درجة الحرارة تعدل موعد مباراتين في الدوري السعودي

الدوري السعودي يشهد منافسة قوية على اللقب في الموسم الحالي

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تأجيل مباراتين من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتشهد منافسات الدوري السعودي للمحترفين، منافسات قوية بين الأندية من أجل الحصول على مراكز متقدمة في الموسم الحالي.

وأعلنت لجنة المسابقات، اليوم الإثنين، عن تأجيل مباراتين من الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشارت اللجنة أنه تم تعديل موعد مباراتي الفيصلي أمام ضمك ولقاء العدالة أمام الحزم ضمن منافسات الجولة التاسعة بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

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وستقام مباراة الفيصلي أمام ضمك المقرر لها يوم الجمعة المقبل، الساعة 5:55 بتوقيت مكة المكرمة بدلًا من 3:05 مساءً.

وتنطلق مباراة العدالة أمام الحزم في نفس الجولة، المقرر لها السبت المقبل، الساعة 5:40 بدلًا من الثالثة عصرًا، ابتعادًا عن الحرارة العالية.