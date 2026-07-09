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AT&T Stadium DallasGetty
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Chris Burton

ترجمه

دليل المدن المضيفة لكأس العالم 2026: كيفية شراء التذاكر في اللحظة الأخيرة، ونهائي كأس العالم، وميامي، ونيويورك، والمزيد

كأس العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
المكسيك
كندا
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التذاكر

ستتقاسم الولايات المتحدة وكندا والمكسيك مهام استضافة كأس العالم 2026، حيث من المقرر أن تشكل 16 ملعبًا مسرحًا لمباريات تزخر بالنجوم، مع عودة الحدث الأبرز للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إلى القارة الأمريكية للمرة الأولى منذ عام 1994

ستتقاسم الولايات المتحدة وكنداوالمكسيك مهام استضافة كأس العالم 2026، حيث من المقرر أن تشكل 16 ملعبًا مسرحًا لمباريات تزخر بالنجوم، مع عودة الحدث الأبرز للفيفا إلى القارة الأمريكية للمرة الأولى منذ عام 1994.

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قدمت الولايات المتحدة الأمريكية عرضًا رائعًا في ذلك الوقت، في حين استضافت جارتها المكسيك هذا الحدث العالمي مرتين سابقتين – في عامي 1970 و1986.

وتنضم كندا الآن إلى هذا الحدث، كجزء من مشروع ثلاثي، حيث تم تقليص القائمة الأولية التي تضم 43 ملعبًا محتملًا في 41 مدينة تدريجيًّا إلى قائمة نهائية تضم 16 ملعبًا. من سيحظى بالاختيار في أمريكا الشمالية والوسطى؟ نلقي نظرة مع GOAL...   

التاريخ ووقت انطلاق المباراةتفاصيل المباراةالموقعالتذاكر
9 يوليو، الساعة 6 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةربع النهائي 1: فرنسا ضد المغربملعب جيليت (بوسطن)، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء التذاكر
10 يوليو، الساعة 6 مساءً بتوقيت المحيط الهادئربع النهائي 2: إسبانيا ضد بلجيكاملعب سوفي (لوس أنجلوس)، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء التذاكر
11 يوليو، الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةربع النهائي 3: النرويج ضد إنجلتراملعب هارد روك (ميامي)، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء التذاكر
11 يوليو، الساعة 6 مساءً بتوقيت وسط أمريكاربع النهائي 4: الأرجنتين ضد سويسرا ملعب أروهيد (كانساس سيتي)، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء التذاكر
14 يوليو، الساعة 7 مساءً بتوقيت وسط أمريكانصف النهائي 1: فرنسا/المغرب ضد إسبانيا/بلجيكاملعب دالاس، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء التذاكر
15 يوليو، الساعة 8 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةنصف النهائي الثاني: النرويج/إنجلترا ضد الأرجنتين/سويسراملعب أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء التذاكر
18 يوليو، الساعة 3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةمباراة تحديد المركز الثالث: الخاسر في نصف النهائي 1 ضد الخاسر في نصف النهائي 2ملعب ميامي، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء التذاكر
19 يوليو، الساعة 3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةنهائي كأس العالم: الفائز في نصف النهائي 1 ضد الفائز في نصف النهائي 2 ملعب نيويورك نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء التذاكر

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 والملاعب وسعاتها

مع توسيع نهائيات كأس العالم لتشمل 48 فريقًا و80 مباراة اعتبارًا من عام 2026، فيما يلي القائمة النهائية للمدن المضيفة والملاعب التي أصدرتها الفيفا:

الولايات المتحدة

Rose Bowl 1994 World Cup finalGetty

استضاف ملعب "روز بول" في باسادينا، كاليفورنيا، نهائي كأس العالم عام 1994، حيث تفوقت البرازيل على إيطاليا بركلات الترجيح، وسيشكل هذا الملعب جزءًا من خطط الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) مرة أخرى إلى جانب منشآت تبلغ تكلفتها مليارات الدولارات مثل ملعب AT&T وملعب مرسيدس-بنز.

ونظرًا لقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) المتعلقة برعاية الملاعب، سيُعرف ملعب جيليت باسم «ملعب بوسطن» خلال البطولة.

وقد حظي ملعبميتلايف في إيست رذرفورد بشرف استضافة المباراة النهائية.

المدينةالملعبالسعة
أتلانتاملعب مرسيدس-بنز68,239
بوسطنملعب جيليت64,146
دالاساستاد AT&T70,649
هيوستناستاد NRG68,777
كانساس سيتيملعب أروهيد69,045
لوس أنجلوسملعب سوفي70,492
مياميملعب هارد روك64,478
نيويورك/نيوجيرسيملعب ميتلايف80,663
فيلادلفياملعب لينكولن فاينانشال68,324
سان فرانسيسكو/منطقة الخليجملعب ليفيز68,827
سياتلملعب لومن66,925

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كندا

BC Place 2015 Women's World Cup finalGetty

احتل ملعب بي سي بليس في فانكوفر مكانة بارزة في فعاليات كأس العالم من قبل، بعد أن استضاف نهائي السيدات في عام 2015، لكنه عاد إلى دائرة الاهتمام في مارس 2022 فقط بعد انسحاب مونتريال من السباق.

المدينةالملعبالسعة
تورونتوملعب BMO43,036
فانكوفربي سي بليس52,497

المكسيك

Azteca Stadium 1986 World CupGetty

شهد ملعب أزتيكا بالفعل أيقونتي البرازيل والأرجنتين، بيليه ودييجو مارادونا، وهما يستمتعان بمجد كأس العالم في أجواء أسطورية. وسيستضيف الملعب المباراة الافتتاحية في 11 يونيو 2026، إلى جانب مباريات رئيسية أخرى.

المدينةالملعبالسعة
غوادالاخاراملعب أكرون45,664
مكسيكو سيتيملعب أزتيكا80,824
مونتيريملعب BBVA51,243

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