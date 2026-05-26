AT&T Stadium Dallas
Chris Burton

دليل المدن المضيفة لكأس العالم 2026: قائمة الملاعب المقررة لاستضافة بطولة الفيفا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك

ستتقاسم الولايات المتحدة وكنداوالمكسيك مهام استضافة كأس العالم 2026، حيث من المقرر أن تشكل 16 ملعبًا مسرحًا لمباريات تزخر بالنجوم، مع عودة الحدث الأبرز للفيفا إلى القارة الأمريكية للمرة الأولى منذ عام 1994.

قدمت الولايات المتحدة الأمريكية أروع العروض في ذلك الوقت، في حين استضافت جارتها المكسيك هذا الحدث العالمي في مناسبتين سابقتين – في عامي 1970 و1986.

تنضم كندا الآن إلى الحفل، كجزء من مشروع ثلاثي، حيث تم تقليص القائمة الأولية التي تضم 43 ملعبًا محتملًا في 41 مدينة إلى قائمة نهائية تضم 16 ملعبًا. من سيحظى بالموافقة في أمريكا الشمالية والوسطى؟ نلقي نظرة مع GOAL...   

المدن المضيفة وملاعب كأس العالم 2026

مع توسيع نهائيات كأس العالم لتشمل 48 فريقًا و80 مباراة اعتبارًا من عام 2026، فيما يلي القائمة النهائية للمدن المضيفة والملاعب التي أصدرتها الفيفا:

الولايات المتحدة

Rose Bowl 1994 World Cup final

استضاف ملعب «روز بول» في باسادينا بولاية كاليفورنيا نهائي كأس العالم عام 1994، حيث تفوقت البرازيل على إيطاليا بركلات الترجيح، وسيكون الملعب جزءًا من خطط الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) مرة أخرى إلى جانب منشآت تبلغ تكلفتها مليارات الدولارات مثل ملعب «AT&T» وملعب «مرسيدس بنز».

وبسبب قواعد الفيفا المتعلقة برعاية الملاعب، سيُعرف ملعب جيليت باسم ملعب بوسطن خلال البطولة.

وقد حظي ملعبميتلايف في إيست رذرفورد بشرف استضافة المباراة النهائية.

المدينةالملعبالسعة
أتلانتاملعب مرسيدس بنز71,000
بوسطنملعب بوسطن68,756
دالاساستاد AT&T80,000
هيوستناستاد NRG71,500
كانساس سيتياستاد أروهيد76,416
لوس أنجلوساستاد روز بول أو استاد سوفي90,888/70,200
مياميملعب هارد روك65,326
نيويورك/نيوجيرسيملعب ميتلايف82,500
فيلادلفياملعب لينكولن فاينانشال69,796
سان فرانسيسكو/منطقة الخليجليفيز ستاديوم68,500
سياتلملعب لومن72,000

كندا

BC Place 2015 Women's World Cup final

وقد لعب ملعب «بي سي بليس» في فانكوفر دوراً بارزاً في فعاليات كأس العالم من قبل، بعد أن استضاف المباراة النهائية للسيدات عام 2015، لكنه لم يُدرج مجدداً ضمن المرشحين إلا في مارس 2022، عقب انسحاب مونتريال من السباق.

المدينةالملعبالسعة
تورونتوملعب BMO30,000
فانكوفربي سي بليس54,500

المكسيك

Azteca Stadium 1986 World Cup

شهد ملعب أزتيكا بالفعل أيقونتي البرازيل والأرجنتين بيليه ودييجو مارادونا وهما يستمتعان بمجد كأس العالم في أجواء أسطورية. وسيستضيف الملعب المباراة الافتتاحية في 11 يونيو 2026، إلى جانب مباريات رئيسية أخرى.

المدينةالملعبالسعة
غوادالاخاراملعب أكرون46,232
مكسيكو سيتياستاد أزتيكا81,070
مونتيرياستاد BBVA51,348