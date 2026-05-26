دليل المدن المضيفة لكأس العالم 2026: قائمة الملاعب المقررة لاستضافة بطولة الفيفا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك

ستتقاسم الولايات المتحدة وكنداوالمكسيك مهام استضافة كأس العالم 2026، حيث من المقرر أن تشكل 16 ملعبًا مسرحًا لمباريات تزخر بالنجوم، مع عودة الحدث الأبرز للفيفا إلى القارة الأمريكية للمرة الأولى منذ عام 1994.
قدمت الولايات المتحدة الأمريكية أروع العروض في ذلك الوقت، في حين استضافت جارتها المكسيك هذا الحدث العالمي في مناسبتين سابقتين – في عامي 1970 و1986.
تنضم كندا الآن إلى الحفل، كجزء من مشروع ثلاثي، حيث تم تقليص القائمة الأولية التي تضم 43 ملعبًا محتملًا في 41 مدينة إلى قائمة نهائية تضم 16 ملعبًا. من سيحظى بالموافقة في أمريكا الشمالية والوسطى؟ نلقي نظرة مع GOAL...
المدن المضيفة وملاعب كأس العالم 2026
مع توسيع نهائيات كأس العالم لتشمل 48 فريقًا و80 مباراة اعتبارًا من عام 2026، فيما يلي القائمة النهائية للمدن المضيفة والملاعب التي أصدرتها الفيفا:
استضاف ملعب «روز بول» في باسادينا بولاية كاليفورنيا نهائي كأس العالم عام 1994، حيث تفوقت البرازيل على إيطاليا بركلات الترجيح، وسيكون الملعب جزءًا من خطط الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) مرة أخرى إلى جانب منشآت تبلغ تكلفتها مليارات الدولارات مثل ملعب «AT&T» وملعب «مرسيدس بنز».
وبسبب قواعد الفيفا المتعلقة برعاية الملاعب، سيُعرف ملعب جيليت باسم ملعب بوسطن خلال البطولة.
وقد حظي ملعبميتلايف في إيست رذرفورد بشرف استضافة المباراة النهائية.
|المدينة
|الملعب
|السعة
|أتلانتا
|ملعب مرسيدس بنز
|71,000
|بوسطن
|ملعب بوسطن
|68,756
|دالاس
|استاد AT&T
|80,000
|هيوستن
|استاد NRG
|71,500
|كانساس سيتي
|استاد أروهيد
|76,416
|لوس أنجلوس
|استاد روز بول أو استاد سوفي
|90,888/70,200
|ميامي
|ملعب هارد روك
|65,326
|نيويورك/نيوجيرسي
|ملعب ميتلايف
|82,500
|فيلادلفيا
|ملعب لينكولن فاينانشال
|69,796
|سان فرانسيسكو/منطقة الخليج
|ليفيز ستاديوم
|68,500
|سياتل
|ملعب لومن
|72,000
وقد لعب ملعب «بي سي بليس» في فانكوفر دوراً بارزاً في فعاليات كأس العالم من قبل، بعد أن استضاف المباراة النهائية للسيدات عام 2015، لكنه لم يُدرج مجدداً ضمن المرشحين إلا في مارس 2022، عقب انسحاب مونتريال من السباق.
|المدينة
|الملعب
|السعة
|تورونتو
|ملعب BMO
|30,000
|فانكوفر
|بي سي بليس
|54,500
شهد ملعب أزتيكا بالفعل أيقونتي البرازيل والأرجنتين بيليه ودييجو مارادونا وهما يستمتعان بمجد كأس العالم في أجواء أسطورية. وسيستضيف الملعب المباراة الافتتاحية في 11 يونيو 2026، إلى جانب مباريات رئيسية أخرى.
|المدينة
|الملعب
|السعة
|غوادالاخارا
|ملعب أكرون
|46,232
|مكسيكو سيتي
|استاد أزتيكا
|81,070
|مونتيري
|استاد BBVA
|51,348