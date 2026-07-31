دربحة وفواز يودعان كأس العالم للأندية لدوري الملوك 2026

أسدل الستار على مشوار ممثلي دوري الملوك، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريقي DR7 بقيادة صانع المحتوى السعودي مفرح عسيري "دربحة" وFWZ بقيادة صانع المحتوى الكويتي فواز الشمري، في بطولة كأس العالم للأندية لدوري الملوك 2026، بعد خروجهما من منافسات جولة الفرصة الأخيرة في مدينة ميلانو الإيطالية.

وكان فريق DR7 حقق أحد أبرز مفاجآت البطولة بإقصائه حامل اللقب Los Troncos في المباراة الافتتاحية، قبل أن يودع المنافسات إثر خسارته أمام بطل دوري الملوك البرازيلي DesimpaiN.

كما أنهى FWZ مشواره بعد خسارته أمام بطل دوري الملوك الإيطالي Alpak FC، وذلك عقب فوزه اللافت على العملاق الإسباني Porcinos في الدور السابق.

ورغم انتهاء مشوارهما، قدم الفريقان مستويات تنافسية أكدت قدرة أندية دوري الملوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مقارعة نخبة فرق البطولة العالمية.

وتتواصل منافسات كأس العالم للأندية لدوري الملوك في ميلانو بإقامة مباريات الدور ربع النهائي، على أن تختتم البطولة بإقامة مواجهات Final Four غدًا السبت.