دراما ريال مدريد على ملعب فياريال وفرصة برشلونة في استمرار المنافسة

ريال مدريد دومًا ما تكون زيارته على ملعب لا سيراميكا صعبة بعض الشيء أمام فياريال فكيف ستكون زيارة هذا الموسم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

يحل فريق ريال مدريد غدًا ضيفًا على نظيره فياريال ضمن لقاءات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني الذي يشهد العديد من النتائج المثيرة هذا الموسم.

المواجهة لا تكون سهلة أبدًا سواء على ريال مدريد أو على فياريال الذي كثيرًا ما يصعب الأمور على الملكي حتى في أسوأ حالاته وأصعب مواسمه على الإطلاق.

الأمر لا يحتاج للكثير من البحث لنعرف مدى صعوبة مواجهة الفريقين لبعضهما البعض على ملعب لا سيراميكا خلال السنوات القليلة الماضية.

وبالإضافة للصعوبة دومًا ما تتسم أحداث المباراة بالكثير من الدراما، بين تقدم فريق وتأخر آخر وتحقيق غيره للفوز أو التعادل في الدقائق الأخيرة أو حتى بتعرض أحد لاعبي الفريقين لإصابة قوية تبعده لفترة طويلة من الموسم.

برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام أوساسونا في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني 🤝 pic.twitter.com/AylpbhNQUl — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 31, 2019

على سبيل المثال مواجهة الفريقين في نهاية موسم ٢٠٠٨-٢٠٠٩ شهدت تقدمًا لفياريال عن طريق روبرت بيريس وتعادلًا من فان ديرفارت وتقادمًا جديدًا من كاني.

وفي الدقيقة قبل الأخيرة تعادل هيجواين لريال مدريد وتصور الجميع أن المواجهة قد انتهت، لكن جاء هدف من خوان كابديفيا في الثانية الأخيرة ليحسم الفوز لأصحاب الأرض.

تكرر ذلك السيناريو كثيرًا وأحيانًا بنفس التفاصيل، حتى أنه في عام ٢٠١٧ حقق ريال مدريد الفوز في مواجهة شهدت إصابة صعبة للحارس سيرجيو أسنخيو غاب على آثرها لست أشهر.

نفس تلك المباراة تقدم فيها أصاحب الأرض بهدفين متتاليين في الشوط الثاني بعدما انتهى الشوط الأول بدون أهداف، لكن بعدها بدقائق سجل كل من بيل ورونالدو وموراتا أهداف قلب النتيجة وحسم المواجهة لصالح الملكي في آخر ألقاب الفريق بالليجا.

ريال مدريد يحقق أرباحاً قياسية رغم الخروج المبكر من الأبطال

وفي الموسم التالي رد فياريال الضربة لريال مدريد حيث تقدم الملكي بهدفين لكن أصحاب الأرض اكتفيا بالتعادل بمثلهما في الشوط الثاني لروجر مارتينيز وصامويل كاستيخو.

فهل تستمر السيناريوهات الجنونية في ملعب لا سيراميكا في مواجهة مساء الغد ويقدم فياريال هدية لكل من برشلونة للاستمرار في المنافسة مع ريال مدريد ولأتلتيكو مدريد ليبتعد في الصدارة أم نشهد مواجهة دون دراما يحقق فيها أحد الفريقين الفوز بشكل عادي بعيدًا عن الأحداث المثيرة؟