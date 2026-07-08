دليل تذاكر كأس العالم 2026 في أتلانتا: جدول مباريات استاد مرسيدس-بنز، وتذاكر اللحظة الأخيرة، والمقاعد

رحبت أتلانتا هذا الصيف بنخبة لاعبي كرة القدم في العالم، ولم يتبق لها الآن سوى مباراة واحدة لاستضافة الفرق المشاركة في كأس العالم: مباراة نصف النهائي التي ستجمع بين النرويج أو إنجلترا من جهة، والأرجنتين أو سويسرا من جهة أخرى.

استضاف ملعب مرسيدس-بنز، الذي يقع في وسط المدينة، ما مجموعه ثماني مباريات خلال بطولة كأس العالم 2026، بما في ذلك مباراتان من مباريات إسبانيا في دور المجموعات وإحدى مباريات الدور نصف النهائي.

ما هي مباريات كأس العالم 2026 التي ستُقام في ملعب مرسيدس-بنز؟

التاريخ المباراة متوسط أسعار إعادة البيع التذاكر الأربعاء 15 يوليو نصف النهائي: النرويج أو إنجلترا ضد الأرجنتين أو سويسرا (3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) 1,100 دولار - 4,500 دولار التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم في أتلانتا في ملعب مرسيدس-بنز؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). مع الطلب الذي حطم الأرقام القياسية، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. وعلى عكس عمليات السحب، فإن هذه المعاملات تتم في الوقت الفعلي. وهذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للمشجعين شراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بالقيمة الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub . غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد إقبالًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

نظرة عامة على استاد مرسيدس-بنز

سعة ملعب كأس العالم 75,000 سنة الافتتاح 2017 الفريق (الفرق) المقيم (المقيمة) أتلانتا فالكونز (NFL)، أتلانتا يونايتد FC (MLS) العنوان 1414 أندرو يونغ إنترناشونال بوليفارد نورث ويست، أتلانتا، جورجيا 30303، الولايات المتحدة الأمريكية

ما هي خريطة مقاعد استاد مرسيدس-بنز لكأس العالم؟

تتميز خريطة مقاعد استاد مرسيدس-بنز لكأس العالم بتصميم مدرج من ثلاث طبقات مُحسّن لمباريات كرة القدم. وهي مقسمة إلى مستويات قياسية 100 و200 و300 إلى جانب أجنحة مميزة على مستوى الملعب. وفيما يلي تفاصيلها:

المستوى 100 (الجزء السفلي من الملعب) : توفر الصفوف السفلية أقرب مسافة إلى الملعب، على الرغم من أن الصفوف المتوسطة إلى العليا في هذا المستوى توفر رؤية أكثر شمولية للمباراة.

المستوى 200 (المنطقة الوسطى والنادي) : تضم هذه الطبقة مرافق فاخرة، بما في ذلك صالة AMG ونادي Truist، واللتان تقعان مباشرة على طول خطوط منتصف الملعب.

المستوى 300 (الجزء العلوي) : تمتد الأقسام من 301 إلى 350 على الحافة العليا للملعب. ورغم أن هذه الصفوف أبعد عن أحداث المباراة، إلا أنها توفر فئات التذاكر الأقل تكلفة (مثل الفئة 4) وتتيح رؤية واضحة بفضل الانحدار الحاد للمدرجات.

تاريخ استاد مرسيدس-بنز

افتتح ملعب مرسيدس-بنز في عام 2017 ليحل محل جورجيا دوم، ومنذ ذلك الحين أصبح فريق أتلانتا فالكونز التابع للاتحاد الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) ونادي أتلانتا يونايتد لكرة القدم التابع للدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) من المستأجرين الدائمين للملعب.

انتقلت العديد من الفعاليات التي كانت تُقام سابقًا في جورجيا دوم إلى استاد مرسيدس-بنز عقب اكتمال بنائه، بما في ذلك العديد من فعاليات كرة القدم الجامعية، مثل مباراة بطولة كرة القدم التابعة لرابطة جنوب شرق الولايات المتحدة (SEC)، وبيتش بول، والبطولة الوطنية لبطولة كرة القدم الجامعية (2018، 2025).

بعد استضافة أول سوبر بول لأتلانتا منذ ما يقرب من عشرين عامًا في عام 2019، من المقرر أن يستضيف ملعب مرسيدس-بنز أكبر حدث في كرة القدم الأمريكية مرة أخرى في عام 2028 (السوبر بول LXII).

وليس من المستغرب أن يستضيف ملعب مرسيدس-بنز ثماني مباريات خلال كأس العالم 2026، حيث أصبح وجهة شهيرة لكرة القدم. وقد أُقيمت فيه العديد من مباريات كأس العالم للأندية 2025، إلى جانب مباراتين خلال كأس أمريكا 2024.

