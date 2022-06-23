دعم مالي وملابس .. نجم النصر الأسبق يناشد من أجل عميد محبي العالمي في مصر

"أبو ماجد" مؤسس رابطة مشجعي النصر في مصر

ناشد هاشم سرور؛ نجم نادي النصر السعودي الأسبق، جمهور ناديه من أجل تقديم الدعم لعميد محبي العالمي في مصر، كونه يمثل النادي بأرض الكنانة ويحاول جمع أكبر عدد من المشجعين له.

"أبو ماجد" هو أول من أسس رابطة لمشجعي النصر في مصر، بجانب أنه قام بتأسيس أكاديمية خاصة لتعليم كرة القدم تحمل اسم النادي السعودي.

ويحرص عميد محبي العالمي في مصر على دعم العالمي قبل المباريات المهمة هو وأبناء أكاديميته، من خلال نشر فيديوهات تحفيزية موجهة للاعبين.

ولفت أبو ماجد نظر هاشم سرور، ليقوم الأخير بمناشدة النصراويين من أجل دعم أكاديميته بالأموال والملابس الرياضية للمواهب.

وكتب سرور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عميد محبي النصر أبو ماجد أثبت حبه وإخلاصه للنصر من خلال نشر صورة طيبة وجميلة عن النصر في جمهورية مصر العربية بإمكاناته الذاتية البسيطة وتحتاج دعم عشاق ومحبي النصر".

وأضاف: "هذا الرجل الفخم يستحق منا الدعم المالي وبعض الملابس الرياضية لإكاديميات المسماه باسم النصر بمصر العربية".

وقام أبو ماجد مبادرة نجم العالمي الأسبق بالثناء، فعلق: "الله يسعدك يا كابتن هاشم وحب النصر يجمعنا".

عميد محبي النصر

ابوماجداثبت حبه وإخلاصه للنصر منزخلالدنشر صورة طيبة وجميلة عن النصر في جمهوريةمصر العربية بامكاناته الذاتيةالبسيطة وتحتاج دعم عشاق ومحبي النصر لهذا الرجل الفخم الذي يستحق منا الدعم المالي وبعض الملابس الرياضية لاكاديميات المسماه باسم النصر بمصر العربية

ابوماجد❤️ pic.twitter.com/M4bAg4j6ik — هاشم سرور (@Hashem_S6) June 23, 2022

يذكر أن العالمي يخوض اليوم الخميس، مواجهة أمام الحزم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الرياض، ضمن الجولة الـ29 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وينافس النصر على المركز الثالث في جدول الترتيب، الذي يحتله حاليًا بـ55 نقطة، متفوقًا على الشباب؛ صاحب المركز الرابع، بنقطتين فقط.

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