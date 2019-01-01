دروجبا يُخطط للانقضاض على مقعد رئيس الاتحاد الإيفواري

الفيل الإيفواري يبحث عن خطوة إدارية جديدة إلى الأمام

ترددت أنباء في بعض الصحف الإيفوارية، عن خطة الأسطورة ديديه دروجبا، للوصول لسُدّة حكم اتحاد كرة القدم في بلاده.

وجاءت التقارير نقلاً عن صحيفة "ليكيب" الفرنسية، التي علمت من مصادرها الخاصة أن أيقونة تشيلسي ينوي الترشح لخوض انتخابات الاتحاد الإيفواري المقرر لها نوفمبر المقبل.

وأكدت الصحيفة التي تحظى بمصداقية لا بأس بها، أن الفيل سيعلن قرار الترشح قريبًا، في محاولة منه لإزاحة الرئيس الحالي أوجستين سيدي ديالو، الذي تعرض لانتقادات لاذعة في الآونة الأخيرة، لخروج منتخب الأفيال من الدور ربع النهائي للبطولة الإفريقية.

وكان صاحب الـ41 عامًا، قد تولى مؤخرًا منصبًا إداريًا في الاتحاد الإفريقي "كاف"، بتعيينه مستشارًا للرئيس أحمد أحمد، وفي نفس الوقت، يعمل في اللجنة الفنية لنادي ويليامزفيل الإيفواري.

من أبطال إيطاليا لأبطال إنجلترا 🤩



هل يصبح الأفضل في مركزه مع جوارديولا؟ 🤔@RexonaArabia #MovementIsEverything pic.twitter.com/5Ij26HU1mo — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 7, 2019

ويعتبر دروجبا من أهم أساطير ساحل العاج، بظهوره مع المنتخب في 105 مباراة دولية، سجل خلالها 65 هدفًا على مدار 12 عامًا.