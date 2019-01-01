دقيقة حداد في الدوري الإيطالي عقب 10 سنوات على كارثة لاكويلا

الكالتشيو يقف احتراماً لأرواح الضحايا..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

قام الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بتنظيم دقيقة من الصمت، تخليداً لمرور الذكرى العاشرة على زلزال لاكويلا.

جاء ذلك على دوريي الدرجة الأولى والثانية في إيطاليا، ليس فقط تخليداً لضحايا تلك الكارثة، بل كل الكوارث الطبيعية التي أودت بحياة مواطني إيطاليا.

وتسبب هذا الزلزال قبل عقد من الزمان بمقتل 309 مواطناً وفقدان العديد لمنازلهم وأعمالهم.

وتعاني بعض المباني المتضررة من الكارثة حتى الآن، حيث لم يكتمل بناء البعض حتى اليوم.

يذكر أن ساسولو فاز الليلة على كييفو برباعية نظيفة، فيما يتقدم أتالانتا على بولونيا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.