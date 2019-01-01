دراكسلر يعترف أن زملائه هم سبب أزمة باريس سان جيرمان الأوروبية

دراكسلر يتحدث عن أزمة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال يوليان دراكسلر نجم وسط ميدان منتخب ألمانيا وباريس سان جيرمان إن أزمة فريقه في دوري أبطال أوروبا سببها بعض لاعبي الفريق أنفسهم.

وكان دراكسلر قد تحدث بخصوص الموسم الجديد وتطلعاته بالنسبة له على المستويين المحلي والأوروبي.

وحول ذلك، تطرق يوليان إلى أزمة الخروج المتكرر لباريس سان جيرمان من الأدوار الإقصائية لدوري أبطال اوروبا بطرق غير طبيعية.

وأرجع دراكسلر السبب في ذلك إلى قلة الخبرة لدى الفريق في المشاركات الأوروبية، وكذلك عدم التعامل بجدية من البعض أحيانًا في أوقات حاسمة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 29, 2019

وأضاف: "سيطر باريس سان جيرمان على الكرة الفرنسية منذ 2012، لم يفقد لقب الدوري سوى في مرة وحيدة حينما خطفه موناكو في 2017"

وتابع: "ولكن رغم ذلك فإن الأزمة في دوري أبطال أوروبا تظل متواصلة بسبب قلة الخبرة وعدم التعامل مع الأمور بجدية ووضعها في حجمها الطبيعي"

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يذكر أن باريس سان جيرمان كان قد ودع دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي خلال الموسم المنصرم على يد مانشستر يونايتد.