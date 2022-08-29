"دع أمي وشأنها" .. سباليتي يصب غضبه على مشجع فيورنتينا!

مدرب نابولي لم يتحمل هجوم مشجع عليه

خرج لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لنادي نابولي، عن شعوره بعد مباراة فريقه أمام فيورنتينا في الدوري الإيطالي.

نابولي تعادل سلبيًا مساء الأحد ضد فيورنتينا في ملعب أرتيميو فرانكي وذلك بعد الفوز في أول جولتين على فيرونا ومونزا.

ماذا قال سباليتي لمشجع فيورنتينا؟

وتعرض مدرب نابولي لهجوم من جماهير فيورنتينا مما دفعه للانفعال والخروج عن شعوره.

المدرب صاحب الـ63 عامًا دخل في مشاحنة قوية مع مشجع لأصحاب الأرض أثناء تواجده على مقاعد البدلاء، كما تفادى صفعة من المشجع على وجهه.

وتدخل عمال النادي ليمنعوا الأمور من التطور والفصل بين المشجع وسباليتي.

وعقب المباراة، صرّح لوتشيانو لـ DAZN: "هل نتحدث عن فظاظة جمهور فيورنتينا المتواجدين خلف مقاعد البدلاء؟ لقد تواجد بعضهم لتوجيه الإهانات منذ بداية المباراة لنهايتها".

وتابع: "رغم تواجد أطفالهم بجوارهم لكن هذا لم يمنعهم من توجيه الإهانة، ما قالوه أصعب من أن أردده الآن".

المدرب واصل: "أمر لا يصدق، لقد وجهوا الإهانات لأمي بصورة متواصلة. أمي بعمر 90 عامًا، دعوها وشانها".

ما الذي فعله الجمهور أيضًا ضد سباليتي؟

وبجانب الألفاظ والإهانات ومحاولة صفع المدرب على وجهه، تم إلقاء العديد من زجاجات المياه على مقاعد البدلاء.

واستمر الجمهور في مهاجمة مدرب نابولي حتى انتهت المباراة بالتعادل السلبي.

ويستعد نابولي لمواجهة ليتشي يوم الأربعاء المقبل على ملعب دييجو أرماندو مارادونا بهدف الاستمرار في عدم الخسارة بالموسم الجديد من الدوري الإيطالي.

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