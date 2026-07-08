دليل تذاكر كأس العالم 2026 في أتلانتا: جدول مباريات ملعب مرسيدس-بنز، التذاكر اللحظية والمقاعد

ترحب أتلانتا هذا الصيف بنخبة لاعبي كرة القدم في العالم، ولم يتبقَّ لديها الآن سوى مباراة أخيرة واحدة لاستضافة الوافدين إلى كأس العالم: نصف النهائي بين النرويج أو إنجلترا ضد الأرجنتين أو سويسرا.

استضاف ملعب مرسيدس-بنز، الواقع في منطقة وسط المدينة، ما مجموعه ثماني مباريات خلال بطولة كأس العالم 2026، من بينها مباراتان لإسبانيا في دور المجموعات وإحدى مباراتي نصف النهائي.

يساعد فهم مميزات الملعب، وظروف أرضية اللعب، ومسارات التنقل، الجماهير المسافرة على الاستعداد لتجربة لا تُنسى في يوم المباراة من المدرجات. ويمكن للجماهير التي تتابع عن بُعد أيضاً تحسين استراتيجياتها الخاصة بالبطولة عبر تأمين أفضل حوافز المراهنات الرياضية قبل انطلاق المباراة. توجّه إلى دليلنا الترويجي المخصص للحصول على أفضل باقة ترحيبية باستخدام رمز Stake الترويجي الموثق لدينا.

ما مباريات كأس العالم 2026 التي تُقام على ملعب مرسيدس-بنز؟

التاريخ المباراة متوسط أسعار إعادة البيع التذاكر الأربعاء 15 يوليو نصف النهائي: النرويج أو إنجلترا ضد الأرجنتين أو سويسرا (3 مساءً بالتوقيت الشرقي) 1,100 - 4,500 دولار التذاكر

كيف تشتري تذاكر كأس العالم في أتلانتا على ملعب مرسيدس-بنز؟

اعتباراً من اليوم، فإن سحوبات تذاكر كأس العالم الرسمية الكبرى، بما في ذلك البيع المسبق عبر Visa وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة، قد انتهت. ومع الطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة عبر المراحل الأولى محدودة للغاية الآن.

إليك الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظات الأخيرة: هذه المرحلة متاحة حالياً وتعمل بنظام أسبقية الحضور. وعلى عكس السحوبات، فهذه معاملات فورية في الوقت الحقيقي. وهذه هي النافذة الأخيرة للشراء مباشرة من فيفا.

منصة فيفا الرسمية لإعادة البيع: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة للجماهير لشراء وبيع التذاكر الموثقة بالقيمة الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

منصات السوق الثانوية: يمكن للجماهير أيضاً العثور على تذاكر عبر منصات مثل StubHub . وغالباً ما تكون هذه أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية ذات الطلب المرتفع، رغم أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. احرص دائماً على مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

نظرة عامة على ملعب مرسيدس-بنز

السعة في كأس العالم 75,000 سنة الافتتاح 2017 المستأجرون الدائمون أتلانتا فالكونز (NFL)، أتلانتا يونايتد إف سي (MLS) العنوان 1414 Andrew Young International Blvd NW Atlanta, GA 30303, USA

ما خريطة المقاعد في كأس العالم على ملعب مرسيدس-بنز؟

تتضمن خريطة المقاعد الخاصة بكأس العالم على ملعب مرسيدس-بنز تصميماً من ثلاث طبقات على شكل وعاء، مُحسّناً لكرة القدم. وهي مُصنّفة إلى المستويات القياسية 100 و200 و300، إلى جانب الأجنحة المميزة على مستوى أرضية الملعب. والتفصيل كالتالي:

المستوى 100 (الوعاء السفلي) : توفر الصفوف الأدنى أقرب مسافة إلى أرضية الملعب، لكن الصفوف المتوسطة إلى العليا في هذه الطبقة تمنح رؤية أشمل لما يحدث.

المستوى 200 (النادي والوعاء الأوسط) : تضم هذه الطبقة مزايا فاخرة، بما في ذلك AMG Lounge وTruist Club، الواقعين مباشرة على امتداد خطي وسط الملعب.

المستوى 300 (الوعاء العلوي) : تمتد الأقسام من 301 إلى 350 عبر الحلقة الأعلى في الملعب. ورغم أنها أبعد عن مجريات اللعب، فإن هذه الصفوف توفر فئات التذاكر الأكثر انخفاضاً في السعر، مثل الفئة الرابعة، كما تمنح خطوط رؤية واضحة بفضل الانحدار الحاد للمدرجات.

تاريخ ملعب مرسيدس-بنز

افتُتح ملعب مرسيدس-بنز في 2017 بديلاً لملعب جورجيا دوم، ومنذ ذلك الحين أصبح كل من أتلانتا فالكونز في دوري NFL وأتلانتا يونايتد إف سي في MLS من المستأجرين الدائمين للمنشأة.

انتقلت عدة فعاليات كانت تُقام سابقاً في جورجيا دوم إلى ملعب مرسيدس-بنز بعد اكتماله، من بينها العديد من فعاليات كرة القدم الجامعية، مثل مباراة بطولة SEC لكرة القدم، وبيتش بول، والمباراة النهائية الوطنية لـ College Football Playoff في 2018 و2025.

