دليل تذاكر كأس العالم 2026 في أتلانتا: جدول مباريات ملعب مرسيدس-بنز، وتذاكر اللحظة الأخيرة، والمقاعد

ترحب أتلانتا هذا الصيف بنخبة لاعبي كرة القدم في العالم، وتشهد عاصمة ولاية جورجيا أجواءً حماسيةً. يستضيف ملعب مرسيدس-بنز، الذي يقع في قلب المدينة، ما مجموعه ثماني مباريات خلال بطولة كأس العالم 2026، بما في ذلك مباراتان من مباريات إسبانيا في دور المجموعات ومباراة واحدة من مباريات نصف النهائي.

يعد ملعب مرسيدس بنز واحدًا من 16 ملعبًا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ستستضيف مباريات كأس العالم خلال شهري يونيو ويوليو، حيث تتنافس 48 فريقًا على الجائزة الأكبر في كرة القدم.

لأسباب تتعلق بالرعاية، سيُشار إلى الملعب باسم "ملعب أتلانتا" خلال كأس العالم.

سواء كنت تخطط لحضور مباراة أو ترغب ببساطة في استكشاف الملعب أثناء تواجدك في المدينة، فإن GOAL لديها كل ما تحتاج إلى معرفته لتجربة سلسة لا تُنسى.

ما هي مباريات كأس العالم 2026 التي ستقام في ملعب مرسيدس بنز؟

التاريخ المباراة المكان/الموقع التذاكر الاثنين 15 يونيو إسبانيا ضد الرأس الأخضر (12 ظهراً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب مرسيدس بنز (أتلانتا) التذاكر الخميس 18 يونيو الجمهورية التشيكية ضد جنوب أفريقيا (12 ظهراً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب مرسيدس بنز (أتلانتا) التذاكر الأحد 21 يونيو إسبانيا ضد السعودية (12 ظهراً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب مرسيدس بنز (أتلانتا) التذاكر الأربعاء 24 يونيو المغرب ضد هايتي (6 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب مرسيدس بنز (أتلانتا) التذاكر السبت 27 يونيو جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوزبكستان (7:30 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب مرسيدس بنز (أتلانتا) التذاكر الأربعاء 1 يوليو دور الـ32: الفائز في المجموعة L ضد صاحب المركز الثالث في المجموعات E/H/I/J/K (12:00 ظهراً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب مرسيدس بنز (أتلانتا) التذاكر الثلاثاء 7 يوليو دور الـ16: لم يتحدد بعد ضد لم يتحدد بعد (12 ظهراً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب مرسيدس بنز (أتلانتا) التذاكر

الأربعاء 15 يوليو

نصف النهائي: لم يتحدد بعد ضد لم يتحدد بعد (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)

ملعب مرسيدس بنز (أتلانتا)

التذاكر

سيستضيف ملعب مرسيدس-بنز ما مجموعه ثماني مباريات خلال كأس العالم لكرة القدم 2026. ويشمل ذلك خمس مباريات في مرحلة المجموعات، ومباراة واحدة في دور الـ32، ومباراة أخرى في دور الـ16، بالإضافة إلى مباراة في الدور نصف النهائي.

قد يكون هذا الملعب متعدد الأغراض قد افتتح أبوابه في عام 2017 فقط، لكنه استضاف مجموعة من الأحداث الرياضية والترفيهية الكبرى. بالإضافة إلى مباريات الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) ودوري كرة القدم الأمريكية (MLS) المنتظمة، استضاف الملعب سوبر بول LIII في عام 2019، كما أقام فيه بعض أكبر الفنانين الموسيقيين في العالم حفلات موسيقية.

