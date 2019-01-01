دجيكو يقترب من العمل مع بيلجريني في البريميرليج

روما قرر التخلص من المهاجم البوسني في الصيف

يستعد إدين دجيكو مهاجم روما الإيطالي، للرحيل عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

صاحب الـ33 عاماً عقده ينتهي مع روما في يونيو 2020، ولم يتوصل لأي اتفاق مع الذئاب حول التجديد.

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شبكة "سكاي سبورتس" أكدت ترحيب روما بالتخلي عن اللاعب الصيف المقبل، بدلاً من خسارته بالمجان بعد نهاية عقده.

وأشارت لقيام وكيل أعماله بعرضه على نادي وست هام الإنجليزي، طمحاً في إقناع مدربه مانويل بيلجريني بضمه.

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المهاجم البوسني سبق وأن عمل مع بيلجريني، عندما كان التشيلي مدرباً لمانشستر سيتي، حيث قدم مستويات مميزة وحصل معه على لقب الدوري الإنجليزي.

مدرب الهامرز ربما يرحب بتلك الخطوة، لحاجة الفريق لبعض الخيارات الهجومية، لهبوط مستوى الثنائي ماركو أرناوتوفيتش وأندي كارول.

يذكر أن دجيكو سجل 86 هدف في 171 مباراة لعبها بجميع البطولات طوال 4 سنوات مع روما.