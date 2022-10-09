"دفن الهلال" شعار ديربي الرياض أمام الشباب

ديربي الهلال والشباب يقام غدًا الإثنين، مع انطلاق الجولة السابعة من دوري روشن

يستضيف الهلال غدًا الإثنين، الشباب، على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز"، في ديربي الرياض ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

المباراة يدخلها الليوث بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة محتلين صدارة جدول الترتيب، فيما يحل الزعيم في المركز الخامس برصيد 13 نقطة.

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Shahid Shahid

الهلال تعثر في آخر مباراتين له، إذ هُزم أمام التعاون 2-1، ثم تعادل أمام الاتفاق 0-0، ليفقد خمس نقاط في جولتين، بعدما كان محتلًا الوصافة.

"دفن الهلال" شعار الديربي

الشباب يبحث في هذه المباراة عن فوز غائب عنه في الديربي منذ ثماني سنوات، إذ كان آخر انتصار له أمام الأزرق في 17 من أكتوبر 2014، ضمن الجولة السابعة من الدوري المحلي، بهدف نظيف، ومن وقتها لم يحقق أي انتصار أمامه.

وسم "دفن الهلال" يتصدر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خلال الساعات الحالية، يؤكد خلاله جمهور الشباب أنه حانت الفرصة للانتقام من الزعيم، في ظل تراجع نتائجه ومستواه.

ويدعم الجمهور الشبابي حالة التفاؤل لديه، بكثرة الإصابات والغيابات في صفوف الهلال خلال الفترة الحالية، إذ يعاني الرباعي سالم الدوسري، ياسر الشهراني، لوسيانو فييتو وجوستافو كويلار من الإصابات، ولن يشاركوا في الديربي.

يذكر أنه في الموسم الماضي، حقق الهلال التعادل أمام الشباب ذهابًا قي الدوري 2-2، وفاز إيابًا 5-0، بجانب أنه أطاح بالليوث من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بالفوز بثنائية مقابل هدف وحيد.

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