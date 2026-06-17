دليل تذاكر كأس العالم 2026 في فيلادلفيا: ملعب لينكولن فاينانشال فيلد، وتذاكر اللحظة الأخيرة، والجدول الكامل للمباريات

تشتهر فيلادلفيا بوجود بعض من أكثر مشجعي الرياضة ولاءً وصخبًا وحماسًا في العالم، وسوف يعيشون لحظات من النشوة هذا الصيف مع انطلاق أكبر بطولة كرة قدم على وجه الأرض على عتبة أبوابهم.

سيستضيف ملعب «لينكولن فاينانشال فيلد»، الذي يقع ضمن مجمع جنوب فيلادلفيا الرياضي الضخم، ما مجموعه ست مباريات خلال بطولة كأس العالم 2026، بما في ذلك إحدى مباريات البرازيل في دور المجموعات ومباراة في دور الـ16.

ما هي مباريات كأس العالم 2026 التي ستُقام في ملعب لينكولن فاينانشال فيلد؟

التاريخ المباراة المكان/الموقع التذاكر الجمعة 19 يونيو البرازيل ضد هايتي (8:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) 250 دولارًا - 1,150 دولارًا التذاكر الاثنين 22 يونيو فرنسا ضد العراق (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) 220 دولار - 950 دولار التذاكر الخميس 25 يونيو كوراساو ضد كوت ديفوار (4 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) 150 دولار - 700 دولار التذاكر السبت 27 يونيو كرواتيا ضد غانا (5 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) 220 دولار - 950 دولار التذاكر السبت 4 يوليو دور الـ16: لم يُحدد بعد ضد لم يُحدد بعد (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) 650 دولار - 2,600 دولار التذاكر

سيستضيف ملعب لينكولن فاينانشال فيلد ما مجموعه ست مباريات خلال كأس العالم لكرة القدم 2026. ويشمل ذلك خمس مباريات في مرحلة المجموعات، ومباراة واحدة في دور الـ16 من مرحلة خروج المغلوب.

قد يُستخدم هذا الملعب الواقع في فيلادلفيا، والذي افتتح لأول مرة في عام 2003، بشكل أساسي لمباريات دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) وكرة القدم الجامعية، لكنه استضاف أيضًا مجموعة من الفعاليات الرياضية والترفيهية الأخرى. استضاف ملعب «لينك» العديد من مباريات كرة القدم الدولية، بالإضافة إلى العديد من المباريات الودية التي شارك فيها بعض أكبر أندية كرة القدم في العالم، وفي عام 2024، فتح أبوابه لاستضافة «ريسلمانيا XL».

كيفية شراء تذاكر كأس العالم في فيلادلفيا في ملعب لينكولن فاينانشال فيلد

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). ونظرًا للطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً". وعلى عكس عمليات السحب، فإن هذه المعاملات تتم في الوقت الفعلي. وهذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للمشجعين شراء وبيع التذاكر التي تم التحقق منها بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub . غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد إقبالًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

نظرة عامة على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد

سعة ملعب كأس العالم 69,000 سنة الافتتاح 2003 الفريق (الفرق) المقيم (المقيمة) فريق فيلادلفيا إيجلز (NFL)، فريق تيمبل أوولز لكرة القدم الأمريكية (NCAA) العنوان 1020 شارع باتيسون، فيلادلفيا، بنسلفانيا، 19148 التذاكر التذاكر

ما هي خريطة مقاعد ملعب لينكولن فاينانشال فيلد لكأس العالم؟

تستخدم خريطة مقاعد ملعب لينكولن فاينانشال فيلد لكأس العالم تخطيطًا قياسيًا لمباريات كرة القدم، وهي مقسمة إلى أربع فئات لتذاكر الفيفا على النحو التالي:

الفئة 1 (المميزة) : هذه هي المقاعد الأكثر رواجًا وتقع في الطابق السفلي على طول الخطوط الجانبية (المستوى 100) وأقسام وسط الملعب السفلية، وتوفر أقرب مسافة إلى أرض الملعب.

الفئة 2 (المستوى المتوسط) : تشمل هذه الفئة أقسام الخط الجانبي العلوي من المستوى 200، ومناطق النادي في الزوايا، وأقسام محددة في الطابق النصفي تقع خلف المرمى مباشرةً.

الفئة 3 (الزوايا العلوية/خطوط النهاية) : تشمل هذه المقاعد أقسام الزوايا في المستوى 200 والصفوف العلوية الموجودة مباشرة خلف المرميين، مما يوفر رؤية واسعة وتكتيكية لتطور اللعب.

الفئة 4 (المقاعد الاقتصادية) : عادةً ما تكون مخصصة للصفوف العليا في زوايا الطابق العلوي ومناطق الأطراف، وتوفر خيار الدخول الأكثر تكلفة.

تاريخ ملعب لينكولن فاينانشال فيلد

افتُتح ملعب «لينكولن فاينانشال فيلد» في عام 2003، وهو منذ ذلك الحين الملعب الرئيسي لفريق «فيلادلفيا إيجلز» في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) وفريق «تمبل أوولز» الشهير في كرة القدم الجامعية.

ومع ذلك، فليس من المستغرب أن يستضيف ملعب لينكولن فاينانشال فيلد ست مباريات خلال كأس العالم 2026، حيث أصبح وجهة شهيرة لكرة القدم. في الواقع، كان الحدث الافتتاحي الذي أُقيم في الملعب في أغسطس 2003 مباراة ودية قبل بداية الموسم بين مانشستر يونايتد وبرشلونة.

