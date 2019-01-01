دروجبا: لامبارد مدرب تشيلسي القادم ولا يمكن تعويض هازارد

ديدييه دروجبا نجم فريق تشيلسي السابق يدعم لامبارد لتدريب البلوز ويؤكد أن تعويض إيدن هازارد سيكون أمرًا صعبًا للغاية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم الإيفواري ديدييه دروجبا نجم فريق تشيلسي السابق أن رحيل إيدن هازارد أمرًا صعبًا للغاية على تشيلسي وأن تعويضه سيكون أصعب.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها دروجبا ورشح من خلالها فرانك لامبارد ليكون المدير الفني المقبل للنادي اللندني.

جعل مدينة @LFC_Arabic تعيش في حالة رائعة بعد المستويات المميزة التي يقدمها😍



صف مسيرة محمد صلاح مع ليفربول حتى الآن بكلمة🤔 pic.twitter.com/es3AkuCaAL — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٢ يونيو ٢٠١٩

وقال دروجبا: “لا يوجد أي لاعب يستطيع أن يعوض رحيل هازارد، هو نجم مميز للغاية وتعويضه سيكون أمرًا صعبًا على تشيلسي".

وأضاف: "لكن بكل تأكيد سيكون هناك من يتقدم ويأخذ خطوة ويدافع عن النادي، هازارد أسطورة في تشيلسي لكن هذه هي الحياة وهكذا تكون كرة القدم".

رسميًا - تشيلسي يقدم مستشاره الفني الجديد بيتر تشيك

وعن مدرب تشيلسي المقبل الذي سيخلف الإيطالي ماوريزيو ساري الراحل ليوفنتوس قال: "أعتقد أنه سيكون فرانك لامبارد".

جدير بالذكر أن هازارد كان قد غادر تشيلسي مقابل حوالي 130 مليون يورو لينضم لصفوف ريال مدريد الإسباني انطلاقًا من الموسم الجديد.