وبعد استضافة أول سوبر بول في أتلانتا منذ ما يقرب من 20 عاماً في 2019، يستعد ملعب مرسيدس-بنز لاحتضان أكبر حدث كروي استعراضي مرة أخرى في 2028، وهو Super Bowl LXII.

ليس من المستغرب أن يستضيف ملعب مرسيدس-بنز ثماني مباريات خلال كأس العالم 2026، إذ بات موقعاً مشهوراً لكرة القدم. وأُقيمت هناك العديد من مباريات كأس العالم للأندية 2025 التابعة لفيفا، إلى جانب مباراتين خلال كوبا أمريكا 2024.

ما الفرق التي تلعب على ملعب مرسيدس-بنز؟

يُعد ملعب مرسيدس-بنز حالياً الملعب الرئيسي لكل من أتلانتا فالكونز في NFL وأتلانتا يونايتد إف سي ذائع الصيت في MLS.

الفريق الدوري أتلانتا فالكونز NFL أتلانتا يونايتد إف سي MLS

كيفية الوصول إلى ملعب مرسيدس-بنز

وسائل النقل العام

أفضل وسيلة للوصول إلى ملعب مرسيدس-بنز عبر وسائل النقل العام خلال كأس العالم، والأقل توتراً، هي استخدام نظام السكك الحديدية السريعة في المدينة، MARTA. يقع الملعب مباشرة في وسط أتلانتا، ما يجعله سهل الوصول للغاية بالقطار. وفي أيام مباريات كأس العالم، ستشغّل MARTA قطارات عالية السعة كل خمس دقائق للتعامل مع الحشود الكبيرة من جماهير كرة القدم.



تبلغ تعرفة الرحلة الواحدة القياسية 2.50 دولار، وبالتالي فإن رحلة الذهاب والعودة تكلف 5 دولارات. ويتميز MARTA بنظام Better Breeze المطور للدفع، الذي يتيح لك تجاوز طوابير ماكينات البيع في المحطات بالكامل. ويمكنك الدفع مباشرة عند البوابات باستخدام أي بطاقة مصرفية غير تلامسية أو محفظة إلكترونية على الهاتف.

بالسيارة

إذا كنت ترغب في السفر بالسيارة إلى ملعب مرسيدس-بنز، فيجب عليك شراء تصريح موقف سيارات رسمي مسبقاً عبر الإنترنت من JustPark. ولا يُنصح بشدة بالقيادة مباشرة إلى منطقة الملعب من دون حجز مسبق لتصريح الوقوف، إذ سيتم إبعادك عند الطوق الأمني الصارم الخاص بفيفا.

يقع ملعب مرسيدس-بنز في 1414 Andrew Young International Blvd NW Atlanta, GA 30303. ومن الأفضل تجنب Northside Drive وCentennial Olympic Park Drive إن أمكن. فهذان الطريقان الرئيسيان يشهدان اختناقات مرورية شديدة، كما يتم إغلاق أجزاء كبيرة منهما بسبب الأطواق الأمنية ومناطق الجماهير.

الجولات المصحوبة بمرشدين في ملعب مرسيدس-بنز

تُقام الجولات الرسمية الخاصة بكأس العالم في ملعب مرسيدس-بنز حتى 14 يوليو. وهذه تجربة محدودة المدة ومرتبطة بالبطولة، وتمنح وصولاً إلى كواليس المنشأة بعد تحويلها لاستضافة الحدث.



وتستمر الجولات بإرشاد خبراء من 60 إلى 90 دقيقة، وتأخذك مباشرة إلى مناطق الإعلام الخاصة بكأس العالم، وغرف ملابس اللاعبين، ومناطق الأندية المميزة. كما ستحصل أيضاً على إمكانية الوصول إلى مواقع مشاهدة أيقونية على مستوى أرضية الملعب.



يجب شراء التذاكر مسبقاً عبر الإنترنت، وتبدأ الأسعار القياسية من 55 دولاراً.

أماكن الأكل والشرب قرب ملعب مرسيدس-بنز

توجد أماكن تناسب جميع أذواق جماهير كأس العالم بالقرب من ملعب مرسيدس-بنز، بما يشمل مزيجاً من الحانات الرياضية النابضة بالحياة، ومصانع الجعة المحلية الحرفية، والمطاعم الجنوبية التاريخية.

وبسبب الازدحام الشديد المتوقع في المنطقة أيام المباريات، فإن اختيار الأماكن بناءً على قربها وأجوائها الجماهيرية يعد أمراً أساسياً.

يُعد Wild Leap Atlanta صالة مشروبات ضخمة متعددة المستويات، وتقع على بعد خطوات فقط من الملعب. وهي واحدة من أكثر وجهات يوم المباراة شعبية، وتضم فناءً خارجياً كبيراً وحفر نار.

ويقع Twin Smokers إلى الشمال قليلاً من الملعب، في منطقة Centennial Park District. وهو خيار مثالي للمجموعات الكبيرة التي تبحث عن وجبات شواء سريعة بنظام الخدمة عند المنضدة قبل التوجه إلى المباراة.

وإذا كنت تريد توفير المال وتجنب الزحام في الشوارع، فإن ملعب مرسيدس-بنز مشهور بتسعيره الموجّه للجماهير أولاً. وداخل بوابات الملعب، تُعد أسعار النقانق الساخنة، والبريتزل، والمشروبات الغازية منخفضة بشكل لافت، بين 2 و5 دولارات.



