دقت الطبول في برشلونة .. ميسي قرر البقاء

يبدو أن أزمة الرحيل انتهت..

ذكرت شبكة بي إن سبورتس بناء على مصادرها الخاصة أن قائد نادي برشلونة وهدافهم التاريخي ليونيل ميسي قد قرر البقاء ضمن صفوف النادي الكتالوني وعدم الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

وذكرت لو باريزيان الفرنسية أول أمس أن عائلة النجم الأرجنتيني وعلى رأسهم والده خورخي يضغطون بقوة على النجم الأرجنتيني من أجل الانتقال إلى باريس سان جيرمان خلال موسم الانتقالات الصيفية.

ويعد باريس سان جيرمان أبرز الأندية المهتمة بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والوجهة الأقرب له رفقة مانشستر سيتي في حال قرر الرحيل عن برشلونة بالفعل.

ولكن يبدو أن الضغوط العائلية لا يمكنها أن تحرك دفة سفينة ميسي من كتالونيا إلى العاصمة الفرنسية خاصة مع العرض المادي الضخم المنتظر من النادي الباريسي.

وذكرت شبكة بي إن سبورتس بناء على مصادرها أن ليونيل ميسي قد اتخذ قراره بالفعل بالبقاء في صفوف الفريق الكتالوني خلال الموسم المقبل وتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وذكر أيضًا مراسل بي إن سبورتس بأقليم كتالونيا أشرف بن عياد الأمر نفسه قبل أن تعلن الشبكة رسميًا عبر موقعها، ويبدو أن الأمر بات أقرب للواقع من أي شيء آخر.

ميسي خطط لعدم اتخاذ أي قرارات حتى نهاية الموسم وقد سئم من التكهن بمستقبله، من بين العديد من الاحتمالات التي لا نهاية لها بالطبع منذ أن باتت فرضية رحيله عن برشلونة مطروحة.

ومع اقتراب نهاية الموسم والاقتراب أيضًا من موسم الانتقالات الصيفية، ستبدأ الأخبار حول مستقبل النجم الأرجنتيني في العودة لتصدر عناوين الصحف والمواقع من جديد بقوة كبيرة.

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الجدير بالذكر أن ميسي قد أعلن البقاء ضمن صفوف برشلونة في حوار حصري مع "جول" أيضًا ومن خلاله أنهى الجدل حول رحيله في الميركاتو الصيفي الماضي كما طلب أولًا.