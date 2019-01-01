دروجبا يختار اللحظة الأفضل والأسوأ في مسيرته

دروجبا ودع الملاعب بنهاية العام 2018

فيسبوك تويتر هيثم محمد

عاد ديديه دروجبا، النجم الإيفواري، للحديث عن مشواره الكروي واختار اللحظات الأفضل والأسوأ خلال مسيرته الحافلة بالملاعب.

واعتزل دروجبا في نهاية العام 2018 كرة القدم بعد محظة أخيرة مع فريق فينيكس بكندا الذي يمتلكه نجم تشيلي السابق.

وقال دروجبا مع "لو فيجارو": "اللحظة الأفضل هي التتويج بدوري الأبطال مع تشيلسي وتسجيل ركلة الجزاء، بالإضافة للفوز بالبطولة مع فينكس نهاية العام". اختيارات المحررين حوار جول - بوركيلمانز : الأردن تريد أن تكون "كرواتيا" القارة في كأس آسيا

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وأضاف: "مع فينيكس الأمر له مذاق خاص لأن هنا لا يوج تشيك، تيري ولامبارد وباقي النجوم، هذا مجرد نادي صغير لم يتخطى عمره عامين".

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وواصل الإيفواري: "أما اللحظة الأسوأ فكانت خسارة نهائي أمم أفريقيا أمام زامبيا، أضعت ركلة جزاء، وخسرنا بركلات الترجيح وعانيت كثيراً بعدها للخروج من الأزمة".

ومثّل دروجبا عدة أندية في مشواره مثل جلطة سراي ومارسيليا، ولكن الفترة الأبرز كانت مع تشيلسي في إنجلترا.