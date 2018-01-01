النتائج المباشرة
الدوري المصري الممتاز

دقيقة حداد قبل مواجهة الأهلي والداخلية

آخر تحديث
التعليقات()
الراحل فارق عالمنا عن عمر يناهز 46 عامًا إثر حادث أليم

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم الوقوف دقيقة حداد على الإعلامي محمد السباعي، اليوم السبت، قبل انطلاق مواجهة الأهلي والداخلية.

وكان أحد أصدقاء الإعلامي قد أعلن وفاته فجر اليوم، إثر تعرضه لحادث أليم، عن عمر يناهز 46 عامًا.

المباراة من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة السادسة مساء اليوم، ضمن مؤجلات الجولة السادسة بالدوري المصري الممتاز.

اختيارات المحررين

ويعد السباعي أحد المعلقين الرياضيين المصريين، والذي عمل لفترة في قناة دبي الرياضية.

يذكر أن المارد الأحمر يدخل المباراة هو محتل المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، بينما يأتي الداخلية في المركز الـ12 برصيد 18 نقطة.

الموضوع التالي:
جيامبولو غاضبًا: الحكم منح يوفنتوس ضربة جزاء هدية وحرمنا من هدف
الموضوع التالي:
كين يتخطى جيرارد بقائمة أعظم الهدافين في تاريخ البريميرليج
الموضوع التالي:
فتحي وأزارو يعودان للتشكيل الأساسي للأهلي أمام الداخلية
الموضوع التالي:
كلوب يمنح كلاين الضوء الأخضر للرحيل في يناير
الموضوع التالي:
إسلام سليماني يرغب في قطع إعارته بفنربخشه وكبار السعودية مهتمون به
إغلاق