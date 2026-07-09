تشتهر فيلادلفيا بامتلاكها بعضًا من أكثر الجماهير الرياضية ولاءً وحماسًا وارتفاعًا في الصوت في العالم، وستكون في قمة نشوتها هذا الصيف مع وصول أكبر بطولة كرة قدم على وجه الأرض إلى عتبة بابها.

ويستضيف ملعب لينكولن فاينانشال فيلد، الواقع داخل مجمع جنوب فيلادلفيا الرياضي الضخم، ما مجموعه ست مباريات خلال بطولة كأس العالم 2026، من بينها واحدة من مباريات البرازيل في دور المجموعات، ومواجهة إقصائية في دور الـ16.

تمنح مراجعة أدلة الملاعب المستضيفة المشجعين رؤى أساسية حول هندسة الاستادات، وتوزيع المقاعد، وأجواء المباريات المحلية. وإذا كنت تُعد قسائم رهاناتك الخاصة بالبطولة من المنزل، فإن زيادة رصيدك الابتدائي تمنحك مساحة إضافية للرهانات الاستراتيجية. اطّلع على مراجعتنا الترويجية خطوة بخطوة للكشف عن أحدث رمز ترويجي نشط من Stake.

ما مباريات كأس العالم 2026 التي ستقام على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد؟

التاريخ المباراة النتيجة النهائية / التذاكر الاثنين 15 يونيو كوت ديفوار ضد الإكوادور 1-0 الجمعة 19 يونيو البرازيل ضد هايتي 3-0 الاثنين 22 يونيو فرنسا ضد العراق 3-0 الخميس 25 يونيو كوراساو ضد كوت ديفوار 0-2 السبت 27 يونيو كرواتيا ضد غانا 2-1 السبت 4 يوليو دور الـ16: باراغواي ضد فرنسا 0-1

سيستضيف ملعب لينكولن فاينانشال فيلد ما مجموعه ست مباريات خلال كأس العالم 2026 من FIFA. ويشمل ذلك خمس مباريات في دور المجموعات، ومباراة واحدة في المرحلة الإقصائية من دور الـ16.

الملعب الواقع في فيلادلفيا، والذي افتُتح لأول مرة في عام 2003، قد يُستخدم بالأساس في دوري كرة القدم الأمريكية NFL وكرة القدم الجامعية، لكنه استضاف أيضًا مجموعة من الفعاليات الرياضية والترفيهية الأخرى. وقد احتضن "ذا لينك" عدة مباريات دولية في كرة القدم، إلى جانب عدد كبير من المباريات الودية التي شاركت فيها بعض أكبر أندية كرة القدم في العالم، وفي عام 2024 فتح أبوابه كذلك لاستضافة WrestleMania XL.

كيفية شراء تذاكر كأس العالم في فيلادلفيا على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد

حتى اليوم، فإن القرعات الرسمية الكبرى لتذاكر كأس العالم، بما في ذلك البيع المسبق عبر Visa وعمليات السحب العشوائي المبكرة، قد انتهت. ومع الطلب القياسي، أصبحت الإتاحة الأساسية عبر المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

وفي ما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظات الأخيرة: هذه المرحلة متاحة حاليًا وتعمل بنظام أسبقية الحضور. وعلى عكس القرعات، فإن هذه المعاملات تتم في الوقت الفعلي. وهذه هي النافذة الأخيرة للشراء مباشرة من FIFA.

منصة FIFA الرسمية لإعادة البيع: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة للجماهير لشراء وبيع التذاكر الموثقة بالقيمة الاسمية. وستظل متاحة حتى نهاية البطولة.

منصات السوق الثانوية: يمكن للجماهير أيضًا العثور على تذاكر عبر منصات مثل StubHub . وغالبًا ما تكون هذه أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية ذات الطلب المرتفع، رغم أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. وتأكد دائمًا من مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

نظرة عامة على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد

سعة كأس العالم 69,000 سنة الافتتاح 2003 المستأجرون الدائمون فيلادلفيا إيغلز (NFL)، تمبل أولز لكرة القدم الأمريكية (NCAA) العنوان 1020 باتيسون أفينيو، فيلادلفيا، بنسلفانيا، 19148

ما خريطة مقاعد كأس العالم على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد؟

تعتمد خريطة مقاعد كأس العالم على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد توزيعًا قياسيًا لكرة القدم، وتنقسم إلى أربع فئات لتذاكر FIFA على النحو التالي:

الفئة 1 (مميزة) : هذه هي المقاعد الأكثر طلبًا، وتقع في المدرج السفلي بمحاذاة الخطوط الجانبية (مستوى 100) وفي أقسام وسط الملعب السفلية، ما يوفر أقرب مسافة إلى أرضية الملعب.

الفئة 2 (الدرجة المتوسطة) : تضم هذه الفئة أقسام الخطوط الجانبية العلوية في مستوى 200، ومناطق الأندية في الزوايا، وبعض أقسام الميزانين الواقعة مباشرة خلف المرمى.

الفئة 3 (الزوايا العلوية / خلف المرميين) : تشمل هذه المقاعد أقسام الزوايا في مستوى 200 وصفوف المدرج العلوي الواقعة مباشرة خلف المرميين، وتوفر رؤية واسعة وتكتيكية لتطور اللعب.

الفئة 4 (مقاعد اقتصادية) : تكون هذه المقاعد عادة في أعلى صفوف زوايا المدرج العلوي ومناطق النهاية، وتوفر نقطة الدخول الأقل تكلفة.

