دخول مفاجئ .. نادٍ إنجليزي يتدخل لإفساد مخطط يونايتد لضم دي يونج

منعطف جديد في مستقبل دي يونج، بعد دخول أحد الأندية الإنجليزية الكبرى على خط التعاقد معه.

اتخذ مستقبل الهولندي فرينكي دي يونج نجم وسط نادي برشلونة الإسباني منعطفًا جديدًا، حيث تؤكد تقارير أن مانشستر يونايتد لم يعد النادي الإنجليزي الوحيد المهتم باللاعب.

استمرار دي يونج مع برشلونة يعد محل شك كبير في الوقت الحالي، حيث يسعى النادي الكتالوني إلى التخلص منه، بسبب راتبه الكبير، وحقيقة أنه قد يجلب الكثير من المال لخزينة "البلوجرانا".

وخلال الفترة الماضية، كان مانشستر يونايتد أكثر الأندية المهتمة بالحصول على دي يونج، وذلك بضغط من المدرب الهولندي إريك تين هاج، الذي سبق له العمل مع مواطنه في أياكس.

وتحدثت تقارير عن اتفاق بين مانشستر يونايتد وبرشلونة على صفقة تصل قيمتها الإجمالية إلى 85 مليون يورو، لكن اللاعب حتى الآن يقف في وجه إتمام الصفقة.

ما هو النادي الجديد المهتم بضم دي يونج؟

وأكدت صحيفة "فوت ميركاتو" الفرنسية أن مانشستر يونايتد لم يعد الفريق الإنجليزي الوحيد المهتم بالحصول على دي يونج، حيث دخل نادي تشيلسي على خط التعاقد مع الهولندي الدولي.

وكشف التقرير أن تشيلسي أبلغ برشلونة في الساعات الأخيرة برغبته في التعاقد مع دي يونج.

وحسب التقرير، فإن تشيلسي يجهز بالفعل العرض الرسمي لوضعه على مكاتب برشلونة، حيث يتطلع الألماني توماس توخيل مدرب "البلوز" لتعزيز صفوفه بأفضل صورة ممكنة قبل بداية الموسم الجديد.

ومن المرجح أن يقدم تشيلسي عرضًا أكبر من عرض مانشستر يونايتد إلى برشلونة، ويتسلح الفريق اللندني بحقيقة أنه سيلعب في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل عكس "الشياطين الحمر"، وهو ما كان أحد الأسباب التي تعيق انتقال دي يونج حتى الآن إلى "أولد ترافورد".

ليست المرة الأولى!

وإذا ما انتقل دي يونج إلى "ستامفورد بريدج"، سيكون ذلك بمثابة ضربة قوية لمانشستر يونايتد في سوق الانتقالات، وربما يعيد إلى الأذهان ما حدث في صيف 2013 مع سيسك فابريجاس.

وفي ذلك الوقت، كان فابريجاس يكافح من أجل مكان في التشكيل الأساسي لنادي برشلونة، وقرر الرحيل.

لكن مانشستر يونايتد، وبعد ملاحقة قائد آرسنال السابق طوال صيف 2013، لكنه لم يتمكن من ضم اللاعب في نهاية المطاف، لينتقل بعد موسم واحد فقط إلى تشيلسي.