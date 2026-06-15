دليل التذاكر بنظام التسعير الديناميكي لكأس العالم 2026: ما المقصود بالتسعير الديناميكي؟

مع انطلاق كأس العالم لكرة القدم 2026 وبدء المباريات على قدم وساق، لا تزال الجدل حول تذاكر كأس العالم مستمراً بلا هوادة.

إجمالاً، هناك أكثر من ستة ملايين تذكرة معروضة للبيع لـ 104 مباراة في البطولة. ورغم انتهاء بعض مراحل البيع المبكرة، لا تزال التذاكر المتاحة في اللحظة الأخيرة تنفد بسرعة.

مع تسبب التسعير الديناميكي في جنون الطلب على التذاكر، هذا لا يعني أن حظك قد نفد في الحصول على تذاكر - إليك ما يعنيه التسعير الديناميكي للفيفا حقًا.

ما هو التسعير الديناميكي؟

تستخدم الفيفا التسعير الديناميكي خلال مبيعات تذاكر كأس العالم 2026. التسعير الديناميكي هو نظام يتم فيه تعديل أسعار التذاكر في الوقت الفعلي بناءً على العرض والطلب، على غرار تسعير تذاكر الطيران أو الفنادق.

وهذا يعني أن أسعار المقاعد ستختلف من مباراة إلى أخرى.

الهدف من التسعير الديناميكي هو منح المشجعين فرصة عادلة وآمنة للحصول على تذاكر بأسعار قريبة قدر الإمكان من القيمة السوقية. ونظرًا لأن النظام يعتمد على الطلب، فإن أسعار التذاكر لا ترتفع دائمًا.

وقد رأينا ذلك في كأس العالم للأندية FIFA في وقت سابق من هذا العام، حيث كانت تذاكر بعض مباريات الأدوار الإقصائية، بما في ذلك نصف النهائي بين تشيلسي وفلومينينسي، متاحة بسعر يبدأ من 13 دولارًا.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم 2026؟

إذا كنت تتساءل عن سعر تذاكر كأس العالم، فهناك نطاق واسع من الأسعار يجب أن تكون مستعدًا له عند الشراء.

أعلنت الفيفا سابقًا أنه مع تطبيق نظام التسعير الديناميكي، يمكن أن تبدأ أسعار التذاكر من 60 دولارًا للمباريات المبكرة في مرحلة المجموعات، ولكنها قد ترتفع إلى 6730 دولارًا للمباراة النهائية.

من المرجح أن تتقلب الأسعار خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها. فيما يلي التقديرات:

المرحلة نطاق أسعار التذاكر متوسط السعر في السوق الثانوية التذاكر مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة) 60 دولار - 620 دولار 150 دولار - 950 دولار التذاكر مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولار - 2,735 دولار 400 دولار - 5,200 دولار التذاكر دور الـ32 105 - 750 دولار 300 دولار - 2,400 دولار التذاكر دور الـ16 170 دولار - 980 دولار 450 دولار - 4,000 دولار التذاكر ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار 850 دولار - 6,500 دولار التذاكر نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار 1,600 دولار - 12,500 دولار التذاكر النهائي 2,030 دولار - 7,875 دولار 5,500 دولار - 28,000 دولار وأكثر التذاكر

كيف تحصل على تذاكر كأس العالم 2026؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن بدأت في 1 أبريل. على عكس الجولات السابقة، هذه ليست يانصيب. تُباع التذاكر على أساس من يأتي أولاً يخدم أولاً مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرة من الفيفا.

جارية حاليًا، بعد أن بدأت في 1 أبريل. على عكس الجولات السابقة، هذه ليست يانصيب. تُباع التذاكر على أساس من يأتي أولاً يخدم أولاً مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرة من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة.

مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة. كبديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

ما أنواع تذاكر كأس العالم FIFA المتاحة؟

ستتوفر التذاكر لكل مباراة من مباريات كأس العالم 2026 البالغ عددها 104 مباراة خلال مراحل البيع المختلفة، وهي مصنفة على النحو التالي:

الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد.

الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد. الفئة 2: تشمل الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.

تشمل الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1. الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج نطاق الفئتين 1 و2.

تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج نطاق الفئتين 1 و2. الفئة 4: الأرخص، وتقع في الطابق العلوي خارج الفئات الأخرى.

متى ستقام كأس العالم 2026؟

ستقام كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

ستُقام 104 مباراة على مدار 34 يومًا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.

وللمرة الأولى، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي: