دعوات جماهير النصر والاتحاد تتحقق .. إنتر يُهدد الهلال بحرمانه من مصدر تمويله الأكبر

أخبار سعيدة لمنافسي الهلال

كشفت الصحافة الإيطالية عن أخبار تبدو سعيدة لمنافسي الهلال السعودي، حيث أشارت إلى أن نادي إنتر الإيطالي بات قريبًا من حرمان الزعيم من مصدر تمويله الأكبر والأهم بعد صندوق الاستثمارات السعودي.

الهلال يفرض سيطرته على الكرة السعودية والآسيوية منذ سنوات، ويعود ذلك لاستقراره الإداري والفني وكذلك قوة ميزانيته وتعدد مصادر دخله وأبرزها داعمه الأهم والأبرز الأمير الوليد بن طلال الذي ساعد في حسم عديد الصفقات مؤخرًا، منها ياسين بونو ورينان لودي.

الصحفي فرانكو فاني أوضح خلال تصريحات صحفية اليوم الأحد أن الأمير الوليد بن طلال مهتم بالاستحواذ على إنتر، وذلك تعليقًا منه على أخبار صحيفة لا ريببليكا بتواجد عائلة سعودية بعيدة عن صندوق الاستثمار السعودي مهتمة بالاستحواذ على النادي الإيطالي.

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النيرادزوري ورغم نجاحه الرياضي واقترابه من الفوز بالدوري الإيطالي هذا الموسم يُعاني اقتصاديًا، حيث يتوجب على ملاكه سداد قرض بقيمة 375 مليون يورو، بجانب الفوائد، إلى صندوق “Oaktree” الأمريكي، قبل 20 مايو المقبل.

شراء الأمير السعودي للنادي الإيطالي قد يُوجه اهتمامه له بدلًا من الهلال، وهو ما يُهدد بحرمان الزعيم من مصدر تمويله الأكبر والأهم، ويجعله على قدر المساواة ماليًا مع منافسيه خاصة النصر والاتحاد والأهلي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على نجاحاته الرياضية.