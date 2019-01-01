دركسلر يكشف حقيقة مفاوضاته مع بايرن ميونخ

هل يرحل لاعب باريس سان جيرمان عن حديقة الأمراء ويعود إلى ألمانيا هذا الصيف؟

نُشرت الكثير من الأخبار مؤخرًا حول إمكانية تعاقد النادي الألماني بايرن ميونخ مع النجم الشاب جوليان دركسلر لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي كان لاعبًا من قبل في فولفسبورج الألماني.

وفي الحديث مع نجم المانشافت عن تلك المفاوضات قال: "بالنسبة لي أنا لا أعلم شيئًا عن وجود تلك المفاوضات ولا أعرف لماذا يتم تداول تلك الأخبار الآن".

وحول العودة للعب في الدوري الألماني مرة أخرى قال: "ليس لدي أدنى فكرة عن ذلك الآن".

حزينًا في باريس 😔

سعيدًا في ( برشلونة أو يوفنتوس ) 😀



أين سيلعب نيمار؟🤔 pic.twitter.com/qyV5Se9TbR — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 21, 2019

وعن سؤاله حول تأثير رحيل نيمار على مستقبله مع أثرياء باريس، قال: "لقد لعبت العديد من الأدوار مع باريس، ولا أعتقد أن مستقبل نيمار يؤثر على تواجدي مع الفريق، هذا أمر مختلف".

يذكر أن النجم الألماني صاحب الـ25 عامًا قد انتقل إلى بطل الدوري الفرنسي في صيف 2017 وشارك في 107 مباراة مع الفريق بمختلف البطولات حتى الآن.