بالإضافة إلى استضافة مباريات في كأس العالم للسيدات 2003، أُقيمت العديد من مباريات كأس العالم للأندية 2025 في هذا الملعب بفيلادلفيا.

ما هي الفرق التي تلعب في ملعب لينكولن فاينانشال فيلد؟

يُعد ملعب لينكولن فاينانشال فيلد حالياً الملعب الرئيسي لفريق فيلادلفيا إيجلز الشهير في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) وفريق تيمبل أوولز التابع للرابطة الوطنية لرياضة الجامعات (NCAA).

الفريق الدوري فيلادلفيا إيجلز NFL فريق تيمبل أوولز NCAAF

كيفية الوصول إلى ملعب لينكولن فاينانشال فيلد

وسائل النقل العام

إذا كنت تستخدم وسائل النقل العام للوصول إلى ملعب لينكولن فاينانشال فيلد لحضور أي من مباريات كأس العالم الست، فإن الطريقة الأكثر توصيةً هي خط برود ستريت التابع لـ SEPTA. ستقوم SEPTA بتشغيل قطارات "سبورتس إكسبريس" عالية التردد مباشرةً إلى منطقة الملعب. محطة NRG هي المحطة النهائية الجنوبية لخط برود ستريت (BSL) وتقع على مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام من الملعب.

تبلغ أجرة السفر إلى الملعب 2.90 دولارًا. يمكنك بسهولة تمرير أي بطاقة ائتمان أو خصم لا تلامسية، أو هاتف، أو ساعة عند البوابات الدوارة. ومع ذلك، بالنسبة للمغادرة بعد المباراة، تقدم فيلادلفيا رحلات مجانية على خط برود ستريت للعودة إلى المنزل بعد كل مباراة من مباريات كأس العالم للمساعدة في تفريغ الحشود بكفاءة.

بالسيارة

للوصول إلى ملعب لينكولن فاينانشال فيلد بالسيارة خلال كأس العالم، يجب عليك حجز تصريح وقوف سيارات رسمي من الفيفا مسبقًا والاستعداد لازدحام مروري شديد على طول ممرات الطرق السريعة I-95 وI-76. يُنصح بشدة بعدم القيادة دون تصريح وقوف سيارات تم شراؤه مسبقًا لأن مواقف السيارات التابعة للملعب لا تبيع تذاكر دخول للسيارات، كما أن الأحياء السكنية المحيطة تطبق بصرامة سياسة سحب السيارات الموقوفة دون تصريح.

الجولات المصحوبة بمرشدين في ملعب لينكولن فاينانشال فيلد

تدير «جولات ملاعب كأس العالم 2026 الرسمية التابعة للفيفا» جميع الجولات المصحوبة بمرشدين في ملعب لينكولن فاينانشال فيلد. وهذه هي المرة الأولى التي تمنح فيها الفيفا إمكانية الوصول إلى الكواليس لتسليط الضوء على كيفية تحويل ملاعب الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) الرائدة إلى مسارح عالمية لكرة القدم.

سيتم اصطحابك في جولة عبر منطقة «TickPick Landing»، وغرف تغيير الملابس التي أعيد تخصيصها، ونفق الفريق، وغرفة المقابلات بعد المباراة، وجانب الملعب بجوار العشب الهجين الذي تم تركيبه حديثًا.

تستمر هذه الجولات الخاصة بالبطولة عمومًا حتى 2 يوليو (على الرغم من أنها غير متاحة في أيام مباريات كأس العالم)، وتبدأ أسعارها من حوالي 55 دولارًا. ومن المتوقع أن تستغرق التجربة حوالي 60 إلى 90 دقيقة.

أماكن لتناول الطعام والشراب بالقرب من ملعب لينكولن فاينانشال فيلد

بالقرب من الملعب، يقع «ستيتسايد لايف!» (Stateside Live!)، وهو منطقة ترفيهية ضخمة تبلغ مساحتها 4.4 فدان، تضم العديد من الأماكن تحت سقف واحد، بما في ذلك «فيكتوري بير هول» (Victory Beer Hall)، و«إن بي سي سبورتس أرينا» (NBC Sports Arena) (التي تضم شاشة تلفزيون عالية الدقة يبلغ ارتفاعها 32 قدمًا)، وأكشاك الطعام المحلية مثل «جينوز ستيكس» (Geno’s Steaks). وتقدم هذه الأماكن باقات «فيلادلفيا سوكر 2026» (Philadelphia Soccer 2026) الرسمية ليوم المباراة، والتي تشمل الطعام والمشروبات والترفيه الحي.

هناك مكان آخر يقع على مسافة قريبة سيرًا على الأقدام من ملعب «لينكولن فاينانشال فيلد»، وهو «سبورتس آند سوشيال فيلي». تقع هذه الصالة الراقية داخل مجمع «لايف! كازينو آند هوتيل»، وتقدم تجربة طعام كاملة مع خدمة الجلوس، بالإضافة إلى أجواء مفعمة بالحيوية تتمحور حول شاشة LED ضخمة يبلغ طولها 52 قدمًا و24 شاشة تلفزيون إضافية.

أما أولئك الذين يبحثون عن مكان أبعد قليلاً، فقد يرغبون في تجربة «تشيكيز آند بيتز» (Chickie's & Pete's). يشتهر هذا البار الرياضي الأيقوني في جنوب فيلادلفيا بوجبة «كرابفرايز» (Crabfries) المميزة التي تُقدَّم مع صلصة الجبن الغنية. وهو مكان ضخم يضم بارين كبيرين، ويقدم بانتظام خدمات نقل خاصة من وإلى بوابات الاستاد في أيام الفعاليات الكبرى.



