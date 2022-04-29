"دربت النصر سرًا، والهلال مثل ريال مدريد وبرشلونة"

أكد أحمد النباط رئيس جمعية اللاعبين القدامى في المنطقة الشرقية أن نادي الهلال يشبه إلى حد كبير ريال مدريد وبرشلونة وكبار أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح برنامج "الحصاد الرياضي"، الذي تذيعه قناة "24 الرياضية"، وتطرق خلاله للحديث عن إحدى بطولات النصر التي كان له الفضل في تحقيقها بسبب تدريبه سرًا للنادي.

🗣 احمد النباط – الدمام:

دربت النصر بشكل خفي وحققوا البطولة .

الحصاد الرياضي ...@alnbbat1 pic.twitter.com/iIHjZMhBGT — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) April 29, 2022

وقال النباط: "النتائج والإنجازات هي من تتحدث، أنظروا لما حققه الفريق وعدد بطولاته ومشاركته في آسيا، بعيدًا عن أي شيء آخر، دعونا نتحدث بواقعية، الهلال هو الفريق الأفضل في السعودية".

وأضاف: "النادي لديه ثبات في الحصول على البطولات، هذا يؤكد أن الفريق مثله مثل ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي".

وتطرق لرواية خاصة عن نادي النصر، ومكالمة بينه وبين عبد الرحمن بن سعود رئيس النادي الراحل عن عالمنا منذ 2004.

وقال: "في إحدى المباريات النهائية الخاصة بالنصر عندما كان الفريق يعاني من المشاكل مع المدير الفني، تحدث معي أحد اللاعبين وقال لي عبد الرحمن بن سعود يريد أن يتحدث معك".

🗣 احمد النباط – الدمام:

الهلال يشبه الريال وبرشلونه وبايرن ميونخ.

الحصاد الرياضي ...@alnbbat1 pic.twitter.com/KwdQN1BcP0 — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) April 29, 2022

وأردف: "تحدثنا وطلب مني قراءة المباراة وكان سعيدًا وأنا أشرح له الطريقة التي يجب أن يلعب بها الفريق ليفوز، وبالفعل حققوا الانتصار وشكرني أبو خالد".

جدير بالذكر أن النباط كان قد لعب لصالح فريق النهضة والاتفاق وسبق له أن عمل كمذيع وإعلامي في التلفزيون السعودي.