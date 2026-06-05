دليل تذاكر كأس العالم 2026 في فيلادلفيا: ملعب لينكولن فاينانشال فيلد، وتذاكر اللحظة الأخيرة، والجدول الكامل

تشتهر فيلادلفيا بوجود بعض من أكثر مشجعي الرياضة ولاءً وصخبًا وحماسًا في العالم، وسوف يعيشون لحظات من النشوة هذا الصيف مع انطلاق أكبر بطولة كرة قدم على وجه الأرض على عتبة أبوابهم.

يستضيف ملعب لينكولن فاينانشال فيلد، الذي يقع داخل مجمع جنوب فيلادلفيا الرياضي الضخم، ما مجموعه ست مباريات خلال بطولة كأس العالم 2026، بما في ذلك إحدى مباريات البرازيل في دور المجموعات ومباراة في دور الـ16.

يعد ملعب لينكولن فاينانشال فيلد واحدًا من 16 ملعبًا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ستستضيف مباريات كأس العالم خلال شهري يونيو ويوليو، حيث تتنافس 48 فريقًا على الجائزة الأكبر في كرة القدم.

لأسباب تتعلق بالرعاية، سيُشار إلى الملعب باسم "ملعب فيلادلفيا" خلال كأس العالم.

سواء كنت تخطط لحضور مباراة أو ترغب ببساطة في استكشاف الملعب أثناء تواجدك في المدينة، فإن GOAL لديها كل ما تحتاج إلى معرفته لتجربة سلسة لا تُنسى.

ما هي مباريات كأس العالم 2026 التي ستقام في ملعب لينكولن فاينانشال فيلد؟

التاريخ المباراة المكان/الموقع التذاكر الأحد 14 يونيو كوت ديفوار ضد الإكوادور (7 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا) التذاكر الجمعة 19 يونيو البرازيل ضد هايتي (8:30 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا) التذاكر الاثنين 22 يونيو فرنسا ضد العراق (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا) التذاكر الخميس 25 يونيو كوراساو ضد كوت ديفوار (4 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا) التذاكر السبت 27 يونيو كرواتيا ضد غانا (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا) التذاكر السبت 4 يوليو دور الـ16: لم يتحدد بعد ضد لم يتحدد بعد (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا) التذاكر

سيستضيف ملعب لينكولن فاينانشال فيلد ما مجموعه ست مباريات خلال كأس العالم 2026. ويشمل ذلك خمس مباريات في مرحلة المجموعات، ومباراة واحدة في دور الـ16 من مرحلة خروج المغلوب.

قد يُستخدم ملعب فيلادلفيا، الذي افتتح لأول مرة في عام 2003، بشكل أساسي لاستضافة مباريات دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) وكرة القدم الجامعية، لكنه استضاف أيضًا مجموعة متنوعة من الفعاليات الرياضية والترفيهية الأخرى. فقد استضاف ملعب «لينك» العديد من مباريات كرة القدم الدولية، بالإضافة إلى عدد كبير من المباريات الودية التي شارك فيها بعض أكبر أندية كرة القدم في العالم، وفي عام 2024، فتح أبوابه لاستضافة «ريسل مانيا XL».

كيفية شراء تذاكر كأس العالم في فيلادلفيا في ملعب لينكولن فاينانشال فيلد

حتى اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). مع الطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحضور. على عكس السحوبات، هذه معاملات تتم في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub . غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

نظرة عامة على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد

سعة ملعب كأس العالم 69,000 سنة الافتتاح 2003 الفرق المقيمة فيلادلفيا إيجلز (NFL)، فريق كرة القدم تيمبل أوولز (NCAA) العنوان 1020 Pattison Avenue، فيلادلفيا، بنسلفانيا، 19148 التذاكر التذاكر

ما هي خريطة مقاعد ملعب لينكولن فاينانشال فيلد لكأس العالم؟

تستخدم خريطة مقاعد ملعب لينكولن فاينانشال فيلد لكأس العالم تخطيطًا قياسيًا لمباريات كرة القدم، وهي مقسمة إلى أربع فئات لتذاكر الفيفا على النحو التالي:

الفئة 1 (الفاخرة) : وهي المقاعد الأكثر رواجًا، وتقع في الطابق السفلي على طول خطوط الجانبين (المستوى 100) وفي الأقسام السفلية من وسط الملعب، وتتميز بأنها الأقرب إلى أرضية الملعب.

الفئة 2 (المستوى المتوسط) : تشمل هذه الفئة أقسام الخط الجانبي العلوي من المستوى 200، ومناطق النادي في الزوايا، وأقسام الميزانين المختارة الموجودة خلف المرمى مباشرةً.

الفئة 3 (الزوايا العلوية/خطوط النهاية) : تشمل هذه المقاعد أقسام الزوايا في المستوى 200 والصفوف العلوية الموجودة مباشرة خلف المرميين، مما يوفر رؤية واسعة وتكتيكية لتطور اللعب.

الفئة 4 (مقاعد اقتصادية) : عادةً ما تكون مخصصة للصفوف العليا من أركان الطابق العلوي ومناطق النهاية، وتوفر أرخص سعر للدخول.

تاريخ ملعب لينكولن فاينانشال فيلد

افتتح ملعب لينكولن فاينانشال فيلد في عام 2003، وهو منذ ذلك الحين موطن لفريق فيلادلفيا إيجلز التابع للاتحاد الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) وفريق تيمبل أوولز الشهير في كرة القدم الجامعية.

