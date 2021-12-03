دراما راموس مستمرة.. الإصابة تعاوده ويغيب عن باريس سان جيرمان مجددًا!

مرة أخرى، يغيب سيرخيو راموس عن فريقه باريس سان جيرمان يوم السبت المقبل، عندما يحل ضيفًا على لانس في الدوري الفرنسي، والسبب هو نفسه: الإصابة.

راموس منذ انضمامه إلى باريس في الصيف الماضي مجانًا لم يلعب سوى 90 دقيقة فقط أمام سانت إتيان الأسبوع الماضي، ثم غاب عن مباراة رين يوم الأربعاء بمفاجأة لم تكن متوقعة.

الموقع الرسمي لباريس سان جيرمان أعلن في بيانٍ رسمي أن راموس يعاني من إرهاق عضلي، وأنه في سبيل عدم تحول هذا الإرهاق لإصابة تبعده لمدة طويلة، لن يتواجد أمام لانس.

وإن نمّ إعلان باريس على شيء فإنما ينم على أن صاحب الـ35 عامًا لم يتمم شفائه بصورة مثالية، وتحت وطأة الضغوطات اضطر للعودة مبكرًا، وبالتبعية يبتعد مرة أخرى عن الملاعب لفترة قليلة.

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مع ذلك، تؤكد صحيفة "ماركا" أن راموس لا يزال يحظى بثقة المدرب ماوريسو بوتشيتينو، وكذلك كبار اللاعبين في غرفة خلع الملابس وبمقدمتهم ليونيل ميسي وآنخيل دي ماريا.

الآن يبذل راموس كل جهده في سبيل التمكن من العودة سريعًا، وخطته الأساسية هي التواجد أمام كلوب بروج في آخر جولات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

تبقى الإشارة إلى أن عام 2021 هو أسوأ أعوام راموس في مسيرته الكروية، حيث لعب 8 مباريات فقط، 5 منها مع ريال مدريد و2 مع منتخب إسبانيا وواحدة مع باريس سان جيرمان.

تسببت الإصابة في ربلة الساق من حرمان راموس من حلمه الأكبر بالتواجد مع منتخب إسبانيا في يورو 2020، كما كانت أحد أسباب تعثر مفاوضات التجديد مع ريال مدريد بفترة من الفترات.