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كأس الاتحاد الإنجليزي

دقيقة حداد على روح بانكس في مباريات الكرة الإنجليزية

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Getty Images
الحارس رحل عن عالمنا بسن الـ81
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أعلنت رابطة الأندية الإنجليزية، الوقوف دقيقة حدادًا على روح الحارس الراحل جوردون بانكس.

وتوفي الحارس الإنجليزي الفائز بلقب كأس العالم 1966 بقميص الأسود الثلاثة، عن عمر يناهز 81 عامًا.

وستقام الأسبوع المقبل، مباريات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، وكذلك نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، والتي ستجمع بين تشيلسي ومانشستر سيتي.

وخاض بانكس 73 مباراة دولية بقميص المنتخب الإنجليزي، كما لعب لأندية ليستر سيتي وستوك سيتي.

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وتأتي شهرة بانكس، بسبب التصدي التاريخي لرأسية الأسطورة البرازيلية بيلية، في كأس العالم 1970، والتي سميت بتصدى القرن.

واعتزل الحارس الإنجليزي في عام 1972 بعدما فقد أحد عينيه في حادث سيارة بالولايات المتحدة الأمريكية.

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