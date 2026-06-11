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AT&T Stadium DallasGetty
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Chris Burton

ترجمه

دليل المدن المضيفة لكأس العالم 2026: الفيفا تؤكد سعة جميع الملاعب الـ16 للبطولة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث تبلغ سعة ملعبين منها أكثر من 80 ألف متفرج

كأس العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
المكسيك
كندا
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ستتقاسم الولايات المتحدة وكندا والمكسيك مهام استضافة كأس العالم 2026، حيث من المقرر أن تشكل 16 ملعبًا مسرحًا لمباريات تضم نجومًا لامعين، مع عودة الحدث الأبرز للفيفا إلى القارة الأمريكية للمرة الأولى منذ عام 1994

ستتقاسم الولايات المتحدة وكنداوالمكسيك مهام استضافة كأس العالم 2026، حيث من المقرر أن تستضيف 16 ملعبًا مباريات تضم نجومًا لامعين، مع عودة الحدث الأبرز للفيفا إلى القارة الأمريكية للمرة الأولى منذ عام 1994.

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قدمت الولايات المتحدة الأمريكية أروع العروض في ذلك الوقت، في حين استضافت جارتها المكسيك هذا الحدث العالمي في مناسبتين سابقتين – في عامي 1970 و1986.

تنضم كندا الآن إلى الحفل، كجزء من مشروع ثلاثي، حيث تم تقليص القائمة الأولية التي تضم 43 ملعبًا محتملًا في 41 مدينة إلى قائمة نهائية تضم 16 ملعبًا. من سيحظى بالموافقة في أمريكا الشمالية والوسطى؟ نلقي نظرة مع GOAL...   

المدن المضيفة لكأس العالم 2026، الملاعب وسعاتها

مع توسيع نهائيات كأس العالم لتشمل 48 فريقًا و80 مباراة اعتبارًا من عام 2026، فيما يلي القائمة النهائية للمدن المضيفة والملاعب التي أصدرتها الفيفا:

الولايات المتحدة

Rose Bowl 1994 World Cup finalGetty

استضاف ملعب روز بول في باسادينا، كاليفورنيا، نهائي كأس العالم عام 1994، حيث فازت البرازيل على إيطاليا بركلات الترجيح، وسيشكل جزءًا من خطط الفيفا مرة أخرى إلى جانب منشآت تبلغ تكلفتها مليارات الدولارات مثل ملعب AT&T وملعب مرسيدس بنز.

بسبب قواعد الفيفا المتعلقة برعاية الملاعب، سيُعرف ملعب جيليت باسم ملعب بوسطن خلال البطولة.

وقد حظي ملعبميتلايف في إيست رذرفورد بشرف استضافة المباراة النهائية.

المدينةالملعبالسعة
أتلانتاملعب مرسيدس بنز68,239
بوسطنملعب جيليت64,146
دالاساستاد AT&T70,649
هيوستناستاد NRG68,777
كانساس سيتيملعب أروهيد69,045
لوس أنجلوساستاد سوفي70,492
مياميملعب هارد روك64,478
نيويورك/نيوجيرسيملعب ميتلايف80,663
فيلادلفياملعب لينكولن فاينانشال68,324
سان فرانسيسكو/منطقة الخليجليفيز ستاديوم68,827
سياتلملعب لومن66,925

كندا

BC Place 2015 Women's World Cup finalGetty

احتل ملعب بي سي بليس في فانكوفر مكانة بارزة في أحداث كأس العالم من قبل، بعد أن استضاف نهائي السيدات في عام 2015، لكنه عاد إلى دائرة الاهتمام في مارس 2022 فقط عندما انسحبت مونتريال من السباق.

المدينةالملعبالسعة
تورونتوملعب BMO43,036
فانكوفربي سي بليس52,497

المكسيك

Azteca Stadium 1986 World CupGetty

شهد ملعب أزتيكا من قبل أيقونتي البرازيل والأرجنتين، بيليه ودييجو مارادونا، وهما يستمتعان بمجد كأس العالم في أجواء أسطورية. وسيستضيف الملعب المباراة الافتتاحية في 11 يونيو 2026، إلى جانب مباريات رئيسية أخرى.

المدينةالملعبالسعة
غوادالاخاراملعب أكرون45,664
مكسيكو سيتياستاد أزتيكا80,824
مونتيرياستاد BBVA51,243