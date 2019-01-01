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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

دجيكو يغيب عن مواجهة نابولي

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Getty Images
دجيكو يغيب عن روما أمام نابولي أنشيلوتي بسبب الإصابة

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

أفادت عدة صحف إيطالية بأن النجم الدولي البوسني إيدين دجيكو لن يتمكن من اللحق بمواجهة نابولي والتي ستكون مطلع الأسبوع المقبل.

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وكان ديكو قد تعرض للإصابة في المواجهة الأخيرة لروما والتي خسرها أمام سبال بهدفين مقابل هدف واحد خارج قواعده الأسبوع الماضي.

وغاب دجيكو عن مواجهتي تصفيات كأس الأمم الأوروبية مع منتخب البوسنة والهرسك بسبب هذه الإصابة، والتي ستمنعه بدورها من المشاركة في مواجهة نابولي كذلك.

وسيفتقد روما قوة ضارتة في خط الهجوم، حيث سجل دجيكو في الدوري الإيطالي هذا الموسم 7 أهداف وهو أكثر من سجل للذئاب هذا الموسم.

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يذكر أن نابولي سيحل ضيفًا على روما الأسبوع المقبل في قمة مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي، في صراع على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.  

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