تاريخ ملعب لينكولن فاينانشال فيلد

افتُتح ملعب لينكولن فاينانشال فيلد في عام 2003، ومنذ ذلك الحين وهو الملعب الخاص بفريق فيلادلفيا إيغلز في دوري NFL وفريق تمبل أولز الشهير في كرة القدم الجامعية.

ومع ذلك، ليس من المستغرب أن يستضيف ملعب لينكولن فاينانشال فيلد ست مباريات خلال كأس العالم 2026، إذ أصبح وجهة معروفة لكرة القدم. وفي الواقع، كانت المباراة الافتتاحية على هذا الملعب في أغسطس 2003 ودية في فترة ما قبل الموسم بين مانشستر يونايتد وبرشلونة.

وإلى جانب استضافة مباريات في كأس العالم للسيدات 2003 من FIFA، أُقيمت عدة مباريات من كأس العالم للأندية 2025 من FIFA في ملعب فيلادلفيا.

ما الفرق التي تلعب على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد؟

يُعد ملعب لينكولن فاينانشال فيلد حاليًا الملعب الخاص بفيلادلفيا إيغلز في دوري NFL وتمبل أولز التابع لـNCAA.

الفريق الدوري فيلادلفيا إيغلز NFL تمبل أولز NCAAF

كيفية الوصول إلى ملعب لينكولن فاينانشال فيلد

وسائل النقل العام

إذا كنت ستستخدم وسائل النقل العام للوصول إلى ملعب لينكولن فاينانشال فيلد لحضور أي من مباريات كأس العالم الست، فإن الطريقة الأكثر توصية هي خط Broad Street Line التابع لـSEPTA. وستشغّل SEPTA قطارات "Sports Express" عالية التردد مباشرة إلى منطقة الملعب. وتُعد محطة NRG المحطة الجنوبية النهائية لخط BSL، وتضعك على مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام من الملعب.

يتطلب السفر إلى الملعب تعرفة عادية بقيمة 2,90 دولار. ويمكنك بسهولة تمرير أي بطاقة ائتمان أو خصم دون تلامس، أو هاتف، أو ساعة عند البوابات الدوارة. ومع ذلك، بالنسبة إلى مغادرة ما بعد المباراة، ستوفر فيلادلفيا رحلات مجانية للعودة إلى المنزل عبر خط Broad Street Line بعد كل مباراة في كأس العالم للمساعدة في تفريغ الحشود بكفاءة.

بالسيارة

للوصول إلى ملعب لينكولن فاينانشال فيلد بالسيارة خلال كأس العالم، يجب عليك الحجز المسبق لتصريح موقف رسمي من FIFA والاستعداد لازدحام مروري خانق على امتداد ممري I-95 وI-76. ويُنصح بشدة بعدم القيادة من دون تصريح موقف مُشترى مسبقًا، لأن مواقف الملعب لا تبيع دخولًا مباشرًا للسيارات، كما أن الأحياء السكنية المحيطة تطبق بشكل صارم السحب المخصص للمركبات غير المصرح لها.

الجولات الإرشادية في ملعب لينكولن فاينانشال فيلد

تتولى Official FIFA World Cup 2026 Stadium Tours إدارة جميع الجولات الإرشادية في ملعب لينكولن فاينانشال فيلد. وتمثل هذه المرة الأولى التي يمنح فيها FIFA إمكانية الوصول خلف الكواليس لإظهار كيفية تحويل ملاعب NFL الكبرى إلى مسارح عالمية لكرة القدم.

وسيتم اصطحابك عبر TickPick Landing، وغرف تبديل الملابس التي أعيد تجهيزها، ونفق الفريق، وغرفة مقابلات ما بعد المباراة، وإلى جانب أرضية الملعب مباشرة قرب العشب الهجين المُثبت حديثًا.

وتستمر هذه الجولات الخاصة بالبطولة عادة حتى 2 يوليو، وإن لم تكن متاحة في أيام مباريات كأس العالم، وتبدأ أسعارها من نحو 55 دولارًا. وتوقع أن تستغرق التجربة ما بين 60 و90 دقيقة.

أماكن الأكل والشرب قرب ملعب لينكولن فاينانشال فيلد

بالقرب من الملعب، توجد Stateside Live!، وهي منطقة ترفيهية ضخمة تمتد على 4,4 فدان، وتضم عدة مرافق تحت سقف واحد، من بينها Victory Beer Hall وNBC Sports Arena، التي تضم شاشة HDTV بطول 32 قدمًا، وأكشاك طعام محلية مثل Geno’s Steaks. كما تستضيف باقات رسمية ليوم المباراة ضمن Philadelphia Soccer 2026 تشمل الطعام والمشروبات والترفيه الحي.

ومن الأماكن الأخرى الواقعة على مسافة مشي من ملعب لينكولن فاينانشال فيلد Sports & Social Philly. وتقع هذه الصالة المميزة داخل Live! Casino & Hotel، وتوفر تجربة طعام كاملة في أجواء حماسية تتمحور حول شاشة LED ضخمة بطول 15,85 مترًا و24 جهاز تلفاز إضافيًا.

أما الباحثون عن مكان أبعد قليلًا، فقد يرغبون في تجربة Chickie's & Pete's. فهذا البار الرياضي الشهير في جنوب فيلي معروف جدًا ببطاطس Crabfries الخاصة به والمقدمة مع صلصة جبن غنية. وهو مكان ضخم يضم بارين كبيرين، ويوفر بانتظام خدمات نقل خاصة من وإلى بوابات الملعب في أيام الفعاليات الكبرى.



