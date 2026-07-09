ستتقاسم الولايات المتحدة وكنداوالمكسيك مهام استضافة كأس العالم 2026، حيث من المقرر أن تشكل 16 ملعبًا مسرحًا لمباريات تزخر بالنجوم، مع عودة الحدث الأبرز للفيفا إلى القارة الأمريكية للمرة الأولى منذ عام 1994.

قدمت الولايات المتحدة الأمريكية عرضًا رائعًا في ذلك الوقت، في حين استضافت جارتها المكسيك هذا الحدث العالمي مرتين سابقتين – في عامي 1970 و1986.

وتنضم كندا الآن إلى هذا الحدث، كجزء من مشروع ثلاثي، حيث تم تقليص القائمة الأولية التي تضم 43 ملعبًا محتملًا في 41 مدينة تدريجيًّا إلى قائمة نهائية تضم 16 ملعبًا. من سيحظى بالاختيار في أمريكا الشمالية والوسطى؟ نلقي نظرة مع GOAL...

التاريخ ووقت انطلاق المباراة تفاصيل المباراة الموقع التذاكر 9 يوليو، الساعة 6 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ربع النهائي 1: فرنسا ضد المغرب ملعب جيليت (بوسطن)، الولايات المتحدة الأمريكية شراء التذاكر 10 يوليو، الساعة 6 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ ربع النهائي 2: إسبانيا ضد بلجيكا ملعب سوفي (لوس أنجلوس)، الولايات المتحدة الأمريكية شراء التذاكر 11 يوليو، الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ربع النهائي 3: النرويج ضد إنجلترا ملعب هارد روك (ميامي)، الولايات المتحدة الأمريكية شراء التذاكر 11 يوليو، الساعة 6 مساءً بتوقيت وسط أمريكا ربع النهائي 4: الأرجنتين ضد سويسرا ملعب أروهيد (كانساس سيتي)، الولايات المتحدة الأمريكية شراء التذاكر 14 يوليو، الساعة 7 مساءً بتوقيت وسط أمريكا نصف النهائي 1: فرنسا/المغرب ضد إسبانيا/بلجيكا ملعب دالاس، الولايات المتحدة الأمريكية شراء التذاكر 15 يوليو، الساعة 8 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة نصف النهائي الثاني: النرويج/إنجلترا ضد الأرجنتين/سويسرا ملعب أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية شراء التذاكر 18 يوليو، الساعة 3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة مباراة تحديد المركز الثالث: الخاسر في نصف النهائي 1 ضد الخاسر في نصف النهائي 2 ملعب ميامي، الولايات المتحدة الأمريكية شراء التذاكر 19 يوليو، الساعة 3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة نهائي كأس العالم: الفائز في نصف النهائي 1 ضد الفائز في نصف النهائي 2 ملعب نيويورك نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية شراء التذاكر

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 والملاعب وسعاتها

مع توسيع نهائيات كأس العالم لتشمل 48 فريقًا و80 مباراة اعتبارًا من عام 2026، فيما يلي القائمة النهائية للمدن المضيفة والملاعب التي أصدرتها الفيفا:

الولايات المتحدة

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استضاف ملعب "روز بول" في باسادينا، كاليفورنيا، نهائي كأس العالم عام 1994، حيث تفوقت البرازيل على إيطاليا بركلات الترجيح، وسيشكل هذا الملعب جزءًا من خطط الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) مرة أخرى إلى جانب منشآت تبلغ تكلفتها مليارات الدولارات مثل ملعب AT&T وملعب مرسيدس-بنز.

ونظرًا لقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) المتعلقة برعاية الملاعب، سيُعرف ملعب جيليت باسم «ملعب بوسطن» خلال البطولة.

وقد حظي ملعبميتلايف في إيست رذرفورد بشرف استضافة المباراة النهائية.

المدينة الملعب السعة أتلانتا ملعب مرسيدس-بنز 68,239 بوسطن ملعب جيليت 64,146 دالاس استاد AT&T 70,649 هيوستن استاد NRG 68,777 كانساس سيتي ملعب أروهيد 69,045 لوس أنجلوس ملعب سوفي 70,492 ميامي ملعب هارد روك 64,478 نيويورك/نيوجيرسي ملعب ميتلايف 80,663 فيلادلفيا ملعب لينكولن فاينانشال 68,324 سان فرانسيسكو/منطقة الخليج ملعب ليفيز 68,827 سياتل ملعب لومن 66,925

كندا

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احتل ملعب بي سي بليس في فانكوفر مكانة بارزة في فعاليات كأس العالم من قبل، بعد أن استضاف نهائي السيدات في عام 2015، لكنه عاد إلى دائرة الاهتمام في مارس 2022 فقط بعد انسحاب مونتريال من السباق.

المدينة الملعب السعة تورونتو ملعب BMO 43,036 فانكوفر بي سي بليس 52,497

المكسيك

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شهد ملعب أزتيكا بالفعل أيقونتي البرازيل والأرجنتين، بيليه ودييجو مارادونا، وهما يستمتعان بمجد كأس العالم في أجواء أسطورية. وسيستضيف الملعب المباراة الافتتاحية في 11 يونيو 2026، إلى جانب مباريات رئيسية أخرى.