ما هي الفرق التي تلعب في ملعب مرسيدس-بنز؟

يُعد ملعب مرسيدس-بنز حالياً الملعب الرئيسي لفريق أتلانتا فالكونز التابع للاتحاد الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) ونادي أتلانتا يونايتد الشهير في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS).

الفريق الدوري أتلانتا فالكونز الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) نادي أتلانتا يونايتد لكرة القدم دوري كرة القدم الأمريكية

كيفية الوصول إلى ملعب مرسيدس-بنز

وسائل النقل العام

أفضل طريقة وأكثرها راحة للوصول إلى استاد مرسيدس-بنز بوسائل النقل العام، خلال كأس العالم، هي استخدام نظام السكك الحديدية السريعة في المدينة، MARTA. يقع الاستاد مباشرة في وسط مدينة أتلانتا، مما يجعله سهل الوصول إليه بالقطار. في أيام مباريات كأس العالم، ستشغل MARTA قطارات ذات سعة عالية كل خمس دقائق لاستيعاب الحشود الضخمة من مشجعي كرة القدم.



تبلغ أجرة الرحلة الواحدة في الاتجاه الواحد 2.50 دولار، وبالتالي تبلغ أجرة الرحلة ذهابًا وإيابًا 5 دولارات. يتميز نظام «مارتا» بنظام «بيتر بريز» (Better Breeze) المطور، والذي يتيح لك تجنب طوابير آلات البيع في المحطات تمامًا. يمكنك الدفع بلمسة واحدة مباشرةً عند بوابات الدخول، باستخدام أي بطاقة مصرفية لا تلامسية أو محفظة إلكترونية على الهاتف المحمول.

بالسيارة

إذا كنت تنوي السفر بالسيارة إلى استاد مرسيدس-بنز، فيجب عليك شراء تصريح وقوف رسمي مسبقًا عبر الإنترنت من JustPark. يُنصح بشدة بعدم القيادة مباشرةً إلى منطقة الاستاد دون تصريح وقوف محجوز مسبقًا، حيث سيتم منعك من الدخول عند الحاجز الأمني الصارم التابع للفيفا.

يقع استاد مرسيدس-بنز في 1414 Andrew Young International Blvd NW Atlanta, GA 30303. يُنصح بتجنب شارعي Northside Drive وCentennial Olympic Park Drive، إن أمكن. فهذه الطرق الرئيسية تشهد ازدحامًا مروريًا شديدًا، كما أنها مغلقة بشكل كبير بسبب الحواجز الأمنية ومناطق المشجعين.

الجولات المصحوبة بمرشدين في استاد مرسيدس-بنز

تُقام الجولات الرسمية لكأس العالم في استاد مرسيدس-بنز حتى 14 يوليو. هذه تجربة محدودة المدة ومخصصة للبطولة، تتيح لك الوصول إلى ما وراء الكواليس في الملعب الذي خضع لعملية تحويل شاملة.



تستغرق الجولات التي يقودها خبراء ما بين 60 إلى 90 دقيقة، وتأخذك مباشرةً إلى داخل المناطق الإعلامية لكأس العالم، وغرف تغيير ملابس اللاعبين، ومناطق النادي المميزة. كما ستتمكن من الوصول إلى نقاط مشاهدة مميزة على مستوى أرض الملعب.



يجب شراء التذاكر مسبقًا عبر الإنترنت، وتبدأ الأسعار القياسية من 55 دولارًا.

أماكن لتناول الطعام والشراب بالقرب من استاد مرسيدس-بنز

توجد منشآت تناسب أذواق جميع مشجعي كأس العالم بالقرب من استاد مرسيدس-بنز، بما في ذلك مزيج من الحانات الرياضية النابضة بالحياة ومصانع الجعة المحلية والمطاعم الجنوبية التاريخية.

ونظرًا لأن المنطقة ستكون مزدحمة للغاية في أيام المباريات، فإن اختيار الأماكن بناءً على قربها من الاستاد وأجواء المشجعين فيها أمر ضروري.

يُعد «وايلد ليب أتلانتا» (Wild Leap Atlanta) حانة ضخمة متعددة الطوابق، تقع على بعد خطوات قليلة من الاستاد. وهي واحدة من الوجهات الأكثر شعبية في أيام المباريات، وتتميز بفناء خارجي ضخم ومواقد نار.

يقع «توين سموكرز» شمال الاستاد بقليل، في منطقة سنتينيال بارك. وهو مثالي للمجموعات الكبيرة التي تبحث عن وجبات شواء سريعة من طاولة الخدمة قبل التوجه إلى المباراة.

إذا كنت ترغب في توفير المال وتجنب ازدحام الشوارع، فإن ملعب مرسيدس-بنز يشتهر بأسعاره التي تضع المشجعين في المقام الأول. داخل بوابات الملعب، تشتهر أسعار الهوت دوغ والبريتزل والمشروبات الغازية بأنها رخيصة (2–5 دولارات).



