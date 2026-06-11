دليل المدن المضيفة لكأس العالم 2026: الفيفا تؤكد سعة جميع الملاعب الـ16 للبطولة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث تبلغ سعة ملعبين منها أكثر من 80 ألف متفرج

ستتقاسم الولايات المتحدة وكنداوالمكسيك مهام استضافة كأس العالم 2026، حيث من المقرر أن تستضيف 16 ملعبًا مباريات تضم نجومًا لامعين، مع عودة الحدث الأبرز للفيفا إلى القارة الأمريكية للمرة الأولى منذ عام 1994.
قدمت الولايات المتحدة الأمريكية أروع العروض في ذلك الوقت، في حين استضافت جارتها المكسيك هذا الحدث العالمي في مناسبتين سابقتين – في عامي 1970 و1986.
تنضم كندا الآن إلى الحفل، كجزء من مشروع ثلاثي، حيث تم تقليص القائمة الأولية التي تضم 43 ملعبًا محتملًا في 41 مدينة إلى قائمة نهائية تضم 16 ملعبًا. من سيحظى بالموافقة في أمريكا الشمالية والوسطى؟ نلقي نظرة مع GOAL...
المدن المضيفة لكأس العالم 2026، الملاعب وسعاتها
مع توسيع نهائيات كأس العالم لتشمل 48 فريقًا و80 مباراة اعتبارًا من عام 2026، فيما يلي القائمة النهائية للمدن المضيفة والملاعب التي أصدرتها الفيفا:
الولايات المتحدةGetty
استضاف ملعب روز بول في باسادينا، كاليفورنيا، نهائي كأس العالم عام 1994، حيث فازت البرازيل على إيطاليا بركلات الترجيح، وسيشكل جزءًا من خطط الفيفا مرة أخرى إلى جانب منشآت تبلغ تكلفتها مليارات الدولارات مثل ملعب AT&T وملعب مرسيدس بنز.
بسبب قواعد الفيفا المتعلقة برعاية الملاعب، سيُعرف ملعب جيليت باسم ملعب بوسطن خلال البطولة.
وقد حظي ملعبميتلايف في إيست رذرفورد بشرف استضافة المباراة النهائية.
|المدينة
|الملعب
|السعة
|أتلانتا
|ملعب مرسيدس بنز
|68,239
|بوسطن
|ملعب جيليت
|64,146
|دالاس
|استاد AT&T
|70,649
|هيوستن
|استاد NRG
|68,777
|كانساس سيتي
|ملعب أروهيد
|69,045
|لوس أنجلوس
|استاد سوفي
|70,492
|ميامي
|ملعب هارد روك
|64,478
|نيويورك/نيوجيرسي
|ملعب ميتلايف
|80,663
|فيلادلفيا
|ملعب لينكولن فاينانشال
|68,324
|سان فرانسيسكو/منطقة الخليج
|ليفيز ستاديوم
|68,827
|سياتل
|ملعب لومن
|66,925
كنداGetty
احتل ملعب بي سي بليس في فانكوفر مكانة بارزة في أحداث كأس العالم من قبل، بعد أن استضاف نهائي السيدات في عام 2015، لكنه عاد إلى دائرة الاهتمام في مارس 2022 فقط عندما انسحبت مونتريال من السباق.
|المدينة
|الملعب
|السعة
|تورونتو
|ملعب BMO
|43,036
|فانكوفر
|بي سي بليس
|52,497
المكسيكGetty
شهد ملعب أزتيكا من قبل أيقونتي البرازيل والأرجنتين، بيليه ودييجو مارادونا، وهما يستمتعان بمجد كأس العالم في أجواء أسطورية. وسيستضيف الملعب المباراة الافتتاحية في 11 يونيو 2026، إلى جانب مباريات رئيسية أخرى.
|المدينة
|الملعب
|السعة
|غوادالاخارا
|ملعب أكرون
|45,664
|مكسيكو سيتي
|استاد أزتيكا
|80,824
|مونتيري
|استاد BBVA
|51,243