كيفية شراء تذاكر كأس العالم في أتلانتا من ملعب مرسيدس بنز

حتى اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). مع الطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحضور. على عكس السحوبات، هذه معاملات تتم في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub . غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

نظرة عامة على استاد مرسيدس-بنز

سعة ملعب كأس العالم 75,000 سنة الافتتاح 2017 الفرق المقيمة أتلانتا فالكونز (NFL)، أتلانتا يونايتد FC (MLS) العنوان 1414 أندرو يونغ إنترناشونال بوليفارد نورث ويست أتلانتا، جورجيا 30303، الولايات المتحدة الأمريكية التذاكر التذاكر

ما هي خريطة مقاعد استاد مرسيدس-بنز لكأس العالم؟

تتميز خريطة مقاعد استاد مرسيدس-بنز لكأس العالم بتصميم على شكل حوض من ثلاث طبقات مصمم خصيصًا لكرة القدم. وهي مقسمة إلى مستويات قياسية 100 و200 و300 إلى جانب أجنحة فاخرة على مستوى الملعب. وفيما يلي تفاصيلها:

الطابق 100 (المنطقة السفلية) : توفر الصفوف السفلية أقرب مسافة إلى الملعب، على الرغم من أن الصفوف المتوسطة إلى العليا في هذا الطابق توفر رؤية أوسع للمباراة.

المستوى 200 (المنطقة الوسطى والمنطقة الخاصة بالنادي) : تضم هذه الطبقة مرافق فاخرة، بما في ذلك صالة AMG ونادي Truist، وتقع مباشرة على طول خطوط منتصف الملعب.

المستوى 300 (الطابق العلوي) : تمتد الأقسام من 301 إلى 350 على أعلى حلقة في الملعب. على الرغم من أنها أبعد عن أحداث المباراة، إلا أن هذه الصفوف توفر فئات التذاكر الأكثر بأسعار معقولة (مثل الفئة 4) وتوفر رؤية واضحة بفضل الانحدار الحاد للمدرجات.

تاريخ استاد مرسيدس-بنز

افتتح ملعب مرسيدس-بنز في عام 2017 ليحل محل جورجيا دوم، ومنذ ذلك الحين أصبح فريق أتلانتا فالكونز التابع للاتحاد الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) وفريق أتلانتا يونايتد التابع لدوري كرة القدم الأمريكية (MLS) من المستأجرين الدائمين للملعب.

انتقلت العديد من الفعاليات التي كانت تقام سابقًا في جورجيا دوم إلى استاد مرسيدس-بنز بعد اكتمال بنائه، بما في ذلك العديد من فعاليات كرة القدم الجامعية، مثل مباراة بطولة SEC لكرة القدم، وبيتش بول، وبطولة كرة القدم الجامعية الوطنية (2018، 2025).

بعد استضافة أول سوبر بول لأتلانتا منذ ما يقرب من عشرين عامًا في عام 2019، من المقرر أن يستضيف ملعب مرسيدس-بنز أكبر حدث في كرة القدم مرة أخرى في عام 2028 (السوبر بول LXII).

ليس من المستغرب أن يستضيف ملعب مرسيدس بنز ثماني مباريات خلال كأس العالم 2026، حيث أصبح مكانًا شهيرًا لكرة القدم. أقيمت فيه العديد من مباريات كأس العالم للأندية 2025، إلى جانب مباراتين خلال كأس أمريكا 2024.

ما هي الفرق التي تلعب في ملعب مرسيدس-بنز؟

يعد ملعب مرسيدس بنز حاليًا مقرًا لفريق أتلانتا فالكونز التابع للاتحاد الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) وفريق أتلانتا يونايتد الشهير التابع للدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS).

الفريق الدوري أتلانتا فالكونز الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية نادي أتلانتا يونايتد دوري كرة القدم الأمريكية

كيفية الوصول إلى ملعب مرسيدس بنز

وسائل النقل العام

أفضل طريقة وأكثرها راحة للوصول إلى استاد مرسيدس بنز بوسائل النقل العام خلال كأس العالم هي استخدام نظام السكك الحديدية السريعة في المدينة، MARTA. يقع الاستاد في قلب وسط مدينة أتلانتا، مما يجعله سهل الوصول إليه بالقطار. في أيام مباريات كأس العالم، ستشغل MARTA قطارات ذات سعة كبيرة كل خمس دقائق لاستيعاب أعداد الجماهير الهائلة.



