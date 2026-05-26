دليل المدن المضيفة لكأس العالم 2026: قائمة الملاعب المقررة لاستضافة بطولة الفيفا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك

ستتقاسم الولايات المتحدة وكنداوالمكسيك مهام استضافة كأس العالم 2026، حيث من المقرر أن تشكل 16 ملعبًا مسرحًا لمباريات تزخر بالنجوم، مع عودة الحدث الأبرز للفيفا إلى القارة الأمريكية للمرة الأولى منذ عام 1994.

قدمت الولايات المتحدة الأمريكية أروع العروض في ذلك الوقت، في حين استضافت جارتها المكسيك هذا الحدث العالمي في مناسبتين سابقتين – في عامي 1970 و1986.

تنضم كندا الآن إلى الحفل، كجزء من مشروع ثلاثي، حيث تم تقليص القائمة الأولية التي تضم 43 ملعبًا محتملًا في 41 مدينة إلى قائمة نهائية تضم 16 ملعبًا. من سيحظى بالموافقة في أمريكا الشمالية والوسطى؟ نلقي نظرة مع GOAL...

المدن المضيفة وملاعب كأس العالم 2026

مع توسيع نهائيات كأس العالم لتشمل 48 فريقًا و80 مباراة اعتبارًا من عام 2026، فيما يلي القائمة النهائية للمدن المضيفة والملاعب التي أصدرتها الفيفا:

الولايات المتحدة

استضاف ملعب «روز بول» في باسادينا بولاية كاليفورنيا نهائي كأس العالم عام 1994، حيث تفوقت البرازيل على إيطاليا بركلات الترجيح، وسيكون الملعب جزءًا من خطط الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) مرة أخرى إلى جانب منشآت تبلغ تكلفتها مليارات الدولارات مثل ملعب «AT&T» وملعب «مرسيدس بنز».

وبسبب قواعد الفيفا المتعلقة برعاية الملاعب، سيُعرف ملعب جيليت باسم ملعب بوسطن خلال البطولة.

وقد حظي ملعبميتلايف في إيست رذرفورد بشرف استضافة المباراة النهائية.

المدينة الملعب السعة أتلانتا ملعب مرسيدس بنز 71,000 بوسطن ملعب بوسطن 68,756 دالاس استاد AT&T 80,000 هيوستن استاد NRG 71,500 كانساس سيتي استاد أروهيد 76,416 لوس أنجلوس استاد روز بول أو استاد سوفي 90,888/70,200 ميامي ملعب هارد روك 65,326 نيويورك/نيوجيرسي ملعب ميتلايف 82,500 فيلادلفيا ملعب لينكولن فاينانشال 69,796 سان فرانسيسكو/منطقة الخليج ليفيز ستاديوم 68,500 سياتل ملعب لومن 72,000

كندا

وقد لعب ملعب «بي سي بليس» في فانكوفر دوراً بارزاً في فعاليات كأس العالم من قبل، بعد أن استضاف المباراة النهائية للسيدات عام 2015، لكنه لم يُدرج مجدداً ضمن المرشحين إلا في مارس 2022، عقب انسحاب مونتريال من السباق.

المدينة الملعب السعة تورونتو ملعب BMO 30,000 فانكوفر بي سي بليس 54,500

المكسيك

شهد ملعب أزتيكا بالفعل أيقونتي البرازيل والأرجنتين بيليه ودييجو مارادونا وهما يستمتعان بمجد كأس العالم في أجواء أسطورية. وسيستضيف الملعب المباراة الافتتاحية في 11 يونيو 2026، إلى جانب مباريات رئيسية أخرى.