دراسة علمية - رونالدو لا يتأثر بالضغوط ونيمار يتخذ القرارات الأسوأ

سيرجيو أجويرو يسير على خطى النجم البرتغالي وماذا عن لويس سواريز؟

وصل تفوق المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس من الملعب إلى الحقائق العلمية والدراسات المُثبتة.

جامعة "كو ليفين" البلجيكية قامت بدراسة تحليلية للاعبي كرة القدم حول العالم في الفترة الأخيرة.

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الدراسة حللت 7 آلاف مباراة بمختلف البطولات لمعرفة أكثر اللاعبين تحملاً للضغوط.

جيسي ديفيز أحد العاملين عليها قال:"قمنا بتطوير نموذج به آلة تقيس القوة العقلية لكل لاعب أثناء استحواذه على الكرة".

وأضاف:"الهدف منها معرفة قدرة اللاعب في التعامل مع أي ضغط، فعلى سبيل المثال الدقيقة 89 ليتخذ أحدهم القرار بالتسجيل بدلاً من التمرير، الآلة تقيس مدى صحة هذا القرار".

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الباحث يان فان هارين كشف عن النتائج:"السيناريو الأفضل هو الثبات في اتخاذ القرارات الصحيحة، وهو ما أظهر لنا أن كريستيانو رونالدو لا يتأثر بضغط".

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وأضاف:"رونالدو هو الأفضل بينما يقوم نيمار بالعديد من القرارات الخاطئة وكذلك لويس سواريز، بينما يسير سيرجيو أجويرو على خطى رونالدو".

يذكر أن النجم البرتغالي المُنتقل هذا الموسم ليوفنتوس، نجح في تسجيل 21 هدف بجميع البطولات حتى الآن.