دروجبا يتمنى رحيل صلاح عن ليفربول والانتقال لنادٍ مفاجئ!

أعرب أسطورة كرة القدم الإفريقية، ديديه دروجبا، عن رغبته في عودة محمد صلاح مرة أخرى إلى تشيلسي ومغادرة ليفربول، رغم إدراكه أن تلك الرغبة "أنانية" للغاية.

وبدأ صلاح مشواره في الدوري الإنجليزي مع تشيلسي بعدما اشتروه من بازل في شتاء 2014، ثم رحل معارًا إلى فيورنتينا واشتراه روما، حتى عاد للبريميرليج من بوابة ليفربول عام 2017.

دروجبا، والذي يتمتع بعلاقة مميزة للغاية مع صلاح، شدد على القيمة الكبيرة التي يمثلها الدولي المصري أيًا كان الفريق الذي سيلعب له مستقبلًا.

الإيفواري في حديث للإعلام قال مازحًا "إذا كنت أنانيًا، سأطلب من صلاح أن يغادر ليفربول ويعود لتشيلسي".

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كما أضاف "رأيي هو أن صلاح سيظل الأفضل، بغض النظر عما إذا واصل في ليفربول أو انتقل إلى نادٍ آخر".

وتابع "أي فريق آخر سيظهر معه صلاح بصورة جيدة أيضًا لأنه يفهم ماذا يفعل، هو جيد في التسجيل وصناعة الأهداف، يحتاج فقط لثقة المدرب".

وأتم "لا أعرف ماذا سيكون قراره، هذا قراره وحده ومستقبله، أينما ذهب سوف أدعمه".

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف 2023، ومفاوضات التجديد تبدو متعثرة للغاية بسبب طلبات المصري المادية المرتفعة.

ريال مدريد وباريس سان جيرمان هما أبرز الأندية التي قد يتجه إليها صلاح، كما ظهر اسم برشلونة مؤخرًا مع وصول تشافي لتدريب الكتلان.