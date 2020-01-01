دجيكو يقتحم قائمة الهدافين التاريخين لروما

المهاجم البوسني يصم على رقم تاريخي في ليلة انتكاسة ملعب "مابي"

على الرغم من الهزيمة المؤلمة التي مني بها روما على يد ساسوولو، إلا أن المهاجم البوسني إدين دجيكو، خرج من ملعب "مابي" برقم لن يمحى من الذاكرة.

وعندما كان الفريق العاصمي متأخرًا بثلاثية نظيفة، تمكن مهاجم مانشستر سيتي السابق من تسجيل هدف تقليص الفارق للذئاب، قبل أن تنتهي موقعة الجولة الـ22 بفوز أصحاب الأرض برباعية مقابل اثنين.

بهذا الهدف، يكون دجيكو قد رفع غلته بقميص روما لـ100 هدف في كل المسابقات، كأفضل سابع هداف في تاريخ النادي.

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ويحتاج إدين لثلاثة أهداف فقط لتجاوز الرقم المسجل باسم مونتيلا صاحب الـ102 هدفًا، ويسبقه بيدرو مانفيرديني بـ104 هدفًا، ثم أمادي بـ111 هدفًا.

وبالنسبة للهداف التاريخي، فهو ملك كل العصور فرانشيسكو توتي بتسجيل 307 هدفًا، بفارق أكثر من الضعف عن صاحب المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين روبرتو بروتسو -138 هدفًا-.

وسجل دجيكو أهدافه الـ100 من مشاركته في 206 مباراة في مختلف المسابقات، بواقع 72 من مشاركته في 159 مباراة في الدوري واثنين في الكأس من أصل سبع مباريات بالإضافة لـ20 في 40 مباراة في دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

الجدير بالذكر أن هزيمة روما أوقفت رصيده عند 39 نقطة وفي المركز الرابع، بفارق نقطة واحدة أتالانتا قبل مباراته مع جنوى المقرر لها بعد عصر اليوم الأحد، فيما قفز ساسوولو إلى المركز الثالث عشر بوصوله للنقطة الـ26.