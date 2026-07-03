دليل التذاكر بنظام التسعير الديناميكي لكأس العالم FIFA 2026: ما المقصود بالتسعير الديناميكي؟

مع اقتراب كأس العالم لكرةالقدم 2026 من مرحلته الحاسمة، بلغ الطلب على تذاكر اللحظة الأخيرة أعلى مستوياته على الإطلاق.

ورغم بيع غالبية التذاكر البالغ عددها 6 ملايين تذكرة، والمخصصة لمباريات البطولة البالغ عددها 104 مباراة، لا تزال هناك خيارات متاحة للمشجعين الذين ما زالوا يحلمون بمشاهدة بعض أحداث كأس العالم مباشرةً.

تم تطبيق نظام التسعير الديناميكي منذ بدء بيع التذاكر رسميًا في سبتمبر الماضي، مما أدى إلى تقلبات كبيرة في أسعار التذاكر خلال الفترة التي سبقت انطلاق البطولة. دع موقع GOAL يطلعك على تفاصيل كيفية عمل نظام التسعير الديناميكي الذي تطبقه الفيفا.

ما هو نظام التسعير الديناميكي؟

استخدمت الفيفا نظام التسعير الديناميكي خلال مختلف مراحل بيع تذاكر كأس العالم 2026. التسعير الديناميكي هو نظام يتم فيه تعديل أسعار التذاكر في الوقت الفعلي بناءً على العرض والطلب، على غرار تسعير تذاكر الطيران أو أسعار الفنادق.

وهذا يعني أن أسعار المقاعد ستختلف من مباراة إلى أخرى.

الهدف من التسعير الديناميكي هو منح المشجعين فرصة عادلة وآمنة للحصول على تذاكر بأسعار أقرب ما يمكن إلى القيمة السوقية. ونظرًا لأن النظام يعتمد على الطلب، فإن أسعار التذاكر لا ترتفع دائمًا.

وقد شهدنا ذلك في كأس العالم للأندية التي نظمتها الفيفا العام الماضي، حيث كانت تذاكر بعض مباريات الأدوار الإقصائية، بما في ذلك مباراة نصف النهائي بين تشيلسي وفلومينينسي، متاحة بسعر يبدأ من 13 دولارًا فقط.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم FIFA 2026؟

بدأت أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، في حين يمكن أن تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمختلف مراحل البطولة: الفئة مرحلة المجموعات دور الـ32 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولارًا - 280 دولارًا 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار كيف تحصل على تذاكر كأس العالم FIFA 2026؟

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

بدأت حالياً مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة ، والتي انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. بل تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

، والتي انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. بل تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة. كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

ما أنواع تذاكر كأس العالم FIFA المتاحة؟

كانت التذاكر متاحة لكل مباراة من مباريات كأس العالم 2026 البالغ عددها 104 مباراة خلال مراحل البيع المختلفة، وتم تصنيفها على النحو التالي:

الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد.

الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد. الفئة 2: تغطي كل من الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.

تغطي كل من الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1. الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج نطاق الفئتين 1 و2.

تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج نطاق الفئتين 1 و2. الفئة 4: الأقل تكلفة، وتقع في الطبقة العليا خارج الفئات الأخرى.

متى ستقام كأس العالم 2026؟

ستُقام بطولة كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

ستُقام 104 مباراة على مدار 39 يومًا في أنحاء أمريكا الشمالية.

وللمرة الأولى، شارك في البطولة 48 فريقًا، واستضافتها ثلاث دول بشكل مشترك.

وكانت المدن المضيفة لكأس العالم 2026 كما يلي: