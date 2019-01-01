دروجبا كلمة السر في انتقال بالوتيلي لمارسيليا

مهاجم ساحل العاج المعتزل هو من حفز بالوتيلي على الانتقال لمارسيليا

فيسبوك تويتر محمد عماد

كشف نجم تشيلسي المعتزل ديديه دروجيا بأنه تحدث مع اللاعب الإيطالي ماريو بالوتيلي وحثه على الانتقال لصفوف مارسيليا الفرنسي.

اللاعب الإيطالي ماريو بالوتيلي كان قد انضم إلى مارسيليا قادمًا من صفوف فريق نيس في فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي.

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حيث أبدى باتريك فييرا المدير الفني لفريق نيس عدم اقتناعه بسلوك اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا لينتقل إلى مارسيليا الذي يقدم معه مستوى رائع.

وعن هذا الأمر قال دروجبا الذي سبق له اللعب في مارسيليا في تصريحاته للموقع الرسمي للدوري الفرنسي: "أنا سعيد بما يقدمه بالوتيلي، خاصة لأننا تحدثنا قبيل انتقاله إلى مارسيليا".

كما أضاف اللاعب العاجي المعتزل: "لقد قلت له إنها فرصة لن تعوض وعليه استغلالها، لأن هذا هو الفريق الأمثل له في الوقت الحالي، وبالفعل هو يقوم بعمل جيد وأنا سعيد بعودته للتسجيل".

يذكر أن بالوتيلي كان قد سبق له اللعب في أندية انتر ميلان وميلان ومانشستر سيتي وليفربول.