تبلغ تكلفة التذكرة العادية للرحلة الواحدة 2.50 دولار، وبالتالي تبلغ تكلفة الرحلة ذهابًا وإيابًا 5 دولارات. يتميز نظام MARTA بنظام التذاكر المطور Better Breeze، الذي يتيح لك تجنب طوابير آلات البيع في المحطات تمامًا. يمكنك الدفع بلمسة واحدة مباشرةً عند بوابات الدخول، باستخدام أي بطاقة مصرفية لا تلامسية أو محفظة جوال.

بالسيارة

إذا كنت ترغب في السفر بالسيارة إلى ملعب مرسيدس بنز، فيجب عليك شراء بطاقة وقوف سيارات رسمية مسبقًا عبر الإنترنت من JustPark. يُنصح بشدة بعدم القيادة مباشرةً إلى منطقة الملعب دون حجز بطاقة وقوف سيارات مسبقًا، حيث سيتم منعك من الدخول عند الحاجز الأمني الصارم للفيفا.

يقع ملعب مرسيدس-بنز في العنوان التالي: 1414 Andrew Young International Blvd NW، أتلانتا، جورجيا 30303. يُنصح بتجنب شارعي Northside Drive و Centennial Olympic Park Drive، إن أمكن. فهذه الطرق الرئيسية تشهد ازدحامًا مروريًا شديدًا، كما أنها مغلقة بشكل كبير بسبب الحواجز الأمنية ومناطق المشجعين.

جولات إرشادية في استاد مرسيدس-بنز

تُقام الجولات الرسمية لكأس العالم في استاد مرسيدس-بنز حتى 14 يوليو. هذه تجربة محدودة المدة ومخصصة للبطولة، وتتيح الوصول إلى الكواليس في الملعب الذي تم تحويله.



تستغرق الجولات التي يقودها خبراء من 60 إلى 90 دقيقة وتأخذك مباشرة إلى داخل مناطق وسائل الإعلام الخاصة بكأس العالم وغرف خزائن اللاعبين ومناطق النادي المميزة. ستتمكن أيضًا من الوصول إلى نقاط مشاهدة مميزة على مستوى الملعب.



يجب شراء التذاكر مسبقًا عبر الإنترنت، وتبدأ الأسعار القياسية من 55 دولارًا.

أماكن لتناول الطعام والشراب بالقرب من استاد مرسيدس بنز

توجد منشآت تناسب أذواق جميع مشجعي كأس العالم بالقرب من استاد مرسيدس بنز، بما في ذلك مزيج من الحانات الرياضية النابضة بالحياة ومصانع الجعة المحلية والمطاعم الجنوبية التاريخية.

نظرًا لأن المنطقة ستكون مزدحمة للغاية في أيام المباريات، فمن الضروري اختيار الأماكن بناءً على قربها من الملعب وأجواء المشجعين فيها.

Wild Leap Atlanta هو حانة ضخمة متعددة الطوابق، تقع على بعد خطوات قليلة من الاستاد. وهي واحدة من الوجهات الأكثر شعبية في أيام المباريات، وتتميز بفناء خارجي ضخم ومواقد.

يقع Twin Smokers شمال الاستاد بقليل، في منطقة سنتينيال بارك. وهو مثالي للمجموعات الكبيرة التي تبحث عن وجبات شواء سريعة من على المنضدة قبل التوجه إلى المباراة.

إذا كنت ترغب في توفير المال وتجنب زحام الشوارع، فإن ملعب مرسيدس بنز مشهور بأسعاره التي تضع المشجعين في المقام الأول. داخل بوابات الملعب، تشتهر الهوت دوغ والبريتزل والمشروبات الغازية بأسعارها الرخيصة (2-5 دولارات).