ومع ذلك، فليس من المستغرب أن يستضيف ملعب لينكولن فاينانشال فيلد ست مباريات خلال كأس العالم 2026، حيث أصبح مكانًا شهيرًا لكرة القدم. في الواقع، كان الحدث الافتتاحي في الملعب في أغسطس 2003 مباراة ودية قبل الموسم بين مانشستر يونايتد وبرشلونة.

بالإضافة إلى استضافة مباريات كأس العالم للسيدات 2003، أقيمت العديد من مباريات كأس العالم للأندية 2025 في ملعب فيلادلفيا.

ما هي الفرق التي تلعب في ملعب لينكولن فاينانشال فيلد؟

يعد ملعب لينكولن فاينانشال فيلد حاليًا مقرًا لفريق فيلادلفيا إيجلز الشهير في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) وفريق تيمبل أوولز التابع للرابطة الوطنية لرياضة الجامعات (NCAA).

الفريق الدوري فيلادلفيا إيجلز NFL تيمبل أوولز NCAAF

كيفية الوصول إلى ملعب لينكولن فاينانشال فيلد

وسائل النقل العام

إذا كنت تستخدم وسائل النقل العام للوصول إلى ملعب لينكولن فاينانشال فيلد لحضور أي من مباريات كأس العالم الست، فإن الطريقة الأكثر توصية هي خط SEPTA Broad Street Line. ستقوم SEPTA بتشغيل قطارات "Sports Express" عالية التردد مباشرة إلى منطقة الملعب. محطة NRG هي المحطة النهائية الجنوبية لخط BSL وتقع على مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام من الملعب.

تتطلب الرحلة إلى الملعب أجرة قياسية قدرها 2.90 دولار. يمكنك بسهولة تمرير أي بطاقة ائتمان/خصم لا تلامسية أو هاتف أو ساعة عند البوابات الدوارة. ومع ذلك، بالنسبة للمغادرة بعد المباراة، تقدم فيلادلفيا رحلات مجانية على خط برود ستريت للعودة إلى المنزل من كل مباراة في كأس العالم للمساعدة في تفريغ الحشود بكفاءة.

بالسيارة

للوصول إلى ملعب لينكولن فاينانشال فيلد بالسيارة خلال كأس العالم، يجب عليك حجز بطاقة وقوف سيارات رسمية من الفيفا مسبقًا والاستعداد لازدحام مروري شديد على طول ممرات I-95 و I-76. يُنصح بشدة بعدم القيادة دون بطاقة وقوف سيارات تم شراؤها مسبقًا لأن مواقف الاستاد لا تبيع تذاكر دخول بالسيارة، وتطبق الأحياء السكنية المحيطة بصرامة سياسة السحب المخصص للسيارات الحاصلة على تصريح فقط.

جولات إرشادية في ملعب لينكولن فاينانشال فيلد

تتولى "جولات الملاعب الرسمية لكأس العالم FIFA 2026" إدارة جميع الجولات المصحوبة بمرشدين في ملعب لينكولن فاينانشال فيلد. وهذه هي المرة الأولى التي تتيح فيها FIFA فرصة الدخول إلى الكواليس لتسليط الضوء على كيفية تحويل ملاعب الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) الرائدة إلى مسارح عالمية لكرة القدم.

ستتم اصطحابك في جولة عبر منطقة TickPick Landing، وغرف تغيير الملابس التي تم إعادة توظيفها، ونفق الفريق، وغرفة المقابلات بعد المباراة، وجانب الملعب بجوار العشب الهجين الذي تم تركيبه حديثًا.

تستمر هذه الجولات الخاصة بالبطولة عمومًا حتى 2 يوليو (على الرغم من أنها غير متاحة في أيام مباريات كأس العالم) وتبدأ أسعارها من حوالي 55 دولارًا. توقع أن تستغرق التجربة حوالي 60-90 دقيقة.

أماكن لتناول الطعام والشراب بالقرب من ملعب لينكولن فاينانشال فيلد

بالقرب من الملعب، يقع Stateside Live! وهو منطقة ترفيهية ضخمة تبلغ مساحتها 4.4 فدان، وتضم العديد من الأماكن تحت سقف واحد، بما في ذلك Victory Beer Hall، وNBC Sports Arena (التي تضم شاشة تلفزيون عالية الدقة مقاس 32 قدمًا)، وأكشاك الطعام المحلية مثل Geno’s Steaks. وهي تستضيف باقات يوم المباراة الرسمية لـ Philadelphia Soccer 2026 التي تشمل الطعام والمشروبات والترفيه الحي.

مكان آخر على مسافة قريبة من لينكولن فاينانشال فيلد هو Sports & Social Philly. يقع هذا الصالون المتميز داخل Live! Casino & Hotel، ويقدم تجربة طعام كاملة مع أجواء مفعمة بالحيوية تتمحور حول شاشة LED ضخمة يبلغ طولها 52 قدمًا و24 تلفزيونًا إضافيًا.

أما أولئك الذين يبحثون عن مكان أبعد قليلاً، فقد يرغبون في تجربة Chickie's & Pete's. يشتهر هذا البار الرياضي الشهير في جنوب فيلادلفيا بوجبة Crabfries المميزة التي تُقدم مع صلصة الجبن الغنية. إنه مكان ضخم يضم بارين كبيرين، ويوفر بانتظام خدمات نقل خاصة من وإلى بوابات الاستاد في أيام الفعاليات الكبرى.



