالرعاية، سيُشار إلى الملعب باسم "ملعب لوس أنجلوس" خلال كأس العالم.

سواء كنت تخطط لحضور مباراة أو ترغب ببساطة في استكشاف الملعب أثناء تواجدك في المدينة، فإن GOAL لديها كل ما تحتاج إلى معرفته لتجربة سلسة لا تُنسى.

ما هي مباريات كأس العالم 2026 التي ستقام في ملعب SoFi؟

التاريخ المباراة المكان/الموقع التذاكر الجمعة 12 يونيو الولايات المتحدة الأمريكية ضد باراغواي (6 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ) ملعب سوفي (إنجلوود، لوس أنجلوس) التذاكر الاثنين 15 يونيو إيران ضد نيوزيلندا (6 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ) ملعب سوفي (إنجلوود، لوس أنجلوس) التذاكر الخميس 18 يونيو سويسرا ضد البوسنة والهرسك (12 ظهراً بتوقيت المحيط الهادئ) ملعب سوفي (إنجلوود، لوس أنجلوس) التذاكر الأحد 21 يونيو بلجيكا ضد إيران (12 ظهراً بتوقيت المحيط الهادئ) ملعب سوفي (إنجلوود، لوس أنجلوس) التذاكر الخميس 25 يونيو تركيا ضد الولايات المتحدة (7 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ) ملعب SoFi (إنجلوود، لوس أنجلوس) التذاكر الأحد 28 يونيو دور الـ32: وصيف المجموعة أ ضد وصيف المجموعة ب (12 ظهراً بتوقيت المحيط الهادئ) ملعب سوفي (إنجلوود، لوس أنجلوس) التذاكر الخميس 2 يوليو دور الـ32: الفائز بالمجموعة H ضد الوصيف بالمجموعة J (12 ظهراً بتوقيت المحيط الهادئ) ملعب سوفي (إنجلوود، لوس أنجلوس) التذاكر

الجمعة 10 يوليو

ربع النهائي: لم يُحدد بعد ضد لم يُحدد بعد (12 ظهراً بتوقيت المحيط الهادئ)

ملعب SoFi (إنجلوود، لوس أنجلوس)

التذاكر

سيستضيف ملعب سوفي ما مجموعه ثماني مباريات خلال كأس العالم لكرة القدم 2026. ويشمل ذلك خمس مباريات في مرحلة المجموعات، ومباراتين في دور الـ32، ومباراة واحدة في ربع النهائي.

قد يكون هذا الملعب متعدد الأغراض قد افتتح أبوابه في عام 2020 فقط، لكنه استضاف بالفعل مجموعة من الأحداث الرياضية والترفيهية الكبرى. بالإضافة إلى مباريات دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) العادية، استضاف الملعب سوبر بول LVI (2022)، وريسل مانيا 39 (2023)، والعديد من الحفلات الموسيقية التي شارك فيها بعض من أكبر الفنانين في العالم.

كيفية شراء تذاكر كأس العالم في لوس أنجلوس في ملعب SoFi

حتى اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). مع الطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحضور. على عكس السحوبات، هذه معاملات تتم في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub . غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

نظرة عامة على استاد SoFi

سعة استاد كأس العالم 69,000 سنة الافتتاح 2020 الفرق المقيمة لوس أنجلوس رامز (NFL)، لوس أنجلوس تشارجرز (NFL) العنوان 1001 South Stadium Drive، إنجلوود، كاليفورنيا 90301، الولايات المتحدة التذاكر التذاكر

ما هي خريطة مقاعد استاد سوفي لكأس العالم؟

تقسم خريطة مقاعد كأس العالم الرسمية لملعب SoFi الملعب إلى مستويات تذاكر FIFA القياسية وفئات الضيافة، على النحو التالي:

الفئة 1 : تقع على طول الخطوط الجانبية السفلية والوسطى الرئيسية، وتوفر أقرب إطلالة وأكثرها مركزية على الملعب.

الفئة 2 : تقع مباشرة بجوار الفئة 1 على طول الزوايا العلوية وخطوط النهاية السفلية.

الفئة 3 : تغطي الطوابق المتوسطة إلى العليا خلف كلا القائمين وأقسام الزوايا العليا.

الفئة 4 : تقع في أقسام الطابق العلوي الأعلى (المستوى 500)، وتعد المقاعد الأكثر ملاءمة للميزانية.

أجنحة الضيافة / كبار الشخصيات : تقع في وسط أجنحة الطابق الحصري للنادي والمناطق المميزة على مستوى الملعب.

تاريخ استاد SoFi

افتتح استاد SoFi في عام 2020 ويقع في الموقع السابق لمضمار سباق هوليوود بارك.

فريقا لوس أنجلوس رامز ولوس أنجلوس تشارجرز التابعان للاتحاد الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) هما المستأجران الدائمان لملعب SoFi، وتبلغ سعة الملعب 70,240 متفرجًا في تكوينه المخصص لكرة القدم الأمريكية.

من المقرر أن يستضيف الاستاد سوبر بول LXI في فبراير 2027، بالإضافة إلى حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2028.

