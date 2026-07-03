Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
TOPSHOT-FBL-WC-2022-MATCH64-ARG-FRA-TROPHYAFP
Book World Cup Tickets

ترجمه

دليل التذاكر بنظام التسعير الديناميكي لكأس العالم FIFA 2026: ما المقصود بالتسعير الديناميكي؟

تسوّق مع جول
التذاكر
كأس العالم

كل ما تحتاج إلى معرفته عن الخيارات المتنوعة المتاحة لشراء تذاكر كأس العالم

مع اقتراب كأس العالم لكرةالقدم 2026 من مرحلته الحاسمة، بلغ الطلب على تذاكر اللحظة الأخيرة أعلى مستوياته على الإطلاق.

ورغم بيع غالبية التذاكر البالغ عددها 6 ملايين تذكرة، والمخصصة لمباريات البطولة البالغ عددها 104 مباراة، لا تزال هناك خيارات متاحة للمشجعين الذين ما زالوا يحلمون بمشاهدة بعض أحداث كأس العالم مباشرةً. 

تم تطبيق نظام التسعير الديناميكي منذ بدء بيع التذاكر رسميًا في سبتمبر الماضي، مما أدى إلى تقلبات كبيرة في أسعار التذاكر خلال الفترة التي سبقت انطلاق البطولة. دع موقع GOAL يطلعك على تفاصيل كيفية عمل نظام التسعير الديناميكي الذي تطبقه الفيفا. 

تذاكر كأس العالم 2026 احجز الآن

ما هو نظام التسعير الديناميكي؟

استخدمت الفيفا نظام التسعير الديناميكي خلال مختلف مراحل بيع تذاكر كأس العالم 2026. التسعير الديناميكي هو نظام يتم فيه تعديل أسعار التذاكر في الوقت الفعلي بناءً على العرض والطلب، على غرار تسعير تذاكر الطيران أو أسعار الفنادق. 

وهذا يعني أن أسعار المقاعد ستختلف من مباراة إلى أخرى. 

الهدف من التسعير الديناميكي هو منح المشجعين فرصة عادلة وآمنة للحصول على تذاكر بأسعار أقرب ما يمكن إلى القيمة السوقية. ونظرًا لأن النظام يعتمد على الطلب، فإن أسعار التذاكر لا ترتفع دائمًا. 

وقد شهدنا ذلك في كأس العالم للأندية التي نظمتها الفيفا العام الماضي، حيث كانت تذاكر بعض مباريات الأدوار الإقصائية، بما في ذلك مباراة نصف النهائي بين تشيلسي وفلومينينسي، متاحة بسعر يبدأ من 13 دولارًا فقط.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم FIFA 2026؟

بدأت أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، في حين يمكن أن تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمختلف مراحل البطولة:

الفئةمرحلة المجموعاتدور الـ32 - ربع النهائينصف النهائي والنهائي
الفئة 1250 دولار - 400 دولار600 دولار - 1,200 دولار1,500 دولار - 6,730 دولار
الفئة 2150 دولارًا - 280 دولارًا400 دولار - 800 دولار1,000 دولار - 4,210 دولار
الفئة 3100 دولار - 200 دولار200 دولار - 500 دولار600 دولار - 2,790 دولار
الفئة 460 دولار - 120 دولار150 دولار - 350 دولار400 دولار - 2,030 دولار

كيف تحصل على تذاكر كأس العالم FIFA 2026؟

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

  • بدأت حالياً مرحلة البيع فياللحظة الأخيرة، والتي انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. بل تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.
  • كما أن سوق إعادة البيعالرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.
  • كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

ما أنواع تذاكر كأس العالم FIFA المتاحة؟

كانت التذاكر متاحة لكل مباراة من مباريات كأس العالم 2026 البالغ عددها 104 مباراة خلال مراحل البيع المختلفة، وتم تصنيفها على النحو التالي:

  • الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد.
  • الفئة 2: تغطي كل من الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.
  • الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج نطاق الفئتين 1 و2.
  • الفئة 4: الأقل تكلفة، وتقع في الطبقة العليا خارج الفئات الأخرى.

تذاكر كأس العالم 2026 احجز الآن

متى ستقام كأس العالم 2026؟

ستُقام بطولة كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة. 

ستُقام 104 مباراة على مدار 39 يومًا في أنحاء أمريكا الشمالية. 

وللمرة الأولى، شارك في البطولة 48 فريقًا، واستضافتها ثلاث دول بشكل مشترك. 

وكانت المدن المضيفة لكأس العالم 2026 كما يلي:

  • كندا: تورونتو وفانكوفر
  • المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري
  • الولايات المتحدة: أتلانتا، وبوسطن، ودالاس، وهيوستن، وكانساس سيتي، ولوس أنجلوس، وميامي، وإيست رذرفورد (نيوجيرسي)، وفيلادلفيا، وسان فرانسيسكو، وسياتل

أسئلة الأكثر شيوعًا

تتوفر لمشجعي كرة القدم في الخليج والشرق الأوسط فرص متعددة لشراء تذاكر كأس العالم 2026 عبر موقع FIFA الرسمي من الآن وحتى انطلاق صافرة البداية في يونيو.

تتضمن عملية البيع عدة مراحل تختلف فيما بينها من حيث آليات الشراء، طرق الدفع، وفئات التذاكر المتاحة. لضمان مقعدك، اتبع الخطوات التالية:

قم بزيارة بوابة تذاكر FIFA الرسمية.

أنشئ حساباً جديداً أو سجل دخولك.

استعرض التذاكر المتاحة وتقدم بطلبك فوراً.

ذا كنت تبحث عن وسيلة آمنة ورسمية لإعادة بيع أو استبدال تذاكرك، فإن منصة FIFA لإعادة البيع (Resale Marketplace) هي القناة القانونية الوحيدة لذلك.

موعد الافتتاح: افتتحت المنصة أبوابها في 2 أكتوبر.

رابط الوصول: يمكن الوصول إليها حصرياً عبر FIFA.com/tickets.

ملاحظة هامة: قد تعرض مواقع الطرف الثالث (مثل StubHub) تذاكر للمباريات، ولكن يرجى الحذر من تفاوت الأسعار بشكل كبير، خاصة في المواجهات الكبرى، والالتزام بالمنصات الرسمية لضمان صحة التذكرة.

لا، لن تتوفر أي تذاكر للبيع داخل الملاعب أو عبر منافذ البيع التقليدية خلال فترة البطولة. شراء التذاكر يقتصر حصرياً على الإنترنت عبر بوابة FIFA.com/tickets. نوصي مشجعينا في المنطقة بإنهاء حجوزاتهم مبكراً لتجنب نفاد الكمية.

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل