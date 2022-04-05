دعمًا لكوليبالي.. الاتحاد السنغالي يفتح النار على مشجعي أتالانتا

أدان الاتحاد السنغالي لكرة القدم تصرفات جماهير أتالانتا العنصرية تجاه المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي لاعب نابولي، لينضم إلى نادي أتالانتا نفسه الذي أدان سلوكيات مشجعيه.

وفي حلقة أخرى من مسلسل العنصرية في أوروبا وضد كوليبالي بالذات، تعرض صخرة نابولي لهتافات عنصرية في المباراة التي أحيت آمال نابولي للتتويج بلقب الإسكوديتو وهو صاحب المركز الثاني برصيد 66 نقطة خلف ميلان المتصدر بنقطة وحيدة.

أتالانتا يدين سلوك مشجعيه

الإهانات العنصرية المبالغ بها، دفعت نادي بيرغامو إلى التدخل ببيان رسمي لإدانة سلوك مشجعيه.

وأكد اتالانتا في إدانته الرسمية أن أي سلوك لا يتماشى مع المبادئ القيمية السليمة التي اتبعها النادي دائمًا ستتم معارضته بشدة، مشيرًا إلى النادي "سيتصرف في المكاتب المختصة" لتوقيع العقوبة على مرتكبي هذا السلوك "حتى تظل صورة النادي وبيرغامو جيدة ومحمية".

الاتحاد السنغالي يفتح النار

الاتحاد السنغالي بدوره انتقد بقوة سلوك مشجعي أتالانتا وإهاناتهم العنصرية.

وأتى البيان كالتالي: "حسب عاداتهم المخجلة، أظهر بعض مشجعي بيرغامو وأتالانتا مرة أخرى حماقاتهم الإنسانية من خلال إظهار إهانات حقيرة وعنصرية لقائدنا خاليدو كوليبالي، هؤلاء الأغبياء لا يفترض أن يكون لهم مكان في الملعب، كوليبالي، الشعب السنغالي يدعمك بكل إخلاص، وهو قريب منك بكل أشخاصه، فخور بشجاعتك وكونك قدوة وانتمائك لعرقنا وبلدنا".

رغم كل هذا، قدم كوليبالي أداءً رائعًا وصلبًا أمام أتالانتا، كما ساهم في البناء الهجومي لكتيبة المدرب لوتشانو سباليتي.

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