"دعهم يتعذبون".. هبوط مانشستر سيتي "لن يكون كافيًا" في نظر جيرارد!

وقال اللاعب الليفربولي السابق، صاحب المستوى العالمي: "دعوهم يعانون، كما جعلوا الجميع يعانون على مدار تلك التسع أو عشر سنوات"، في حديثه إلى Overlap Daily.

وفي نهاية سبتمبر، أدان الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي بارتكاب مخالفات جسيمة للقواعد المالية على مدار عدة سنوات بحسب تقارير عديدة. وسيتقدم النادي الإنجليزي الكبير باستئناف، ولا تزال النتيجة غير محسومة.

وقد يفقد مانشستر سيتي جميع الألقاب التي أحرزها في الفترة المعنية، ويواجه الهبوط القسري إلى دوري الدرجة الأولى (تشامبيونشيب). وقال جيرارد: "لا أعتقد أن ذلك سيكون عادلاً"، مضيفاً: "لأن سيتي سيكون بالتأكيد أحد الفرق الثلاثة الصاعدة، وبذلك سيسلب مقعد صعود من أحد أندية التشامبيونشيب". وأوضح جيرارد أن الهبوط القسري "لن يكون كافياً، لأنهم سيعودون مباشرة".

ما العقوبات التي يرى جيرارد أن مانشستر سيتي يجب أن يواجهها

وبدلاً من ذلك، اقترح رمز ليفربول إبقاء سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز مع "معاقبة النادي هناك على مدار عدة سنوات. هذا رأيي. لا أقول إنه الأمر الصحيح الوحيد الذي يمكن فعله. لكن هذا ما أشعر به". وحدّد جيرارد إجراءات بعينها، هي حظر التعاقدات وخصم النقاط، على أن يمتد كل منهما لفترات طويلة. وقال الإنجليزي صاحب الـ46 عاماً: "يجب أن يكونوا عبرة لغيرهم".

ولن يمنح لقبُ الدوري الإنجليزي بأثر رجعي مع ليفربول أي سعادة لجيرارد، رغم أن اللقب راوغه طوال مسيرته الحافلة، حيث أوضح: "لقد تصالحت مع حقيقة أنني لم أفز بالدوري الإنجليزي الممتاز". لكنه أضاف في إشارة إلى تجاوزات سيتي: "وماذا عن الذكريات التي سلبوها، ليس مني ومن فريقي فقط، بل من الجميع؟"