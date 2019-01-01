دجيكو يغيب عن مواجهة نابولي

دجيكو يغيب عن روما أمام نابولي أنشيلوتي بسبب الإصابة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أفادت عدة صحف إيطالية بأن النجم الدولي البوسني إيدين دجيكو لن يتمكن من اللحق بمواجهة نابولي والتي ستكون مطلع الأسبوع المقبل.

وكان ديكو قد تعرض للإصابة في المواجهة الأخيرة لروما والتي خسرها أمام سبال بهدفين مقابل هدف واحد خارج قواعده الأسبوع الماضي.

وغاب دجيكو عن مواجهتي تصفيات كأس الأمم الأوروبية مع منتخب البوسنة والهرسك بسبب هذه الإصابة، والتي ستمنعه بدورها من المشاركة في مواجهة نابولي كذلك.

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(📸: @acmilan) pic.twitter.com/jxKE3hXnG2

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٣ مارس ٢٠١٩

وسيفتقد روما قوة ضارتة في خط الهجوم، حيث سجل دجيكو في الدوري الإيطالي هذا الموسم 7 أهداف وهو أكثر من سجل للذئاب هذا الموسم.

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يذكر أن نابولي سيحل ضيفًا على روما الأسبوع المقبل في قمة مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي، في صراع على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.