دروجبا أيضًا .. "يويفا" يختار أبو تريكة أكبر الغائبين عن دوري أبطال أوروبا

أبو تريكة ضمن أبرز لاعبي العالم الغائبين عن دوري الأبطال

حرص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على تسليط الضوء على أبرز النجوم الذين لم تتح لهم الفرصة للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث وضع من ضمنهم النجم المصري محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي والفراعنة السابق.

الحساب الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وضع تساؤلًا حول من كان سيتألق بين المصري محمد أبو تريكة، والياباني ياسوهيتو إندو والبرازيلي روجيريو سيني.

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محمد أبو تريكة لم يحترف أوروبيًا، حيث كان يلعب في الترسانة قبل انتقاله إلى الأهلي، والذي انتقل منه إلى بني ياس الإماراتي لمدة موسم على سبيل الإعارة، ليعود مجددًا إلى القلعة الحمراء.

وتفاعل جميع محبي النجوم الذين تم ذكرهم من جانب "يويفا"، وذلك بعد ما قدمه الثلاثي للفرق التي لعبوا لها ومنتخبات بلادهم في شتى البطولات المحلية والقارية والعالمية.

النجم الإيفواري ديديه دروجبا تفاعل هو الآخر مع التغريدة، حيث قام بنشر صورة أبو تريكة، معلقًا عليه "هو"، في ظل إيمانه بموهبة نجم الأهلي السابق.

وواجه دروجبا اللاعب المصري محمد أبو تريكة في أكثر من مناسبة، وذلك مع منتخب بلاده كوت ديفوار، عندما كان يواجه المنتخب المصري في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، وأيضًا بطولة كأس الأمم الإفريقية.