ليس من المستغرب أن يستضيف ملعب سوفي ثماني مباريات خلال كأس العالم 2026، حيث أصبح مكانًا شهيرًا لكرة القدم. أقيمت هناك المباراة النهائية لكأس الكونكاكاف الذهبية 2023 (المكسيك 1-0 بنما)، إلى جانب مباراتين خلال كوبا أمريكا 2024.

ستبلغ سعة استاد سوفي خلال كأس العالم 69,650 متفرجًا، حيث يتعين إزالة المقاعد في الأقسام الزاوية لتوفير مساحة أكبر للملعب وفقًا لمعايير الفيفا.

ما هي الفرق التي تلعب في ملعب سوفي؟

يعد ملعب SoFi حاليًا مقرًا لكل من فريق لوس أنجلوس رامز وفريق لوس أنجلوس تشارجرز الشهيرين في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL).

الفريق الدوري لوس أنجلوس رامز NFL لوس أنجلوس تشارجرز NFL

كيفية الوصول إلى استاد SoFi

وسائل النقل العام

الطريقة الأكثر كفاءة والأقل تكلفة للوصول إلى استاد سوفي بوسائل النقل العام خلال كأس العالم هي استخدام خدمة LA Metro World Cup Match Day Direct Service. ستقوم LA Metro بتشغيل 300 حافلة إضافية لتوفير خدمة نقل مباشر ودون توقف إلى الاستاد لجميع المباريات الثماني، متجاوزةً عمليات النقل العادية وازدحام المرور المعتاد بعد المباريات.

خدمة النقل هذه مجانية، مما يعني أنك لن تدفع سوى أجرة المترو العادية البالغة 1.75 دولار للرحلة الواحدة للوصول إلى مركز النقل.

تستغرق رحلة الحافلة حوالي 15 دقيقة. تنزلك الحافلة عند موقف S (Arbor Vitae/District Dr)، مما يترك لك مسافة قصيرة تتراوح بين 5 و10 دقائق سيرًا على الأقدام إلى مدخل استاد SoFi.

بالسيارة

إذا كنت ترغب في السفر بالسيارة إلى ملعب SoFi، فيجب عليك شراء بطاقة وقوف سيارات رسمية مسبقًا عبر الإنترنت من JustPark، أو القيادة إلى موقف Park-and-Ride لركوب حافلة إلى المباراة. يُنصح بشدة بعدم القيادة مباشرة إلى منطقة الملعب دون بطاقة وقوف سيارات محجوزة مسبقًا، حيث سيتم إبعادك عند حاجز الأمن الصارم التابع للفيفا.

يقع ملعب SoFi في 1001 S Stadium Dr، إنجلوود، كاليفورنيا 90301. تجدر الإشارة إلى أن حركة المرور على الطرق السريعة الرئيسية مثل I-405 و I-105 ستكون مزدحمة للغاية في أيام مباريات كأس العالم.

جولات إرشادية في ملعب SoFi

تستمر الجولات الرسمية لكأس العالم في استاد سوفي حتى 9 يوليو. هذه الجولات المصحوبة بمرشدين مفتوحة للجمهور العام، لذا لن تحتاج إلى تذكرة لمباراة كأس العالم لحجز مكان فيها.

تستغرق كل جولة بقيادة خبير ما بين 90 دقيقة وساعتين، وتبدأ أسعارها من 85 دولارًا أمريكيًا. يشمل العرض دخولًا حصريًا إلى غرف تبديل الملابس الخاصة باللاعبين، ومناطق وسائل الإعلام، والأجنحة المؤسسية الفاخرة، وأنفاق اللاعبين تحت الأرض.

تتوفر أيضًا جولات قياسية خلف الكواليس، إذا كنت تزور الملعب خارج أوقات المباريات. تبدأ أسعار هذه الجولات القياسية المصحوبة بمرشدين، والتي تستغرق أكثر من 60 دقيقة، من 56 دولارًا.

أماكن لتناول الطعام والشراب بالقرب من استاد SoFi

سيجد مشجعو كأس العالم المتجهون إلى استاد SoFi مزيجًا رائعًا من البارات الرياضية الضخمة الغامرة إلى جانب المطاعم المحلية الأسطورية، على مسافة قصيرة من الملعب.

تقع الحانات الرياضية المليئة بالحيوية، مثل Tom's Watch Bar و The MEETING SPOT و Cosm Los Angeles، جميعها في منطقة هوليوود بارك المحيطة بالملعب، مما يجعلها خيارًا سهلاً لتناول المشروبات قبل المباراة وبعدها.

أما أولئك الذين يفضلون تذوق تراث إنجلوود الغني والمتميز عالميًا في مجال الطهي، فلن يضطروا إلى السفر بعيدًا أيضًا. ما عليك سوى إلقاء نظرة خارج مواقف السيارات المجاورة مباشرةً لملعب SoFi Stadium وستجد مطاعم مثل Two Hommés (أفرو-سنتريك)، و Dulan's Soul Food Kitchen (كاريبي)، و Martin's Cocina y Cantina (مكسيكي).



