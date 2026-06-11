دليل المدن المضيفة لكأس العالم 2026: الفيفا تؤكد سعة جميع الملاعب الـ16 للبطولة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث تبلغ سعة ملعبين منها أكثر من 80 ألف متفرج

ستتقاسم الولايات المتحدة وكنداوالمكسيك مهام استضافة كأس العالم 2026، حيث من المقرر أن تستضيف 16 ملعبًا مباريات تضم نجومًا لامعين، مع عودة الحدث الأبرز للفيفا إلى القارة الأمريكية للمرة الأولى منذ عام 1994.

قدمت الولايات المتحدة الأمريكية أروع العروض في ذلك الوقت، في حين استضافت جارتها المكسيك هذا الحدث العالمي في مناسبتين سابقتين – في عامي 1970 و1986.

تنضم كندا الآن إلى الحفل، كجزء من مشروع ثلاثي، حيث تم تقليص القائمة الأولية التي تضم 43 ملعبًا محتملًا في 41 مدينة إلى قائمة نهائية تضم 16 ملعبًا. من سيحظى بالموافقة في أمريكا الشمالية والوسطى؟ نلقي نظرة مع GOAL...

المدن المضيفة لكأس العالم 2026، الملاعب وسعاتها

مع توسيع نهائيات كأس العالم لتشمل 48 فريقًا و80 مباراة اعتبارًا من عام 2026، فيما يلي القائمة النهائية للمدن المضيفة والملاعب التي أصدرتها الفيفا:

الولايات المتحدة

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استضاف ملعب روز بول في باسادينا، كاليفورنيا، نهائي كأس العالم عام 1994، حيث فازت البرازيل على إيطاليا بركلات الترجيح، وسيشكل جزءًا من خطط الفيفا مرة أخرى إلى جانب منشآت تبلغ تكلفتها مليارات الدولارات مثل ملعب AT&T وملعب مرسيدس بنز.

بسبب قواعد الفيفا المتعلقة برعاية الملاعب، سيُعرف ملعب جيليت باسم ملعب بوسطن خلال البطولة.

وقد حظي ملعبميتلايف في إيست رذرفورد بشرف استضافة المباراة النهائية.

المدينة الملعب السعة أتلانتا ملعب مرسيدس بنز 68,239 بوسطن ملعب جيليت 64,146 دالاس استاد AT&T 70,649 هيوستن استاد NRG 68,777 كانساس سيتي ملعب أروهيد 69,045 لوس أنجلوس استاد سوفي 70,492 ميامي ملعب هارد روك 64,478 نيويورك/نيوجيرسي ملعب ميتلايف 80,663 فيلادلفيا ملعب لينكولن فاينانشال 68,324 سان فرانسيسكو/منطقة الخليج ليفيز ستاديوم 68,827 سياتل ملعب لومن 66,925

كندا

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احتل ملعب بي سي بليس في فانكوفر مكانة بارزة في أحداث كأس العالم من قبل، بعد أن استضاف نهائي السيدات في عام 2015، لكنه عاد إلى دائرة الاهتمام في مارس 2022 فقط عندما انسحبت مونتريال من السباق.

المدينة الملعب السعة تورونتو ملعب BMO 43,036 فانكوفر بي سي بليس 52,497

المكسيك

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شهد ملعب أزتيكا من قبل أيقونتي البرازيل والأرجنتين، بيليه ودييجو مارادونا، وهما يستمتعان بمجد كأس العالم في أجواء أسطورية. وسيستضيف الملعب المباراة الافتتاحية في 11 يونيو 2026، إلى جانب مباريات رئيسية أخرى.