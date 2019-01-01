دعوة عامة من مجلس اتحاد جدة للجمهور لمشاهدة مواجهة ذوب آهن

العميد فاز في الذهاب بثنائية مقابل هدف وحيد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وجه مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السعودي برئاسة أنمار الحائلي، الدعوة لجمهور النمور، لمشاهدة مواجهة ذوب آهن أصفهان الإيراني، من ملعب النادي.

العميد يلاقي الفريق الإيراني بعد غدٍ الإثنين، على ملعب حمد الكبير بالعاصمة القطرية "الدوحة"، ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

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وأعلن الحساب الرسمي للنادي الجداوي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تجهيز شاشات عملاقة، لنقل مباراة الفريق أمام ذوب آهن، بحضور رابطة الاتحاد ومجموعة النمور الذهبية، بالإضافة إلى وجود عديد الفعاليات المصاحبة وعربات بيع الأطعمة المتنقلة.

📝 نقل مواجهة الاتحاد وذوب آهن الإيراني في إياب ثمن النهائي الآسيوي عبر شاشات عملاقة بملعب النادي #اتحاد_اسيا pic.twitter.com/7fYksTZeVi — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 10, 2019

ومن المقرر أن تغادر بعثة العميد جدة غدًا الأحد، متوجهة إلى قطر، حيث يُقام اللقاء.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى بفوز الاتحاد بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد آل مكتوم بدولة الإمارات.